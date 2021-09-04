Додано: Нед 05 вер, 2021 14:40

Ромасик написав: если обойм - 2 - ваксы и неваксы. А ваксов разделили на 2 подгруппы! если обойм - 2 - ваксы и неваксы.

Ромасик написав: ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус. ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус.

Каждая по 100 тысяч. (или верх своей картинки не увидели?? Там приведение к 100к.)И одна антиваксов , тоже 100 тыс. Ромасик, что с вами?? Какое у вас образование?Могли бы вы конкретнее рассказать, в чем состоит натягивание совы на глобус, в моем случае??Если вы хотите понять,как влияет какой-то фактор (например вакцинация) на заболеваемость и смертность, то вы берете этот фактор, и максимально исключаете влияние остальных: особенности национальных менталитетов, времени года, климата, возраста и т.д.Если же вы сравниваете теплое с мягким, то тогда будет миллион вопросов , на которые сложно найти ответы.