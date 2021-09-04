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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3626362736283629

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 32
Мені вже зробили щеплення
72%
23
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 19:52

https://www.nature.com/articles/s41587-021-00920-9

Представили рутинный тест на Т клеточный иммунитет, который показывает наличие иммунитета к ковиду точнее чем уровень антител, которые пропадают со временем. Тест занимает 7-10 дней, точность сравнима с ПЦР, стоимость боюсь даже гуглить :D
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:мрут бесстрашные

Бгггг. Они ещё и мрут почти втрое больше, чем на этом графике. В отличие от нормальных стран, изображённых на первых двух графиках.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:14

  antey1969 написав:
  Ромасик написав:
  antey1969 написав:Результаты "реформы"
Из киевских больниц опять начинают увольняться медсестры.
Причина: отсутствие финансирования клиник из бюджета во втором полугодии и, как следствие, не выплата и без того копеечных заработных плат.
А ведь количество ковидных больных постепенно растет

им будет не до медсестричек :lol:

Они без медсестричек окажутся без укольчиков, капельничек и ухода. Но в общем то с точки зрения Ляшко все логично - если вообще не закупать медикаменты, то нахрена клиникам медсестрички.
Если больной умрет, он и так умрет, а если выздоровеет, то он и так выздоровеет.


Жестко) Как тут не вспомнить Леся Подерв'янського:
"Кожному своє". Так було написано на воротах Бухенвальда (с)

Ситуация с уходом Степанова, действительно, так быстро ухудшается, или вы в целом о продолжении реформы, сопротивляться которому Ляшко не будет, являясь ее адептом и со-автором?
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:14

  Hotab написав:
  stm написав:мрут бесстрашные

Бгггг. Они ещё и мрут почти втрое больше, чем на этом графике. В отличие от нормальных стран, изображённых на первых двух графиках.

Да уж, график действительно напоминает фейковый. Болтается около 800 уже который день. С = стабильность)
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:25

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
  stm написав:мрут бесстрашные

Бгггг. Они ещё и мрут почти втрое больше, чем на этом графике. В отличие от нормальных стран, изображённых на первых двух графиках.

Да уж, график действительно напоминает фейковый. Болтается около 800 уже который день. С = стабильность)

Ну мы посмотрим скоро, что они заявят по общей смертности в августе. В июле у них 23 тыс ковидных (для мира) превратились через время в 50 тыс для себя и в 65 тыс избыточных.
(Ромасик, привет, ну ты в курсе , зрада или не зрада это. :lol: )
Но больше всего мне нравится, что они скромно сравнивают себя с 2020 годом, с более высокой базой сравнения, когда у них уже красиво умирали ковидники.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:46

  Hotab написав:
  stm написав:мрут бесстрашные

Бгггг. Они ещё и мрут почти втрое больше, чем на этом графике. В отличие от нормальных стран, изображённых на первых двух графиках.

А по избирательным бюллетням проголосуют, я уверенна ))) выполнить гражданский долг даже после смерти, а потом уж и 4 ступень будет ))) с мальчиком и его Ютуб каналом вышло совсем нехорошо, рейтинг ушёл в пике...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:54

Яка несподіванка…

В Умані зареєстровано перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули на святкування Рош га-Шана. Про це повідомила начальник Уманського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Лариса Качанова.

Будемо вважати, що всі виявлені прибули в одному літаку чи в різних :roll:
Ще я чомусь думаю, що тести не показують наявність ковіду у людини, яка заразилася в літаку, а тест зробила по прибуттю в той самий день.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:57

stm
Не останавливайтесь на достигнутом :wink: Верю, что вам под силу объяснить, почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77 8)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 21:18

  fler написав:stm
Не останавливайтесь на достигнутом :wink: Верю, что вам под силу объяснить, почему в светло-жетлой Польше (49,71% вакцинированных) за последние 2 недели летальность 1,08 на 1 млн.населения, а напр. в Испании(71,35%) аж 32,77 8)

Знаете что мне нравиться в светло-желтой Польше, что там любой желающий приходил на стадион в Варшаве и вакцинировался нормальными вакцинами, и не только в Варшаве...
И в Италии открыта вакцинация для всех желающих, ну что бы итальянских стариков защитить ;) и в Канаде тоже самое... Хм...
а у нас по статистике аж 2 человека вакцинировали за рубежом )))

А летальность эта после вакцинации или вообще за всё время? ;) Так просто, как блондинка в жёлтом прошлогоднем платье, интересуюсь :)
И как быстро Вы меняете интерес к предыдущим странам, а ведь правду говорят, что знойная, ветреная женщина, как самум в пустыне, только пускает пыль в глаза! )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 21:42

  stm написав:А летальность эта после вакцинации или вообще за всё время? ;) Так просто, как блондинка в жёлтом прошлогоднем платье, интересуюсь :)


Летальность отсюда, данные часто обновляются https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
Дефиле в прошлогоднем желтом платье по смотровым площадкам Италии уже закончилось? Или продолжится после очередной его стирки? :wink:

  stm написав:И как быстро Вы меняете интерес к предыдущим странам...


Мой интерес к Франции с Италией никуда не делся. Но из ваших графиков, к сожалению, не видать, почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения :?

  stm написав:... а ведь правду говорят, что знойная, ветреная женщина, как самум в пустыне, только пускает пыль в глаза! )))


Неправда. Я еще кручу динамо и многое другое могу 8)
fler
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