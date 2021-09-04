budivelnik написав:В Україні падіння кількості мужчин по відношенню до кількості жінок - йде набагато більше ніж в Німеччині
Думал, развеивать очередной перл от Будивельныка, или нет смысла, так как все равно никто не читает. Ну ок...
Правильно его это предложение необходимо прочитать вот так: "В Україні падіння кількості чоловіків по відношенню до кількості жінок йде так само, як і в Німеччині, проте в віковому розрізі починається воно раніше,ніж у німців. "
Трапляється це тому, що в Україні всі процеси починаються у більш раннішому віці: тривалість здорового життя менша, очікувана середня теж менше на 10 років і т.д.
А проблема того, що жінки в Німеччині живуть суттєво довше ніж чоловіки, виражена не менше.
Натягування якихось там гендерних цифр на вакцинацію взагалі не витримує критики, тому нема чого навіть обговорювати.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 вер, 2021 13:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД на прошлой неделе ( + -) я призывал всех вакцинироваться от столбняка и дифтерии . И что многие из темы побежали в частную клинику делать прививку бустрикс (gsk) ? А также предлагал на гос уровне ввести ДОБРОВОЛЬНУЮ вакцинацию от еще ряда болезней и централизованно закупить вакцины . Что бы все желающие летом перед шашлыками могли бесплатно и добровольно вакцинироваться от болезни Лайма и столбняка ( например) а зимой так же бесплатно и добровольно от гриппа . А еще ввести сертификат вакцинации от гепатита А и гепатита Б для всех кто работает с людьми обязательным пунктом в мед.книжке , но почему-то клин клином сошелся но Covid. Про бесплатную и добровольную вакцинацию от рака шейки матки у женщин я тоже не забыл . Но вот 4 дозы от ковид подряд это наше усе . И ладно такой дуростью как 3-4 укола "от ковид" подряд страдали бы только в Израиле или Европе где эти вышеперечисленные вакцины доступны обывателю чуть ли не бесплатно , но у нас ведь тоже идут подобные разговоры о третей дозе ... Гос программы по сердечно сосудистым заболеваниям финансировать - нет, а вот по $50+ за два укола Пфайзера от ковид это пожалуйста .
немного зрады на вентилятор (можно увеличить картинку) Если сложить два зеленых столбика и сравнить сумму с голубым, то результат вакцины довольно сомнительный. Для возраста 30-39 такие числа: 970+728 против 1861. А также на графике помечены другие элементарные казусы, суть которых догадайтесь сами.
fler написав:Вакцинация работает... но это не точно
Может надо что-то с этим (вашими сложностями в усвоении информации) делать??
Вы правы, надо что-то делать, только ваш лагерь может внятно объяснить , почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) или Польша vs Испания. Очень жду ваши выводы
уже 10-й раз пишу , больше привитых = больше больных\зараженных дельтой , зависимость прямо пропорциональная. До выхода прививки "от дельты" увеличивать вакцинацию = увеличивать мутацию вируса.
yama написав:Но вот 4 дозы от ковид подряд это наше усе. но почему-то клин клином сошелся но Covid .
А что если это потому, что ни в одной стране мира в 2020 и 2021 году не случилось всплеска смертности от столбняка и прочих шеек матки?? Как думает Яма?
эти проблемы систематические и постоянные
«Убийца бедняков»: рак шейки матки каждый день забирает по 5 наших женщин Полякова Д.С. Издательство «МОРИОН» Резюме. В Украине рак шейки матки занимает 3-е место по смертности среди злокачественных новообразований у женщин; на европейском континенте в целом — 7-е. Причина — слабость общественной системы здравоохранения нашей страны.
Ромасик написав:так что результат пока непредсказуем.
РНК вакцины уже годами использовали на животных и там отслеживали эффекты перед тем как попробовать на людях. И если Вы так переживаете за целостность свооего генома то как Вы относитесь к возможности самого короновируса его изменять?
Ромасик написав:Снижает иммунитет и устойчивые к вакцине штаммы более активно размножаются и мутируют.
Этому есть какие то доказательства или можно верить вам на слово?
более 155+ лет назад, 24 ноября 1859 года вышел один из самых основополагающих трудов в истории науки — книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора...». Но у теории эволюции по-прежнему находятся критики, которые игнорируют, что сейчас ученые находят пресловутые «переходные формы», наблюдают образование новых видов в природе и ставят эволюционные эксперименты в лаборатории.
в данном случае мы имеем дело не с естественным, а с искусственным отбором.