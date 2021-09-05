Матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина был прерван после того, как бразильская полиция вышла на поле.
Они намеревались арестовать и депортировать четырех игроков сборной Аргентины: Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо. Эти игроки выступают за английские клубы, а все приезжающие из Великобритании обязаны пройти 14-дневный карантин.
Аргентинцы покинули поле, сообщается, что несколько представителей сборной заперлись в раздевалке и отказываются впускать полицию и представителей министерства здравоохранения Бразилии.
Апасна. В Нико жёсткая конкуренция в охоте на нормальных мужчин. Кто крутит - тот остаётся несолоно хлебавши. Тут или надо иметь козыря в открытом декольте, или брать умом. Вам в холодное время года совсем невыносимо конкурировать?
почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения
У меня больше вопросов бы возникло, если бы они были в одной. Факторов (я не надоел вас сегодня этим словом? ) , которые их могут различать , куда больше , чем могут их объединять.
спускали вівчарок , а потім били прикладами по голові",
Ну миф о панфиловцах тоже ведь живёт. Почему о дедуле Ямы его кто-то должен был для Ямы развенчать.
fler написав:Мой интерес к Франции с Италией никуда не делся. Но из ваших графиков, к сожалению, не видать, почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения
Неправда. Я еще кручу динамо и многое другое могу
У меня ещё позапрошлогнее голубое платье есть и сестра. Мы продвигаем в мире жовто-блакитну тему, вместо воровского жаргона, но каждому своё ))) И смотрите, за мой патриотичный настрой обе страны - Франция и Италия, при одинаковом уровне вакцинации начали спускаться ещё и по заболеваемости. Рептилоиды явно на моей стороне, не иначе )))
Итого: одинаковые горки вверх-вниз выходят при одинаковом уровне вакцинации - чистое совпадение ))) А то, что не мрут ещё, смотрим картинки в посте выше, тоже одинаково - совпадение номер два. То, что смертность в РФ стабильно 800 в день(тут Ромка может брать калькулятор и складывать, тут математически верно - сложить все столбики) ну так просто люди против изменения их ДНК мРНК вакцинированием - совпадение номер 3. Вы то в курсе, что это все другие факторы )))