Додано: Нед 05 вер, 2021 13:42

ЛАД на прошлой неделе ( + -) я призывал всех вакцинироваться от столбняка и дифтерии . И что многие из темы побежали в частную клинику делать прививку бустрикс (gsk) ? А также предлагал на гос уровне ввести ДОБРОВОЛЬНУЮ вакцинацию от еще ряда болезней и централизованно закупить вакцины . Что бы все желающие летом перед шашлыками могли бесплатно и добровольно вакцинироваться от болезни Лайма и столбняка ( например) а зимой так же бесплатно и добровольно от гриппа . А еще ввести сертификат вакцинации от гепатита А и гепатита Б для всех кто работает с людьми обязательным пунктом в мед.книжке , но почему-то клин клином сошелся но Covid. Про бесплатную и добровольную вакцинацию от рака шейки матки у женщин я тоже не забыл . Но вот 4 дозы от ковид подряд это наше усе . И ладно такой дуростью как 3-4 укола "от ковид" подряд страдали бы только в Израиле или Европе где эти вышеперечисленные вакцины доступны обывателю чуть ли не бесплатно , но у нас ведь тоже идут подобные разговоры о третей дозе ...

Гос программы по сердечно сосудистым заболеваниям финансировать - нет, а вот по $50+ за два укола Пфайзера от ковид это пожалуйста .