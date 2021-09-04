Ромасик написав:сомневаться в правдивости графиков
Кто-то намеренно врёт в правительстве Израиля? С какой целью?
Ромасик написав:графики таки верны, то вакцинированные массово заражают невакцинированных, которые делают погоду потом в статистике Израиля? Откуда рост то, если вакцина такая целебная?
Неваксы ж болеют, сказали ж уже. И на графиках это есть. Откуда тогда основание говорить "ваксы массово заражают неваксов"??
1) бабло 2) если к-во ваксов растет, к-во неваксов соот-но падает, а вакцина эффективна (для тяжелых), то к-во болеющих/умирающих/умерших должно уменьшатся. А поскольку к-во больных растет, умирают только неваксы, которых уже меньшинство, а к-во умерших как и прошлой непорочной осенью, то получается неваксы начали умирать в разы чаще, при том, что их доля в популяции уменьшилась и они не могут в разы сильнее сами себе заражать, чтобы поддержать тот же уровень смертности. Хотя как-бы и не отрицается, что болеющие ваксы заражают неваксов.
Ромасик написав:чтобы поддержать тот же уровень смертности.
Уровень смертности и заболеваемости ещё зависит и от моделей поведения , а также степени жёсткости ограничений.
Когда в стране достигается высокий уровень вакцинации, там начинается послабление (собственно для этого и делали вакцинацию) , и на этом фоне получают сильнее вспышку, чем до вакцинации. Вроде ж никто не отрицал здесь, что вакцинация - не единственный фактор, влияющий на рост заболеваемости и смертности у стране. Потому ещё раз, шевеля губами читайте: для наиболее точных результатов тсключайте различные иные факторы, не скидывайте их до кучи не сравнивайте страну сейчас и ранее, не сравнивайте между собой разные страны.. Возьмите в одной и той же стране здесь и сейчас одну и ту же возрастную группу. Посмотрите в ней , как болеют ваксы и антиваксы. Сравните и делайте выводы.
Чем больше вы добавляете неизвестных переменных, тем сложнее получить верный вывод. Тем проще подвести к собственному неверному, заранее ожидаемому выводу.
Ромасик написав:если обойм - 2 - ваксы и неваксы. А ваксов разделили на 2 подгруппы!
Каждая по 100 тысяч. (или верх своей картинки не увидели?? Там приведение к 100к.) И одна антиваксов , тоже 100 тыс. Ромасик, что с вами?? Какое у вас образование?
Ромасик написав:ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус.
Могли бы вы конкретнее рассказать, в чем состоит натягивание совы на глобус, в моем случае?? Если вы хотите понять,как влияет какой-то фактор (например вакцинация) на заболеваемость и смертность, то вы берете этот фактор, и максимально исключаете влияние остальных: особенности национальных менталитетов, времени года, климата, возраста и т.д. Если же вы сравниваете теплое с мягким, то тогда будет миллион вопросов , на которые сложно найти ответы.
Hotab написав:Если вы хотите понять,как влияет какой-то фактор (например вакцинация) на заболеваемость и смертность, то вы берете этот фактор, и максимально исключаете влияние остальных: особенности национальных менталитетов, времени года, климата, возраста и т.д.
А если вы видите, что этот фактор (напр., вакцинация) в двух разных странах одинаковый по величине, то вы исключаете его на __ и изучаете влияние остальных: … И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%)
fler написав:если вы видите, что этот фактор (напр., вакцинация) в двух разных странах одинаковый по величине, то вы исключаете его на __ и изучаете влияние остальных: …
Вы хотите сразу группу остальных изучить, или один какой-то?? Какой конкретно вы хотите изучить?? И влияние его на что?? Сформулируйте запрос, пожалуйста.
fler написав:почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%)
Вы когда задаете этот вопрос, вы его задаете как девочка из ясельной группы задаёт "а почему птицы живут в небе,а рыбы в воде?", или там в вопросе изучается влияние каких-то факторов?? Какие именно факторы?
Результаты "реформы" Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры. Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат. А ведь количество ковидных больных постепенно растет