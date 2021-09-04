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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32
Мені вже зробили щеплення
72%
23
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:В Україні падіння кількості мужчин по відношенню до кількості жінок - йде набагато більше ніж в Німеччині


Думал, развеивать очередной перл от Будивельныка, или нет смысла, так как все равно никто не читает.
Ну ок...

Правильно его это предложение необходимо прочитать вот так:
"В Україні падіння кількості чоловіків по відношенню до кількості жінок йде так само, як і в Німеччині, проте в віковому розрізі починається воно раніше,ніж у німців. "


Трапляється це тому, що в Україні всі процеси починаються у більш раннішому віці: тривалість здорового життя менша, очікувана середня теж менше на 10 років і т.д.

А проблема того, що жінки в Німеччині живуть суттєво довше ніж чоловіки, виражена не менше.

Натягування якихось там гендерних цифр на вакцинацію взагалі не витримує критики, тому нема чого навіть обговорювати.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 вер, 2021 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:42

ЛАД на прошлой неделе ( + -) я призывал всех вакцинироваться от столбняка и дифтерии . И что многие из темы побежали в частную клинику делать прививку бустрикс (gsk) ? А также предлагал на гос уровне ввести ДОБРОВОЛЬНУЮ вакцинацию от еще ряда болезней и централизованно закупить вакцины . Что бы все желающие летом перед шашлыками могли бесплатно и добровольно вакцинироваться от болезни Лайма и столбняка ( например) а зимой так же бесплатно и добровольно от гриппа . А еще ввести сертификат вакцинации от гепатита А и гепатита Б для всех кто работает с людьми обязательным пунктом в мед.книжке , но почему-то клин клином сошелся но Covid. Про бесплатную и добровольную вакцинацию от рака шейки матки у женщин я тоже не забыл . Но вот 4 дозы от ковид подряд это наше усе . И ладно такой дуростью как 3-4 укола "от ковид" подряд страдали бы только в Израиле или Европе где эти вышеперечисленные вакцины доступны обывателю чуть ли не бесплатно , но у нас ведь тоже идут подобные разговоры о третей дозе ...
Гос программы по сердечно сосудистым заболеваниям финансировать - нет, а вот по $50+ за два укола Пфайзера от ковид это пожалуйста .
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Но вот 4 дозы от ковид подряд это наше усе.
но почему-то клин клином сошелся но Covid
.

А что если это потому, что ни в одной стране мира в 2020 и 2021 году не случилось всплеска смертности от столбняка и прочих шеек матки?? Как думает Яма?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 вер, 2021 13:46, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:46

немного зрады на вентилятор (можно увеличить картинку)
Зображення
Если сложить два зеленых столбика и сравнить сумму с голубым, то результат вакцины довольно сомнительный. Для возраста 30-39 такие числа: 970+728 против 1861.
А также на графике помечены другие элементарные казусы, суть которых догадайтесь сами.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:48

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Вакцинация работает... но это не точно


Может надо что-то с этим (вашими сложностями в усвоении информации) делать??


Вы правы, надо что-то делать, только ваш лагерь может внятно объяснить :wink: , почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) или Польша vs Испания.
Очень жду ваши выводы 8)

уже 10-й раз пишу , больше привитых = больше больных\зараженных дельтой , зависимость прямо пропорциональная. До выхода прививки "от дельты" увеличивать вакцинацию = увеличивать мутацию вируса.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:51

  Hotab написав:
  yama написав:Но вот 4 дозы от ковид подряд это наше усе.
но почему-то клин клином сошелся но Covid
.

А что если это потому, что ни в одной стране мира в 2020 и 2021 году не случилось всплеска смертности от столбняка и прочих шеек матки?? Как думает Яма?
эти проблемы систематические и постоянные
«Убийца бедняков»: рак шейки матки каждый день забирает по 5 наших женщин
Полякова Д.С.
Издательство «МОРИОН»
Резюме. В Украине рак шейки матки занимает 3-е место по смертности среди злокачественных новообразований у женщин; на европейском континенте в целом — 7-е. Причина — слабость общественной системы здравоохранения нашей страны.
https://www.umj.com.ua/article/138258/u ... -zhenshhin
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:51

  IgA написав:
  Ромасик написав:так что результат пока непредсказуем.
РНК вакцины уже годами использовали на животных и там отслеживали эффекты перед тем как попробовать на людях.
И если Вы так переживаете за целостность свооего генома то как Вы относитесь к возможности самого короновируса его изменять?

я не переживаю.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Если сложить два зеленых столбика

Я смотрю у нас учение "математика" расцвело буйным цветом. Это заразное что-то.


На пальцах ,Ромасик:
В группе 30-39 лет берём 3 обоймы по 100 тыс человек.

Первая обойма - 100 тыс неваксов - там 1861 больной
Вторая обойма - 100 тыс ваксов с одной дозой - там 970 больных
Третья обойма - с двумя дозами - там 728 чел.

Где теперь зрада? Почему их надо плюсовать??


Если плюсуешь, так это цифра уже на 200 тыс человек. Умножай тогда и 1861 на 2.

О боги! Почему надо такое элементарное рассказывать??? Люди, вы в школе то учились??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:54

  Ромасик написав:я не переживаю.


То есть по сути возразить нечего? Лекарства тоже сначала на животных испытывают, надеюсь Вы ими не пользуетесь, а то мало ли что
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 13:57

  IgA написав:
  Ромасик написав:Снижает иммунитет и устойчивые к вакцине штаммы более активно размножаются и мутируют.


Этому есть какие то доказательства или можно верить вам на слово?

более 155+ лет назад, 24 ноября 1859 года вышел один из самых основополагающих трудов в истории науки — книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора...». Но у теории эволюции по-прежнему находятся критики, которые игнорируют, что сейчас ученые находят пресловутые «переходные формы», наблюдают образование новых видов в природе и ставят эволюционные эксперименты в лаборатории.
в данном случае мы имеем дело не с естественным, а с искусственным отбором.
yama
 
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