Додано: Нед 05 вер, 2021 21:18

fler написав: stm

Не останавливайтесь на достигнутом Верю, что вам под силу объяснить, почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77 Не останавливайтесь на достигнутомВерю, что вам под силу объяснить, почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77

Знаете что мне нравиться в светло-желтой Польше, что там любой желающий приходил на стадион в Варшаве и вакцинировался нормальными вакцинами, и не только в Варшаве...И в Италии открыта вакцинация для всех желающих, ну что бы итальянских стариков защититьи в Канаде тоже самое... Хм...а у нас по статистике аж 2 человека вакцинировали за рубежом )))А летальность эта после вакцинации или вообще за всё время?Так просто, как блондинка в жёлтом прошлогоднем платье, интересуюсьИ как быстро Вы меняете интерес к предыдущим странам, а ведь правду говорят, что знойная, ветреная женщина, как самум в пустыне, только пускает пыль в глаза! )))