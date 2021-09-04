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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32
Мені вже зробили щеплення
72%
23
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:53

  Hotab написав:
  Ромасик написав:если обойм - 2 - ваксы и неваксы. А ваксов разделили на 2 подгруппы!

Каждая по 100 тысяч. (или верх своей картинки не увидели?? Там приведение к 100к.)
И одна антиваксов , тоже 100 тыс. Ромасик, что с вами?? Какое у вас образование?

не каждая по 100К, а приведенная к 100К.
По этому важнее какое у вас образование?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 16:57

  Hotab написав:
  Ромасик написав:ваши доводы очень полезные при натягивании совы на глобус.

Могли бы вы конкретнее рассказать, в чем состоит натягивание совы на глобус, в моем случае??

забалтывание эфира страной, возрастными группами, менталитетом, образованием, лекциями. Хотя ясно какая страна, какой народ и какое время года. И старики как умирали, так и умирают.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:05

  Ромасик написав:
  antey1969 написав:Результаты "реформы"
Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.
Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.
А ведь количество ковидных больных постепенно растет

им будет не до медсестричек :lol:

Они без медсестричек окажутся без укольчиков, капельничек и ухода. Но в общем то с точки зрения Ляшко все логично - если вообще не закупать медикаменты, то нахрена клиникам медсестрички.
Если больной умрет, он и так умрет, а если выздоровеет, то он и так выздоровеет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:09

  antey1969 написав:Результаты "реформы"
Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.
Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.
А ведь количество ковидных больных постепенно растет

И куда они уходят, если раньше были готовы тяжело работать за копейки?
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:не каждая по 100К, а приведенная к 100К.
По этому важнее какое у вас образование?


И? Вы до сих пор не поняли, что все три цифры привели к 100к? До сих пор не научились признавать свои ошибки и незнания? Беда.

  Ромасик написав:Хотя ясно какая страна, какой народ и какое время года.
Подробнее. Что вам ясно и не ясно? Вам ясно влияние вакцинации в отдельной взятой стране Израиль на основе их графиков? Вам ясно, что в других странах, когда вы две страны между собой сравниваете, появляются и другие факторы, кроме вакцинации, и потому невозможно понять влияние именно непосредственно самой вакцинации, сравнивая разные страны между собой? Что именно вам неясно? Что именно вам заболтали?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 вер, 2021 18:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:29

Бачу треба опускатись на рівень аудиторії а не пробувати аудиторію підтягнути до свого рівня...
Все з тих же табличок, тільки ще простіше
Вікова група 50+ , загальна кількість мужчин , жінок, померлих в групі мужчини,жінки в обох країнах
___________чоловіки___жінки_____померло_чоловіки_жінки _%чоловіки_%жінки
Німці ________17 283 769__19 567 843____47656___43140__0,276_____0,220
Україна ________6 209 149___9 519 620_____23103___24338__0,372_____0,256

Давайте не будемо виясняти чого так сталось що у нас мужчин в групі50+ 3 рази менше ніж в Німеччині при тому що Німеччина всього в 2 рази більша
Так само давайте не будемо виясняти чому у нас жінок в групі50+-пропорційно кількості жінок в Німеччині в цій самій групі..
Давайте просто подивимось у вількість померлих
Я ж змусив своїми табличками Вас признати що ковід не треба розглядати для всіх вікових груп однаково...При чому зробив це так добре..що вже потім ЛАД переконував мене що групу 0-40...треба поділити на чотири групи 0-10, 10-20, 20-30 ,30-40...
Я надіюсь що це моє пояснення дозволить зрозуміти що крім вікових груп, протікання ковіду залежить ще й від статевих...
Так от
Різниця летальності від ковіду що в жінок Німеччини , що в жінок України - приблизно однакова
А от різниця між летальністю( померлих від ковіду /до загальної кількості мужчин) в чоловічій підгрупі між нами і Німцями - вже суттєва
0,37% летальність у нас і
0,27% летальність у Німців
І саме ця різниця і дозволяє Україні виглядати добре на вигляд...
Ніби - летальність вища-а виглядаємо добре...
А все тому ,що не врахували ще один фактор - кількість чоловіків у групі...
І от тут,для ковідістериків-бяка...
У нас кількість чоловіків суттєво менша, а тому при вищій летальності...ми все одно гарно виглядаємо..бо летальність в жіночих групах у нас подібна..

А тепер просто уявіть
Якби при нашій летальності в 0,37% у нас було б не 6,2 млн...а 9 млн( як це випливає з пропорційності загального населення)
То 9-6,2=2,8млн*0,37%=10 360 додаткових смертей....

Тобто
Ковідістерики з сектою вакцинаторів, якби були розумні, повинні були вхопитись за мою табличку і викрикати з піною в роті що у нас не 50+К смертей, а 60+К смертей..якби кількість мужиків була пропорційна німецькій...
Але вони настільки твердолобі і не гнучкі..що навіть цього зрозуміти не змогли.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:30

  Starikan написав:
  antey1969 написав:Результаты "реформы"
Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.
Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.
А ведь количество ковидных больных постепенно растет

И куда они уходят, если раньше были готовы тяжело работать за копейки?

Всегда поражался умению некоторых людей задавать глубоко риторические вопросы :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:33

Як пояснив епідеміолог з Університету Міннесоти Майкл Остерхольм, вчені досі знаходяться в «печерній епосі» в розумінні розвитку Covid-19. Вони висунули кілька припущень. Перше з них говорить, що деякі люди можуть бути більш уразливі для певних штамів. Як тільки всі вони будуть інфіковані, вірус почне відступати.

«Друга теорія полягає в тому, що вірусу потрібно близько двох місяців для проходження через групу людей на конкретній місцевості. Потім він перестає поширюватися до тих пір, поки люди не вийдуть «за межі кола». Наприклад, не почнуть подорожувати», – додав він.

Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/amerikanski-biologi-prognozuyut-ciklichniy-rozvitok-delta-shtamu-covid-19-780699.html
А некоторые господа и , особенно, пани требуют объяснений от участников форума.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Бачу треба опускатись на рівень аудиторії а не пробувати аудиторію підтягнути до свого рівня

Кто-то понимает, кто аудитория у этого человека? Потому что почти все "пэрэшугани" его забанили и не общаются с ним, а я , ему отвечающий, забанен у него и он меня не может читать.
Неужели это он о своих читателях , дисидентах?))))


  budivelnik написав:Але вони настільки твердолобі і не гнучкі..що навіть цього зрозуміти не змогли.


Или Будивельныка никто не читает, не вникает в его "простыни", просто потому,что там ничего полезного давно нет. Как вариант....
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 вер, 2021 18:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:42

  Hotab написав:
  Ромасик написав:не каждая по 100К, а приведенная к 100К.
По этому важнее какое у вас образование?


Вам ясно влияние вакцинации? Вам ясно, что в других странах появляются и другие факторы, кроме вакцинации, и потому невозможно понять влияние именно вакцинации?


Это вы лучше stm и остальным вакцинаторам объясните. А то я пыталась, но безуспешно.
fler
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