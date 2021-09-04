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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3624362536263627 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32 Мені вже зробили щеплення 72% 23 Не можу за станом здоров'я 3% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 32 Додано: Нед 05 вер, 2021 16:53 Hotab написав: Ромасик написав: если обойм - 2 - ваксы и неваксы. А ваксов разделили на 2 подгруппы! если обойм - 2 - ваксы и неваксы.

Каждая по 100 тысяч. (или верх своей картинки не увидели?? Там приведение к 100к.)

И одна антиваксов , тоже 100 тыс. Ромасик, что с вами?? Какое у вас образование? Каждая по 100 тысяч. (или верх своей картинки не увидели?? Там приведение к 100к.)И одна антиваксов , тоже 100 тыс. Ромасик, что с вами?? Какое у вас образование?

не каждая по 100К, а приведенная к 100К.

По этому важнее какое у вас образование? не каждая по 100К, а приведенная к 100К.По этому важнее какое у вас образование? Ромасик Повідомлень: 2806 З нами з: 30.03.15 Подякував: 553 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 16:57 Hotab написав: Ромасик написав: ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус. ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус.

Могли бы вы конкретнее рассказать, в чем состоит натягивание совы на глобус, в моем случае?? Могли бы вы конкретнее рассказать, в чем состоит натягивание совы на глобус, в моем случае??

забалтывание эфира страной, возрастными группами, менталитетом, образованием, лекциями. Хотя ясно какая страна, какой народ и какое время года. И старики как умирали, так и умирают. забалтывание эфира страной, возрастными группами, менталитетом, образованием, лекциями. Хотя ясно какая страна, какой народ и какое время года. И старики как умирали, так и умирают. Ромасик Повідомлень: 2806 З нами з: 30.03.15 Подякував: 553 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 16:59 antey1969 написав: Результаты "реформы"

Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.

Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.

А ведь количество ковидных больных постепенно растет Результаты "реформы"Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.

им будет не до медсестричек им будет не до медсестричек Ромасик Повідомлень: 2806 З нами з: 30.03.15 Подякував: 553 раз. Подякували: 221 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 17:00 antey1969 написав: Результаты "реформы"

Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.

Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.

А ведь количество ковидных больных постепенно растет Результаты "реформы"Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.А ведь количество ковидных больных постепенно растет

Зачем они нужны, если есть телемедицина и море ковид-вакцин?*



*сарказм Зачем они нужны, если есть телемедицина и море ковид-вакцин?**сарказм Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15232 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8324 раз. Подякували: 4025 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 17:02 antey1969 написав: Результаты "реформы"

Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.

Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.

А ведь количество ковидных больных постепенно растет Результаты "реформы"Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.

та нічого, все буде нормально! не така страшна дельта, як її малюють... та нічого, все буде нормально! не така страшна дельта, як її малюють... change_pm Повідомлень: 4433 З нами з: 03.02.16 Подякував: 111 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 17:03 IgA написав: yama написав: не знаю. Еще не вечер . Это очень специфическая страна . Всю специфику я вам не скажу. Обратных примеров больше . не знаю. Еще не вечер . Э. Всю специфику я вам не скажу. Обратных примеров больше .



Дальше в списке Катар (тоже специфическая страна) Португалия и Испания. В Испании падение количества активных кейсов, в Португалии плато с тенденцией на снижение. Тоже добавляем в исключения? Дальше в списке Катар (тоже специфическая страна) Португалия и Испания. В Испании падение количества активных кейсов, в Португалии плато с тенденцией на снижение. Тоже добавляем в исключения?

У мене є думка з цього приводу, але сенсу писати немає, бо видалять ))) У мене є думка з цього приводу, але сенсу писати немає, бо видалять ))) change_pm Повідомлень: 4433 З нами з: 03.02.16 Подякував: 111 раз. Подякували: 884 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 17:05 Ромасик написав: antey1969 написав: Результаты "реформы"

Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.

Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.

А ведь количество ковидных больных постепенно растет Результаты "реформы"Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.

им будет не до медсестричек им будет не до медсестричек

Они без медсестричек окажутся без укольчиков, капельничек и ухода. Но в общем то с точки зрения Ляшко все логично - если вообще не закупать медикаменты, то нахрена клиникам медсестрички.

Если больной умрет, он и так умрет, а если выздоровеет, то он и так выздоровеет. Они без медсестричек окажутся без укольчиков, капельничек и ухода. Но в общем то с точки зрения Ляшко все логично - если вообще не закупать медикаменты, то нахрена клиникам медсестрички.Если больной умрет, он и так умрет, а если выздоровеет, то он и так выздоровеет. antey1969 1

Повідомлень: 10789 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1405 раз. Подякували: 3149 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 17:09 antey1969 написав: Результаты "реформы"

Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.

Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.

А ведь количество ковидных больных постепенно растет Результаты "реформы"Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.А ведь количество ковидных больных постепенно растет

И куда они уходят, если раньше были готовы тяжело работать за копейки? И куда они уходят, если раньше были готовы тяжело работать за копейки? Starikan 2 Повідомлень: 18306 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2215 раз. Подякували: 2985 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 17:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ромасик написав: не каждая по 100К, а приведенная к 100К.

По этому важнее какое у вас образование? не каждая по 100К, а приведенная к 100К.По этому важнее какое у вас образование?



И? Вы до сих пор не поняли, что все три цифры привели к 100к? До сих пор не научились признавать свои ошибки и незнания? Беда.



Ромасик написав: Хотя ясно какая страна, какой народ и какое время года. Хотя ясно какая страна, какой народ и какое время года. Подробнее. Что вам ясно и не ясно? Вам ясно влияние вакцинации? Вам ясно, что в других странах появляются и другие факторы, кроме вакцинации, и потому невозможно понять влияние именно вакцинации? Что именно вам неясно? Что именно вам заболтали? И? Вы до сих пор не поняли, что все три цифры привели к 100к? До сих пор не научились признавать свои ошибки и незнания? Беда.Подробнее. Что вам ясно и не ясно? Вам ясно влияние вакцинации? Вам ясно, что в других странах появляются и другие факторы, кроме вакцинации, и потому невозможно понять влияние именно вакцинации? Что именно вам неясно? Что именно вам заболтали? Hotab

Повідомлень: 4505 З нами з: 15.02.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 17:29 Бачу треба опускатись на рівень аудиторії а не пробувати аудиторію підтягнути до свого рівня...

Все з тих же табличок, тільки ще простіше

Вікова група 50+ , загальна кількість мужчин , жінок, померлих в групі мужчини,жінки в обох країнах

________________чоловіки___жінки_____померло_чоловіки_жінки _%чоловіки_%жінки

Німці ________17 283 769__19 567 843____47656___43140__0,276_____0,220

Україна ________6 209 149___9 519 620_____23103___24338__0,372_____0,256



Давайте не будемо виясняти чого так сталось що у нас мужчин в групі50+ 3 рази менше ніж в Німеччині при тому що Німеччина всього в 2 рази більша

Так само давайте не будемо виясняти чому у нас жінок в групі50+-пропорційно кількості жінок в Німеччині в цій самій групі..

Давайте просто подивимось у вількість померлих

Я ж змусив своїми табличками Вас признати що ковід не треба розглядати для всіх вікових груп однаково...При чому зробив це так добре..що вже потім ЛАД переконував мене що групу 0-40...треба поділити на чотири групи 0-10, 10-20, 20-30 ,30-40...

Я надіюсь що це моє пояснення дозволить зрозуміти що крім вікових груп, протікання ковіду залежить ще й від статевих...

Так от

Різниця летальності від ковіду що в жінок Німеччини , що в жінок України - приблизно однакова

А от різниця між летальністю( померлих від ковіду /до загальної кількості мужчин) в чоловічій підгрупі між нами і Німцями - вже суттєва

0,37% летальність у нас і

0,27% летальність у Німців

І саме ця різниця і дозволяє Україні виглядати добре на вигляд...

Ніби - летальність вища-а виглядаємо добре...

А все тому ,що не врахували ще один фактор - кількість чоловіків у групі...

І от тут,для ковідістериків-бяка...

У нас кількість чоловіків суттєво менша, а тому при вищій летальності...ми все одно гарно виглядаємо..бо летальність в жіночих групах у нас подібна..



А тепер просто уявіть

Якби при нашій летальності в 0,37% у нас було б не 6,2 млн...а 9 млн( як це випливає з пропорційності загального населення)

То 9-6,2=2,8млн*0,37%=10 360 додаткових смертей....



Тобто

Ковідістерики з сектою вакцинаторів, якби були розумні, повинні були вхопитись за мою табличку і викрикати з піною в роті що у нас не 50+К смертей, а 60+К смертей..якби кількість мужиків була пропорційна німецькій...

Але вони настільки твердолобі і не гнучкі..що навіть цього зрозуміти не змогли. budivelnik

Повідомлень: 24931 З нами з: 15.01.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 2697 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3624362536263627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7699 6383358

ЛОБ Нед 05 вер, 2021 09:09