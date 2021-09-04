Представили рутинный тест на Т клеточный иммунитет, который показывает наличие иммунитета к ковиду точнее чем уровень антител, которые пропадают со временем. Тест занимает 7-10 дней, точность сравнима с ПЦР, стоимость боюсь даже гуглить
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 05 вер, 2021 19:52
Представили рутинный тест на Т клеточный иммунитет, который показывает наличие иммунитета к ковиду точнее чем уровень антител, которые пропадают со временем. Тест занимает 7-10 дней, точность сравнима с ПЦР, стоимость боюсь даже гуглить
Додано: Нед 05 вер, 2021 20:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 05 вер, 2021 20:14
Жестко) Как тут не вспомнить Леся Подерв'янського:
"Кожному своє". Так було написано на воротах Бухенвальда (с)
Ситуация с уходом Степанова, действительно, так быстро ухудшается, или вы в целом о продолжении реформы, сопротивляться которому Ляшко не будет, являясь ее адептом и со-автором?
Додано: Нед 05 вер, 2021 20:14
Додано: Нед 05 вер, 2021 20:25
Ну мы посмотрим скоро, что они заявят по общей смертности в августе. В июле у них 23 тыс ковидных (для мира) превратились через время в 50 тыс для себя и в 65 тыс избыточных.
(Ромасик, привет, ну ты в курсе , зрада или не зрада это. )
Но больше всего мне нравится, что они скромно сравнивают себя с 2020 годом, с более высокой базой сравнения, когда у них уже красиво умирали ковидники.
Додано: Нед 05 вер, 2021 20:46
А по избирательным бюллетням проголосуют, я уверенна ))) выполнить гражданский долг даже после смерти, а потом уж и 4 ступень будет ))) с мальчиком и его Ютуб каналом вышло совсем нехорошо, рейтинг ушёл в пике...
Додано: Нед 05 вер, 2021 20:54
Яка несподіванка…
В Умані зареєстровано перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули на святкування Рош га-Шана. Про це повідомила начальник Уманського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова.
Будемо вважати, що всі виявлені прибули в одному літаку чи в різних
Ще я чомусь думаю, що тести не показують наявність ковіду у людини, яка заразилася в літаку, а тест зробила по прибуттю в той самий день.
Додано: Нед 05 вер, 2021 20:57
stm
Не останавливайтесь на достигнутом Верю, что вам под силу объяснить, почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77
Додано: Нед 05 вер, 2021 21:18
Знаете что мне нравиться в светло-желтой Польше, что там любой желающий приходил на стадион в Варшаве и вакцинировался нормальными вакцинами, и не только в Варшаве...
И в Италии открыта вакцинация для всех желающих, ну что бы итальянских стариков защитить и в Канаде тоже самое... Хм...
а у нас по статистике аж 2 человека вакцинировали за рубежом )))
А летальность эта после вакцинации или вообще за всё время? Так просто, как блондинка в жёлтом прошлогоднем платье, интересуюсь
И как быстро Вы меняете интерес к предыдущим странам, а ведь правду говорят, что знойная, ветреная женщина, как самум в пустыне, только пускает пыль в глаза! )))
Додано: Нед 05 вер, 2021 21:42
Летальность отсюда, данные часто обновляются
Дефиле в прошлогоднем желтом платье по смотровым площадкам Италии уже закончилось? Или продолжится после очередной его стирки?
Мой интерес к Франции с Италией никуда не делся. Но из ваших графиков, к сожалению, не видать, почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения
Неправда. Я еще кручу динамо и многое другое могу
|