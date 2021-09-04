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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 вер, 2021 17:50
fler написав:
А то я пыталась, но безуспешно.
Вы пытаетесь сказать, что есть страны с одним уровнем вакцинации , но разным уровнем заболеваемости, и значит есть другие факторы. Но из вашей учётки в силу каких-то ваших личных проблем восприятия информации постоянно вылазит что-то наподобие "значит вакцинация не при чем". Вы сами разберётесь в своем заблуждении, или над как Ромасику разжевывать разницу между "значит вакцинация не при чем" и "в тех странах повлияли ещё и другие факторы, аки : национальные отличия, время прибытия к ним дельты, уровень миграции и т д " ??
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Hotab
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:53
Ромасик написав:
.....
И с чего вы взяли, что в вакцинах нет вируса?
В Ковиваке есть, но его у нас нет.
В Файзере и Модерне никаких вирусов нет по определению.
В КоронаВаке есть - убитый.
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ЛАД
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Додано: Нед 05 вер, 2021 17:55
ЛАД написав: Ромасик написав:
.....
И с чего вы взяли, что в вакцинах нет вируса?
В Ковиваке есть, но его у нас нет.
В Файзере и Модерне никаких вирусов нет по определению.
В КоронаВаке есть - убитый.
Убитый?! Грета Тумберг негодует
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antey1969
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Додано: Нед 05 вер, 2021 18:01
fler написав:
типа "уточните вопрос", как некоторые.
Если некоторые - это я, то я до сих пор не понял, какой фактор вы бы хотели рассмотреть , сравнивая две разные страны.
Может вы наконец ответите?
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Hotab
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Додано: Нед 05 вер, 2021 18:08
Hotab написав: fler написав:
А то я пыталась, но безуспешно.
Вы пытаетесь сказать, что есть страны с одним уровнем вакцинации , но разным уровнем заболеваемости, и значит есть другие факторы
. Но из вашей учётки в силу каких-то ваших личных проблем восприятия информации постоянно вылазит что-то наподобие "значит вакцинация не при чем". Вы сами разберётесь в своем заблуждении, или над как Ромасику разжевывать разницу между "значит вакцинация не при чем" и "в тех странах повлияли ещё и другие факторы, аки : национальные отличия, время прибытия к ним дельты, уровень миграции и т д " ??
Уже просила не приписывать мне ваши умозаключения из моих постов. Если вы не в состоянии ответить обоснованно на вопросы, вновь заданные вам сегодня (мой пост в 10.05), то скажите об этом прямо. Зачем перекручивать мои посты, уходить от вопроса, забалтывать и т.п.
У меня нет описанных вами заблуждений, есть свое обоснованное мнение и четкая позиция. Вместо того, чтобы пытаться делать из людей дураков, перекручивая их посты, вам бы научиться аргументированно отстаивать свое мнение.
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fler
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Додано: Нед 05 вер, 2021 18:16
Hotab написав: fler написав:
типа "уточните вопрос", как некоторые.
Если некоторые - это я, то я до сих пор не понял, какой фактор вы бы хотели рассмотреть , сравнивая две разные страны.
Может вы наконец ответите?
Какой вам больше нравится. Выбор фактора (или факторов) оставляю за вами.
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fler
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Додано: Нед 05 вер, 2021 18:22
[/quote="5292215:fler"]Уже просила не приписывать мне ваши умозаключения из моих постов[/quote]
Вот ваш пост
fler написав:
И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%)
Что я вам приписал, когда сказал
Вы пытаетесь сказать, что есть страны с одним уровнем вакцинации , но разным уровнем заболеваемости, и значит есть другие факторы
Что я вам перекрутил?
fler написав:
меня нет описанных вами заблуждений, есть свое обоснованное мнение и четкая позиция.
Как выглядит эта позиция? Почему цвета у стран разные??
аргументированно отстаивать свое мнение.
Какие мнения мне надо отстоять ещё? Я отстоял свое мнение по Израилю?? С графиками. Что вы в нем не поняли?? Что ещё надо отстоять??
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 05 вер, 2021 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Нед 05 вер, 2021 18:25
antey1969 написав: Starikan написав:
И куда они уходят, если раньше были готовы тяжело работать за копейки?
Всегда поражался умению некоторых людей задавать глубоко риторические вопросы
Благодарю за подробный ответ.
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Starikan
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