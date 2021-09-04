не каждая по 100К, а приведенная к 100К.
По этому важнее какое у вас образование?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 вер, 2021 16:53
не каждая по 100К, а приведенная к 100К.
По этому важнее какое у вас образование?
Додано: Нед 05 вер, 2021 16:57
забалтывание эфира страной, возрастными группами, менталитетом, образованием, лекциями. Хотя ясно какая страна, какой народ и какое время года. И старики как умирали, так и умирают.
Додано: Нед 05 вер, 2021 16:59
им будет не до медсестричек
Додано: Нед 05 вер, 2021 17:00
Зачем они нужны, если есть телемедицина и море ковид-вакцин?*
*сарказм
Додано: Нед 05 вер, 2021 17:02
та нічого, все буде нормально! не така страшна дельта, як її малюють...
Додано: Нед 05 вер, 2021 17:03
У мене є думка з цього приводу, але сенсу писати немає, бо видалять )))
Додано: Нед 05 вер, 2021 17:05
Они без медсестричек окажутся без укольчиков, капельничек и ухода. Но в общем то с точки зрения Ляшко все логично - если вообще не закупать медикаменты, то нахрена клиникам медсестрички.
Если больной умрет, он и так умрет, а если выздоровеет, то он и так выздоровеет.
Додано: Нед 05 вер, 2021 17:09
И куда они уходят, если раньше были готовы тяжело работать за копейки?
Додано: Нед 05 вер, 2021 17:24
Re: Эпидемия коронавируса в мире
И? Вы до сих пор не поняли, что все три цифры привели к 100к? До сих пор не научились признавать свои ошибки и незнания? Беда.
Подробнее. Что вам ясно и не ясно? Вам ясно влияние вакцинации? Вам ясно, что в других странах появляются и другие факторы, кроме вакцинации, и потому невозможно понять влияние именно вакцинации? Что именно вам неясно? Что именно вам заболтали?
Додано: Нед 05 вер, 2021 17:29
Бачу треба опускатись на рівень аудиторії а не пробувати аудиторію підтягнути до свого рівня...
Все з тих же табличок, тільки ще простіше
Вікова група 50+ , загальна кількість мужчин , жінок, померлих в групі мужчини,жінки в обох країнах
___________чоловіки___жінки_____померло_чоловіки_жінки _%чоловіки_%жінки
Німці ________17 283 769__19 567 843____47656___43140__0,276_____0,220
Україна ________6 209 149___9 519 620_____23103___24338__0,372_____0,256
Давайте не будемо виясняти чого так сталось що у нас мужчин в групі50+ 3 рази менше ніж в Німеччині при тому що Німеччина всього в 2 рази більша
Так само давайте не будемо виясняти чому у нас жінок в групі50+-пропорційно кількості жінок в Німеччині в цій самій групі..
Давайте просто подивимось у вількість померлих
Я ж змусив своїми табличками Вас признати що ковід не треба розглядати для всіх вікових груп однаково...При чому зробив це так добре..що вже потім ЛАД переконував мене що групу 0-40...треба поділити на чотири групи 0-10, 10-20, 20-30 ,30-40...
Я надіюсь що це моє пояснення дозволить зрозуміти що крім вікових груп, протікання ковіду залежить ще й від статевих...
Так от
Різниця летальності від ковіду що в жінок Німеччини , що в жінок України - приблизно однакова
А от різниця між летальністю( померлих від ковіду /до загальної кількості мужчин) в чоловічій підгрупі між нами і Німцями - вже суттєва
0,37% летальність у нас і
0,27% летальність у Німців
І саме ця різниця і дозволяє Україні виглядати добре на вигляд...
Ніби - летальність вища-а виглядаємо добре...
А все тому ,що не врахували ще один фактор - кількість чоловіків у групі...
І от тут,для ковідістериків-бяка...
У нас кількість чоловіків суттєво менша, а тому при вищій летальності...ми все одно гарно виглядаємо..бо летальність в жіночих групах у нас подібна..
А тепер просто уявіть
Якби при нашій летальності в 0,37% у нас було б не 6,2 млн...а 9 млн( як це випливає з пропорційності загального населення)
То 9-6,2=2,8млн*0,37%=10 360 додаткових смертей....
Тобто
Ковідістерики з сектою вакцинаторів, якби були розумні, повинні були вхопитись за мою табличку і викрикати з піною в роті що у нас не 50+К смертей, а 60+К смертей..якби кількість мужиків була пропорційна німецькій...
Але вони настільки твердолобі і не гнучкі..що навіть цього зрозуміти не змогли.
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