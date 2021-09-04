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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32
Мені вже зробили щеплення
72%
23
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:53

  Hotab написав:
  Ромасик написав:если обойм - 2 - ваксы и неваксы. А ваксов разделили на 2 подгруппы!

Каждая по 100 тысяч. (или верх своей картинки не увидели?? Там приведение к 100к.)
И одна антиваксов , тоже 100 тыс. Ромасик, что с вами?? Какое у вас образование?

не каждая по 100К, а приведенная к 100К.
По этому важнее какое у вас образование?
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:57

  Hotab написав:
  Ромасик написав:ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус.

Могли бы вы конкретнее рассказать, в чем состоит натягивание совы на глобус, в моем случае??

забалтывание эфира страной, возрастными группами, менталитетом, образованием, лекциями. Хотя ясно какая страна, какой народ и какое время года. И старики как умирали, так и умирают.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:59

  antey1969 написав:Результаты "реформы"
Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.
Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.
А ведь количество ковидных больных постепенно растет

им будет не до медсестричек :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:00

  antey1969 написав:Результаты "реформы"
Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.
Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.
А ведь количество ковидных больных постепенно растет

Зачем они нужны, если есть телемедицина и море ковид-вакцин?*

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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:02

  antey1969 написав:Результаты "реформы"
Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.
Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.
А ведь количество ковидных больных постепенно растет

та нічого, все буде нормально! не така страшна дельта, як її малюють...
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:03

  IgA написав:
  yama написав:не знаю. Еще не вечер . Это очень специфическая страна . Всю специфику я вам не скажу. Обратных примеров больше .


Дальше в списке Катар (тоже специфическая страна) Португалия и Испания. В Испании падение количества активных кейсов, в Португалии плато с тенденцией на снижение. Тоже добавляем в исключения?

У мене є думка з цього приводу, але сенсу писати немає, бо видалять )))
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:05

  Ромасик написав:
  antey1969 написав:Результаты "реформы"
Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.
Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.
А ведь количество ковидных больных постепенно растет

им будет не до медсестричек :lol:

Они без медсестричек окажутся без укольчиков, капельничек и ухода. Но в общем то с точки зрения Ляшко все логично - если вообще не закупать медикаменты, то нахрена клиникам медсестрички.
Если больной умрет, он и так умрет, а если выздоровеет, то он и так выздоровеет.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:09

  antey1969 написав:Результаты "реформы"
Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.
Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.
А ведь количество ковидных больных постепенно растет

И куда они уходят, если раньше были готовы тяжело работать за копейки?
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:не каждая по 100К, а приведенная к 100К.
По этому важнее какое у вас образование?


И? Вы до сих пор не поняли, что все три цифры привели к 100к? До сих пор не научились признавать свои ошибки и незнания? Беда.

  Ромасик написав:Хотя ясно какая страна, какой народ и какое время года.
Подробнее. Что вам ясно и не ясно? Вам ясно влияние вакцинации? Вам ясно, что в других странах появляются и другие факторы, кроме вакцинации, и потому невозможно понять влияние именно вакцинации? Что именно вам неясно? Что именно вам заболтали?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:29

Бачу треба опускатись на рівень аудиторії а не пробувати аудиторію підтягнути до свого рівня...
Все з тих же табличок, тільки ще простіше
Вікова група 50+ , загальна кількість мужчин , жінок, померлих в групі мужчини,жінки в обох країнах
___________чоловіки___жінки_____померло_чоловіки_жінки _%чоловіки_%жінки
Німці ________17 283 769__19 567 843____47656___43140__0,276_____0,220
Україна ________6 209 149___9 519 620_____23103___24338__0,372_____0,256

Давайте не будемо виясняти чого так сталось що у нас мужчин в групі50+ 3 рази менше ніж в Німеччині при тому що Німеччина всього в 2 рази більша
Так само давайте не будемо виясняти чому у нас жінок в групі50+-пропорційно кількості жінок в Німеччині в цій самій групі..
Давайте просто подивимось у вількість померлих
Я ж змусив своїми табличками Вас признати що ковід не треба розглядати для всіх вікових груп однаково...При чому зробив це так добре..що вже потім ЛАД переконував мене що групу 0-40...треба поділити на чотири групи 0-10, 10-20, 20-30 ,30-40...
Я надіюсь що це моє пояснення дозволить зрозуміти що крім вікових груп, протікання ковіду залежить ще й від статевих...
Так от
Різниця летальності від ковіду що в жінок Німеччини , що в жінок України - приблизно однакова
А от різниця між летальністю( померлих від ковіду /до загальної кількості мужчин) в чоловічій підгрупі між нами і Німцями - вже суттєва
0,37% летальність у нас і
0,27% летальність у Німців
І саме ця різниця і дозволяє Україні виглядати добре на вигляд...
Ніби - летальність вища-а виглядаємо добре...
А все тому ,що не врахували ще один фактор - кількість чоловіків у групі...
І от тут,для ковідістериків-бяка...
У нас кількість чоловіків суттєво менша, а тому при вищій летальності...ми все одно гарно виглядаємо..бо летальність в жіночих групах у нас подібна..

А тепер просто уявіть
Якби при нашій летальності в 0,37% у нас було б не 6,2 млн...а 9 млн( як це випливає з пропорційності загального населення)
То 9-6,2=2,8млн*0,37%=10 360 додаткових смертей....

Тобто
Ковідістерики з сектою вакцинаторів, якби були розумні, повинні були вхопитись за мою табличку і викрикати з піною в роті що у нас не 50+К смертей, а 60+К смертей..якби кількість мужиків була пропорційна німецькій...
Але вони настільки твердолобі і не гнучкі..що навіть цього зрозуміти не змогли.
budivelnik
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