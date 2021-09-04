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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3625362636273628

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32
Мені вже зробили щеплення
72%
23
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:49

  ЛАД написав:
Як пояснив епідеміолог з Університету Міннесоти Майкл Остерхольм, вчені досі знаходяться в «печерній епосі» в розумінні розвитку Covid-19.
Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/news/amerikanski-biologi-prognozuyut-ciklichniy-rozvitok-delta-shtamu-covid-19-780699.html
А некоторые господа и , особенно, пани требуют объяснений от участников форума.


Не требую, а выпрашиваю. Наконец-то Вы начали постить умные мысли 8)
Респект, что не морозитесь и под дурачка не косите, типа "уточните вопрос", как некоторые.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:А то я пыталась, но безуспешно.

Вы пытаетесь сказать, что есть страны с одним уровнем вакцинации , но разным уровнем заболеваемости, и значит есть другие факторы. Но из вашей учётки в силу каких-то ваших личных проблем восприятия информации постоянно вылазит что-то наподобие "значит вакцинация не при чем". Вы сами разберётесь в своем заблуждении, или над как Ромасику разжевывать разницу между "значит вакцинация не при чем" и "в тех странах повлияли ещё и другие факторы, аки : национальные отличия, время прибытия к ним дельты, уровень миграции и т д " ??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:53

  Ромасик написав:.....
И с чего вы взяли, что в вакцинах нет вируса?

В Ковиваке есть, но его у нас нет.
В Файзере и Модерне никаких вирусов нет по определению.
В КоронаВаке есть - убитый.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 17:55

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:.....
И с чего вы взяли, что в вакцинах нет вируса?

В Ковиваке есть, но его у нас нет.
В Файзере и Модерне никаких вирусов нет по определению.
В КоронаВаке есть - убитый.

Убитый?! Грета Тумберг негодует
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 18:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:типа "уточните вопрос", как некоторые.

Если некоторые - это я, то я до сих пор не понял, какой фактор вы бы хотели рассмотреть , сравнивая две разные страны.
Может вы наконец ответите?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 18:08

  Hotab написав:
  fler написав:А то я пыталась, но безуспешно.

Вы пытаетесь сказать, что есть страны с одним уровнем вакцинации , но разным уровнем заболеваемости, и значит есть другие факторы. Но из вашей учётки в силу каких-то ваших личных проблем восприятия информации постоянно вылазит что-то наподобие "значит вакцинация не при чем". Вы сами разберётесь в своем заблуждении, или над как Ромасику разжевывать разницу между "значит вакцинация не при чем" и "в тех странах повлияли ещё и другие факторы, аки : национальные отличия, время прибытия к ним дельты, уровень миграции и т д " ??


Уже просила не приписывать мне ваши умозаключения из моих постов. Если вы не в состоянии ответить обоснованно на вопросы, вновь заданные вам сегодня (мой пост в 10.05), то скажите об этом прямо. Зачем перекручивать мои посты, уходить от вопроса, забалтывать и т.п. :roll:
У меня нет описанных вами заблуждений, есть свое обоснованное мнение и четкая позиция. Вместо того, чтобы пытаться делать из людей дураков, перекручивая их посты, вам бы научиться аргументированно отстаивать свое мнение.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 18:16

  Hotab написав:
  fler написав:типа "уточните вопрос", как некоторые.

Если некоторые - это я, то я до сих пор не понял, какой фактор вы бы хотели рассмотреть , сравнивая две разные страны.
Может вы наконец ответите?


Какой вам больше нравится. Выбор фактора (или факторов) оставляю за вами.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 18:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

[/quote="5292215:fler"]Уже просила не приписывать мне ваши умозаключения из моих постов[/quote]


Вот ваш пост
  fler написав:И почему окрас Италии (61,05% вакцинированных) не такой, как у соседней Франции (61,70%)


Что я вам приписал, когда сказал
Вы пытаетесь сказать, что есть страны с одним уровнем вакцинации , но разным уровнем заболеваемости, и значит есть другие факторы


Что я вам перекрутил?


  fler написав:меня нет описанных вами заблуждений, есть свое обоснованное мнение и четкая позиция.

Как выглядит эта позиция? Почему цвета у стран разные??

аргументированно отстаивать свое мнение.


Какие мнения мне надо отстоять ещё? Я отстоял свое мнение по Израилю?? С графиками. Что вы в нем не поняли?? Что ещё надо отстоять??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 вер, 2021 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 18:25

  antey1969 написав:
  Starikan написав: И куда они уходят, если раньше были готовы тяжело работать за копейки?
Всегда поражался умению некоторых людей задавать глубоко риторические вопросы :roll:

Благодарю за подробный ответ.
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Нед 05 вер, 2021 09:09
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