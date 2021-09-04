Додано: Нед 05 вер, 2021 14:24

Ромасик написав: чтобы поддержать тот же уровень смертности. чтобы поддержать тот же уровень смертности.

fler написав: Откуда у вас такая уверенность Откуда у вас такая уверенность

Уровень смертности и заболеваемости ещё зависит и от моделей поведения , а также степени жёсткости ограничений.Когда в стране достигается высокий уровень вакцинации, там начинается послабление (собственно для этого и делали вакцинацию) , и на этом фоне получают сильнее вспышку, чем до вакцинации.Вроде ж никто не отрицал здесь, что вакцинация - не единственный фактор, влияющий на рост заболеваемости и смертности у стране. Потому ещё раз, шевеля губами читайте:для наиболее точных результатов тсключайте различные иные факторы, не скидывайте их до кучиЧем больше вы добавляете неизвестных переменных, тем сложнее получить верный вывод. Тем проще подвести к собственному неверному, заранее ожидаемому выводу.Ромасик, с математикой разобрались??Где ваше "спасибо за урок за математики"?Вы знак вопроса не увидели? Может все проще? Не в непонимании дело, а зрении?