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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3624362536263627

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32
Мені вже зробили щеплення
72%
23
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:32

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:Хотаб это понимает

Хотаб вообще почти все понимает, а чего не понимает - пробует разобраться. А вот вам до сих пор не удалось понять ситуацию в Израиле с вакцинацией и заболеваемостью по группам ваксов и антиваксов??


Откуда у вас такая уверенность насчет моего понимания/не понимания :roll: :D

Флер, чей Крым? ))))))))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:35

  Hotab написав:
  Ромасик написав:чтобы поддержать тот же уровень смертности.

Уровень смертности и заболеваемости ещё зависит и от моделей поведения , а также степени жёсткости ограничений.

Когда в стране достигается высокий уровень вакцинации, там начинается послабление (собственно для этого и делали вакцинацию) , и на этом фоне получают сильнее вспышку, чем до вакцинации.
Вроде ж никто не отрицал здесь, что вакцинация - не единственный фактор, влияющий на рост заболеваемости и смертности у стране. Потому ещё раз, шевеля губами читайте:
для наиболее точных результатов тсключайте различные иные факторы, не скидывайте их до кучи
не сравнивайте страну сейчас и ранее, не сравнивайте между собой разные страны.. Возьмите в одной и той же стране здесь и сейчас одну и ту же возрастную группу. Посмотрите в ней , как болеют ваксы и антиваксы. Сравните и делайте выводы.

Чем больше вы добавляете неизвестных переменных, тем сложнее получить верный вывод. Тем проще подвести к собственному неверному, заранее ожидаемому выводу.
да, ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:если обойм - 2 - ваксы и неваксы. А ваксов разделили на 2 подгруппы!

Каждая по 100 тысяч. (или верх своей картинки не увидели?? Там приведение к 100к.)
И одна антиваксов , тоже 100 тыс. Ромасик, что с вами?? Какое у вас образование?


  Ромасик написав:ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус.

Могли бы вы конкретнее рассказать, в чем состоит натягивание совы на глобус, в моем случае??
Если вы хотите понять,как влияет какой-то фактор (например вакцинация) на заболеваемость и смертность, то вы берете этот фактор, и максимально исключаете влияние остальных: особенности национальных менталитетов, времени года, климата, возраста и т.д.
Если же вы сравниваете теплое с мягким, то тогда будет миллион вопросов , на которые сложно найти ответы.
Hotab
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