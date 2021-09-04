Вы пытаетесь сказать, что есть страны с одним уровнем вакцинации , но разным уровнем заболеваемости, и значит есть другие факторы. Но из вашей учётки в силу каких-то ваших личных проблем восприятия информации постоянно вылазит что-то наподобие "значит вакцинация не при чем". Вы сами разберётесь в своем заблуждении, или над как Ромасику разжевывать разницу между "значит вакцинация не при чем" и "в тех странах повлияли ещё и другие факторы, аки : национальные отличия, время прибытия к ним дельты, уровень миграции и т д " ??
Вы пытаетесь сказать, что есть страны с одним уровнем вакцинации , но разным уровнем заболеваемости, и значит есть другие факторы. Но из вашей учётки в силу каких-то ваших личных проблем восприятия информации постоянно вылазит что-то наподобие "значит вакцинация не при чем". Вы сами разберётесь в своем заблуждении, или над как Ромасику разжевывать разницу между "значит вакцинация не при чем" и "в тех странах повлияли ещё и другие факторы, аки : национальные отличия, время прибытия к ним дельты, уровень миграции и т д " ??
Уже просила не приписывать мне ваши умозаключения из моих постов. Если вы не в состоянии ответить обоснованно на вопросы, вновь заданные вам сегодня (мой пост в 10.05), то скажите об этом прямо. Зачем перекручивать мои посты, уходить от вопроса, забалтывать и т.п. У меня нет описанных вами заблуждений, есть свое обоснованное мнение и четкая позиция. Вместо того, чтобы пытаться делать из людей дураков, перекручивая их посты, вам бы научиться аргументированно отстаивать свое мнение.