fler написав:
Откуда у вас такая уверенность насчет моего понимания/не понимания
Флер, чей Крым? ))))))))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 вер, 2021 14:32
Флер, чей Крым? ))))))))
Додано: Нед 05 вер, 2021 14:35
да, ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус.
Додано: Нед 05 вер, 2021 14:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Каждая по 100 тысяч. (или верх своей картинки не увидели?? Там приведение к 100к.)
И одна антиваксов , тоже 100 тыс. Ромасик, что с вами?? Какое у вас образование?
Могли бы вы конкретнее рассказать, в чем состоит натягивание совы на глобус, в моем случае??
Если вы хотите понять,как влияет какой-то фактор (например вакцинация) на заболеваемость и смертность, то вы берете этот фактор, и максимально исключаете влияние остальных: особенности национальных менталитетов, времени года, климата, возраста и т.д.
Если же вы сравниваете теплое с мягким, то тогда будет миллион вопросов , на которые сложно найти ответы.
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