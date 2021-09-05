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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 33
Мені вже зробили щеплення
73%
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Не вірю в ефективність вакцин
3%
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Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
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Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
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Найближчим часом планую вакцинацію
3%
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Ще в роздумах
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Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 22:10

Матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина был прерван после того, как бразильская полиция вышла на поле.

Они намеревались арестовать и депортировать четырех игроков сборной Аргентины: Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо. Эти игроки выступают за английские клубы, а все приезжающие из Великобритании обязаны пройти 14-дневный карантин.

Аргентинцы покинули поле, сообщается, что несколько представителей сборной заперлись в раздевалке и отказываются впускать полицию и представителей министерства здравоохранения Бразилии.
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 22:19

  Hotab написав:
  yama написав:мій дід

Це робив лише ваш дід, чи окремі євреї теж тікали?
Але чи можна на прикладі вашого діда робити висновки,що євреї більш покірно йшли на бойню, ніж інші нації?

Кроме всего прочего, "на нього (деда yama) спускали вівчарок , а потім били прикладами по голові", но в газовую камеру не отправили. Даже после 2 побегов. В отличие от евреев.

Кстати, о восстании в варшавском гетто не слышали? (Это вопрос к yama) Если не слышали, почитайте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 22:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Я еще кручу динамо

Апасна. В Нико жёсткая конкуренция в охоте на нормальных мужчин. Кто крутит - тот остаётся несолоно хлебавши. Тут или надо иметь козыря в открытом декольте, или брать умом. Вам в холодное время года совсем невыносимо конкурировать?

почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения :?


У меня больше вопросов бы возникло, если бы они были в одной. Факторов (я не надоел вас сегодня этим словом? ) , которые их могут различать , куда больше , чем могут их объединять.

спускали вівчарок , а потім били прикладами по голові",

Ну миф о панфиловцах тоже ведь живёт. Почему о дедуле Ямы его кто-то должен был для Ямы развенчать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 23:20

  fler написав:Мой интерес к Франции с Италией никуда не делся. Но из ваших графиков, к сожалению, не видать, почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения :?


Неправда. Я еще кручу динамо и многое другое могу 8)

У меня ещё позапрошлогнее голубое платье есть и сестра. Мы продвигаем в мире жовто-блакитну тему, вместо воровского жаргона, но каждому своё )))
И смотрите, за мой патриотичный настрой обе страны - Франция и Италия, при одинаковом уровне вакцинации начали спускаться ещё и по заболеваемости. Рептилоиды явно на моей стороне, не иначе )))
Зображення

Зображення

Итого: одинаковые горки вверх-вниз выходят при одинаковом уровне вакцинации - чистое совпадение )))
А то, что не мрут ещё, смотрим картинки в посте выше, тоже одинаково - совпадение номер два.
То, что смертность в РФ стабильно 800 в день(тут Ромка может брать калькулятор и складывать, тут математически верно - сложить все столбики) ну так просто люди против изменения их ДНК мРНК вакцинированием - совпадение номер 3.
Вы то в курсе, что это все другие факторы )))
stm
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