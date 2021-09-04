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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3624362536263627>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32
Мені вже зробили щеплення
72%
23
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:17

  Hotab написав:
  Ромасик написав:сомневаться в правдивости графиков

Кто-то намеренно врёт в правительстве Израиля? С какой целью?

  Ромасик написав:графики таки верны, то вакцинированные массово заражают невакцинированных, которые делают погоду потом в статистике Израиля? Откуда рост то, если вакцина такая целебная?

Неваксы ж болеют, сказали ж уже. И на графиках это есть.
Откуда тогда основание говорить "ваксы массово заражают неваксов"??

1) бабло
2) если к-во ваксов растет, к-во неваксов соот-но падает, а вакцина эффективна (для тяжелых), то к-во болеющих/умирающих/умерших должно уменьшатся. А поскольку к-во больных растет, умирают только неваксы, которых уже меньшинство, а к-во умерших как и прошлой непорочной осенью, то получается неваксы начали умирать в разы чаще, при том, что их доля в популяции уменьшилась и они не могут в разы сильнее сами себе заражать, чтобы поддержать тот же уровень смертности.
Хотя как-бы и не отрицается, что болеющие ваксы заражают неваксов.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Хотаб это понимает

Хотаб вообще почти все понимает, а чего не понимает - пробует разобраться. А вот вам до сих пор не удалось понять ситуацию в Израиле с вакцинацией и заболеваемостью по группам ваксов и антиваксов??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:18

  yama написав:не знаю. Еще не вечер . Это очень специфическая страна . Всю специфику я вам не скажу. Обратных примеров больше .


Дальше в списке Катар (тоже специфическая страна) Португалия и Испания. В Испании падение количества активных кейсов, в Португалии плато с тенденцией на снижение. Тоже добавляем в исключения?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:21

  Hotab написав:
  fler написав:Хотаб это понимает

Хотаб вообще почти все понимает, а чего не понимает - пробует разобраться. А вот вам до сих пор не удалось понять ситуацию в Израиле с вакцинацией и заболеваемостью по группам ваксов и антиваксов??


Откуда у вас такая уверенность насчет моего понимания/не понимания :roll: :D
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:чтобы поддержать тот же уровень смертности.

Уровень смертности и заболеваемости ещё зависит и от моделей поведения , а также степени жёсткости ограничений.

Когда в стране достигается высокий уровень вакцинации, там начинается послабление (собственно для этого и делали вакцинацию) , и на этом фоне получают сильнее вспышку, чем до вакцинации.
Вроде ж никто не отрицал здесь, что вакцинация - не единственный фактор, влияющий на рост заболеваемости и смертности у стране. Потому ещё раз, шевеля губами читайте:
для наиболее точных результатов тсключайте различные иные факторы, не скидывайте их до кучи
не сравнивайте страну сейчас и ранее, не сравнивайте между собой разные страны.. Возьмите в одной и той же стране здесь и сейчас одну и ту же возрастную группу. Посмотрите в ней , как болеют ваксы и антиваксы. Сравните и делайте выводы.

Чем больше вы добавляете неизвестных переменных, тем сложнее получить верный вывод. Тем проще подвести к собственному неверному, заранее ожидаемому выводу.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:28

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Если сложить два зеленых столбика

Я смотрю у нас учение "математика" расцвело буйным цветом. Это заразное что-то.


На пальцах ,Ромасик:
В группе 30-39 лет берём 3 обоймы по 100 тыс человек.

Первая обойма - 100 тыс неваксов - там 1861 больной
Вторая обойма - 100 тыс ваксов с одной дозой - там 970 больных
Третья обойма - с двумя дозами - там 728 чел.

Где теперь зрада? Почему их надо плюсовать??


Если плюсуешь, так это цифра уже на 200 тыс человек. Умножай тогда и 1861 на 2.

О боги! Почему надо такое элементарное рассказывать??? Люди, вы в школе то учились??

какие боги! каких еще 3 обоймы, если обойм - 2 - ваксы и неваксы. А ваксов разделили на 2 подгруппы!
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 05 вер, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 14:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:если обойм - 2 - ваксы и неваксы. А ваксов разделили на 2 подгруппы!

Каждая по 100 тысяч. (или верх своей картинки не увидели?? Там приведение к 100к.)
И одна антиваксов , тоже 100 тыс. Ромасик, что с вами?? Какое у вас образование?


  Ромасик написав:ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус.

Могли бы вы конкретнее рассказать, в чем состоит натягивание совы на глобус, в моем случае??
Если вы хотите понять,как влияет какой-то фактор (например вакцинация) на заболеваемость и смертность, то вы берете этот фактор, и максимально исключаете влияние остальных: особенности национальных менталитетов, времени года, климата, возраста и т.д.
Если же вы сравниваете теплое с мягким, то тогда будет миллион вопросов , на которые сложно найти ответы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 15:29

  Hotab написав:Если вы хотите понять,как влияет какой-то фактор (например вакцинация) на заболеваемость и смертность, то вы берете этот фактор, и максимально исключаете влияние остальных: особенности национальных менталитетов, времени года, климата, возраста и т.д.


А если вы видите, что этот фактор (напр., вакцинация) в двух разных странах одинаковый по величине, то вы исключаете его на __ и изучаете влияние остальных: …
И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%) :roll: 8)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 15:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:если вы видите, что этот фактор (напр., вакцинация) в двух разных странах одинаковый по величине, то вы исключаете его на __ и изучаете влияние остальных: …

Вы хотите сразу группу остальных изучить, или один какой-то??
Какой конкретно вы хотите изучить??
И влияние его на что??
Сформулируйте запрос, пожалуйста.

  fler написав:почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%)


Вы когда задаете этот вопрос, вы его задаете как девочка из ясельной группы задаёт "а почему птицы живут в небе,а рыбы в воде?", или там в вопросе изучается влияние каких-то факторов?? Какие именно факторы?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:42

Результаты "реформы"
Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.
Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.
А ведь количество ковидных больных постепенно растет
antey1969
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Нед 05 вер, 2021 09:09
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