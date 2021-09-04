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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 вер, 2021 13:59
yama написав:
уже 10-й раз пишу , больше привитых = больше больных\зараженных дельтой , зависимость прямо пропорциональная.
Почему в таком случае нету вспышки в самом вакцинированном ОАЕ, 78% полностью вакцинированных?
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Додано: Нед 05 вер, 2021 14:02
Hotab написав: yama написав:
мій дід
Це робив лише ваш дід, чи окремі євреї теж тікали?
Але чи можна на прикладі вашого діда робити висновки,що євреї більш покірно йшли на бойню, ніж інші нації?
ви спитали - я відповів.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 14:13
IgA написав: yama написав:
уже 10-й раз пишу , больше привитых = больше больных\зараженных дельтой , зависимость прямо пропорциональная.
Почему в таком случае нету вспышки в самом вакцинированном ОАЕ, 78% полностью вакцинированных?
не знаю. Еще не вечер . Это очень специфическая страна . Всю специфику я вам не скажу. Обратных примеров больше .
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Додано: Нед 05 вер, 2021 14:17
yama написав: fler написав: Hotab написав:
Может надо что-то с этим (вашими сложностями в усвоении информации) делать??
Вы правы, надо что-то делать, только ваш лагерь может внятно объяснить
, почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77. И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) или Польша vs Испания.
Очень жду ваши выводы
уже 10-й раз пишу , больше привитых = больше больных\зараженных дельтой , зависимость прямо пропорциональная. До выхода прививки "от дельты" увеличивать вакцинацию = увеличивать мутацию вируса.
Здесь все не так просто и однозначно. Хотаб это понимает, а объяснить не может, поэтому морозится с ответом.
Востаннє редагувалось fler
в Нед 05 вер, 2021 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 вер, 2021 14:17
Hotab написав: Ромасик написав:
сомневаться в правдивости графиков
Кто-то намеренно врёт в правительстве Израиля? С какой целью?
Ромасик написав:
графики таки верны, то вакцинированные массово заражают невакцинированных, которые делают погоду потом в статистике Израиля? Откуда рост то, если вакцина такая целебная?
Неваксы ж болеют, сказали ж уже. И на графиках это есть.
Откуда тогда основание говорить "ваксы массово заражают неваксов"??
1) бабло
2) если к-во ваксов растет, к-во неваксов соот-но падает, а вакцина эффективна (для тяжелых), то к-во болеющих/умирающих/умерших
должно уменьшатся. А поскольку к-во больных растет, умирают только неваксы, которых уже меньшинство, а к-во умерших как и прошлой непорочной осенью, то получается неваксы начали умирать в разы чаще, при том, что их доля в популяции уменьшилась и они не могут в разы сильнее сами себе заражать, чтобы поддержать тот же уровень смертности.
Хотя как-бы и не отрицается, что болеющие ваксы заражают неваксов.
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Ромасик
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Додано: Нед 05 вер, 2021 14:18
fler написав:
Хотаб это понимает
Хотаб вообще почти все понимает, а чего не понимает - пробует разобраться. А вот вам до сих пор не удалось понять ситуацию в Израиле с вакцинацией и заболеваемостью по группам ваксов и антиваксов??
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Hotab
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Додано: Нед 05 вер, 2021 14:18
yama написав:
не знаю. Еще не вечер . Это очень специфическая страна . Всю специфику я вам не скажу. Обратных примеров больше .
Дальше в списке Катар (тоже специфическая страна) Португалия и Испания. В Испании падение количества активных кейсов, в Португалии плато с тенденцией на снижение. Тоже добавляем в исключения?
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IgA
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fler
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Додано: Нед 05 вер, 2021 14:24
Ромасик написав:
чтобы поддержать тот же уровень смертности.
Уровень смертности и заболеваемости ещё зависит и от моделей поведения , а также степени жёсткости ограничений.
Когда в стране достигается высокий уровень вакцинации, там начинается послабление (собственно для этого и делали вакцинацию) , и на этом фоне получают сильнее вспышку, чем до вакцинации.
Вроде ж никто не отрицал здесь, что вакцинация - не единственный фактор, влияющий на рост заболеваемости и смертности у стране. Потому ещё раз, шевеля губами читайте:
для наиболее точных результатов тсключайте различные иные факторы, не скидывайте их до кучине сравнивайте страну сейчас и ранее, не сравнивайте между собой разные страны.. Возьмите в одной и той же стране здесь и сейчас одну и ту же возрастную группу. Посмотрите в ней , как болеют ваксы и антиваксы. Сравните и делайте выводы.
Чем больше вы добавляете неизвестных переменных, тем сложнее получить верный вывод. Тем проще подвести к собственному неверному, заранее ожидаемому выводу.
Ромасик, с математикой разобрались??
Где ваше "спасибо за урок за математики"?
fler написав:
Откуда у вас такая уверенность
Вы знак вопроса не увидели? Может все проще? Не в непонимании дело, а зрении?
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Hotab
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Додано: Нед 05 вер, 2021 14:28
Hotab написав: Ромасик написав:
Если сложить два зеленых столбика
Я смотрю у нас учение "математика" расцвело буйным цветом. Это заразное что-то.
На пальцах ,Ромасик:
В группе 30-39 лет берём 3 обоймы по 100 тыс человек.
Первая обойма - 100 тыс неваксов - там 1861 больной
Вторая обойма - 100 тыс ваксов с одной дозой - там 970 больных
Третья обойма - с двумя дозами - там 728 чел.
Где теперь зрада? Почему их надо плюсовать??
Если плюсуешь, так это цифра уже на 200 тыс человек. Умножай тогда и 1861 на 2.
О боги! Почему надо такое элементарное рассказывать??? Люди, вы в школе то учились??
боги! каких еще 3 обоймы, если обойм - 2 - ваксы и неваксы. А ваксов разделили на 2 подгруппы!
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Ромасик
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