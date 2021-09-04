Додано: Нед 05 вер, 2021 17:50

fler написав: А то я пыталась, но безуспешно. А то я пыталась, но безуспешно.

Вы пытаетесь сказать, что есть страны с одним уровнем вакцинации , но разным уровнем заболеваемости, и значит есть другие факторы. Но из вашей учётки в силу каких-то ваших личных проблем восприятия информации постоянно вылазит что-то наподобие "значит вакцинация не при чем". Вы сами разберётесь в своем заблуждении, или над как Ромасику разжевывать разницу между "значит вакцинация не при чем" и "в тех странах повлияли ещё и другие факторы, аки : национальные отличия, время прибытия к ним дельты, уровень миграции и т д " ??