Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3624362536263627 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32 Мені вже зробили щеплення 72% 23 Не можу за станом здоров'я 3% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 32 Додано: Нед 05 вер, 2021 14:32 fler написав: Hotab написав: fler написав: Хотаб это понимает Хотаб это понимает

Хотаб вообще почти все понимает, а чего не понимает - пробует разобраться. А вот вам до сих пор не удалось понять ситуацию в Израиле с вакцинацией и заболеваемостью по группам ваксов и антиваксов?? Хотаб вообще почти все понимает, а чего не понимает - пробует разобраться. А вот вам до сих пор не удалось понять ситуацию в Израиле с вакцинацией и заболеваемостью по группам ваксов и антиваксов??



Откуда у вас такая уверенность насчет моего понимания/не понимания Откуда у вас такая уверенность насчет моего понимания/не понимания

Флер, чей Крым? )))))))) Флер, чей Крым? )))))))) stm

Повідомлень: 2965 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 14:35 Hotab написав: Ромасик написав: чтобы поддержать тот же уровень смертности. чтобы поддержать тот же уровень смертности.

Уровень смертности и заболеваемости ещё зависит и от моделей поведения , а также степени жёсткости ограничений.



Когда в стране достигается высокий уровень вакцинации, там начинается послабление (собственно для этого и делали вакцинацию) , и на этом фоне получают сильнее вспышку, чем до вакцинации.

Вроде ж никто не отрицал здесь, что вакцинация - не единственный фактор, влияющий на рост заболеваемости и смертности у стране. Потому ещё раз, шевеля губами читайте:

для наиболее точных результатов тсключайте различные иные факторы, не скидывайте их до кучи

не сравнивайте страну сейчас и ранее, не сравнивайте между собой разные страны.. Возьмите в одной и той же стране здесь и сейчас одну и ту же возрастную группу. Посмотрите в ней , как болеют ваксы и антиваксы. Сравните и делайте выводы.



Чем больше вы добавляете неизвестных переменных, тем сложнее получить верный вывод. Тем проще подвести к собственному неверному, заранее ожидаемому выводу. Уровень смертности и заболеваемости ещё зависит и от моделей поведения , а также степени жёсткости ограничений.Когда в стране достигается высокий уровень вакцинации, там начинается послабление (собственно для этого и делали вакцинацию) , и на этом фоне получают сильнее вспышку, чем до вакцинации.Вроде ж никто не отрицал здесь, что вакцинация - не единственный фактор, влияющий на рост заболеваемости и смертности у стране. Потому ещё раз, шевеля губами читайте:для наиболее точных результатов тсключайте различные иные факторы, не скидывайте их до кучиЧем больше вы добавляете неизвестных переменных, тем сложнее получить верный вывод. Тем проще подвести к собственному неверному, заранее ожидаемому выводу. да, ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус. да, ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус. Ромасик Повідомлень: 2806 З нами з: 30.03.15 Подякував: 553 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 14:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: если обойм - 2 - ваксы и неваксы. А ваксов разделили на 2 подгруппы! если обойм - 2 - ваксы и неваксы.

Каждая по 100 тысяч. (или верх своей картинки не увидели?? Там приведение к 100к.)

И одна антиваксов , тоже 100 тыс. Ромасик, что с вами?? Какое у вас образование?





Ромасик написав: ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус. ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус.

Могли бы вы конкретнее рассказать, в чем состоит натягивание совы на глобус, в моем случае??

Если вы хотите понять,как влияет какой-то фактор (например вакцинация) на заболеваемость и смертность, то вы берете этот фактор, и максимально исключаете влияние остальных: особенности национальных менталитетов, времени года, климата, возраста и т.д.

Если же вы сравниваете теплое с мягким, то тогда будет миллион вопросов , на которые сложно найти ответы. Каждая по 100 тысяч. (или верх своей картинки не увидели?? Там приведение к 100к.)И одна антиваксов , тоже 100 тыс. Ромасик, что с вами?? Какое у вас образование?Могли бы вы конкретнее рассказать, в чем состоит натягивание совы на глобус, в моем случае??Если вы хотите понять,как влияет какой-то фактор (например вакцинация) на заболеваемость и смертность, то вы берете этот фактор, и максимально исключаете влияние остальных: особенности национальных менталитетов, времени года, климата, возраста и т.д.Если же вы сравниваете теплое с мягким, то тогда будет миллион вопросов , на которые сложно найти ответы. Hotab

Повідомлень: 4503 З нами з: 15.02.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3624362536263627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 05 вер, 2021 09:09