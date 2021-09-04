Додано: Нед 05 вер, 2021 17:29

Бачу треба опускатись на рівень аудиторії а не пробувати аудиторію підтягнути до свого рівня...

Все з тих же табличок, тільки ще простіше

Вікова група 50+ , загальна кількість мужчин , жінок, померлих в групі мужчини,жінки в обох країнах

___________чоловіки___жінки_____померло_чоловіки_жінки _%чоловіки_%жінки

Німці ________17 283 769__19 567 843____47656___43140__0,276_____0,220

Україна ________6 209 149___9 519 620_____23103___24338__0,372_____0,256



Давайте не будемо виясняти чого так сталось що у нас мужчин в групі50+ 3 рази менше ніж в Німеччині при тому що Німеччина всього в 2 рази більша

Так само давайте не будемо виясняти чому у нас жінок в групі50+-пропорційно кількості жінок в Німеччині в цій самій групі..

Давайте просто подивимось у вількість померлих

Я ж змусив своїми табличками Вас признати що ковід не треба розглядати для всіх вікових груп однаково...При чому зробив це так добре..що вже потім ЛАД переконував мене що групу 0-40...треба поділити на чотири групи 0-10, 10-20, 20-30 ,30-40...

Я надіюсь що це моє пояснення дозволить зрозуміти що крім вікових груп, протікання ковіду залежить ще й від статевих...

Так от

Різниця летальності від ковіду що в жінок Німеччини , що в жінок України - приблизно однакова

А от різниця між летальністю( померлих від ковіду /до загальної кількості мужчин) в чоловічій підгрупі між нами і Німцями - вже суттєва

0,37% летальність у нас і

0,27% летальність у Німців

І саме ця різниця і дозволяє Україні виглядати добре на вигляд...

Ніби - летальність вища-а виглядаємо добре...

А все тому ,що не врахували ще один фактор - кількість чоловіків у групі...

І от тут,для ковідістериків-бяка...

У нас кількість чоловіків суттєво менша, а тому при вищій летальності...ми все одно гарно виглядаємо..бо летальність в жіночих групах у нас подібна..



А тепер просто уявіть

Якби при нашій летальності в 0,37% у нас було б не 6,2 млн...а 9 млн( як це випливає з пропорційності загального населення)

То 9-6,2=2,8млн*0,37%=10 360 додаткових смертей....



Тобто

Ковідістерики з сектою вакцинаторів, якби були розумні, повинні були вхопитись за мою табличку і викрикати з піною в роті що у нас не 50+К смертей, а 60+К смертей..якби кількість мужиків була пропорційна німецькій...

Але вони настільки твердолобі і не гнучкі..що навіть цього зрозуміти не змогли.