Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3627362836293630 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2 5 33 Мені вже зробили щеплення 73% 24 Не можу за станом здоров'я 3% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 33 Додано: Нед 05 вер, 2021 22:10 Матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия - Аргентина был прерван после того, как бразильская полиция вышла на поле.



Они намеревались арестовать и депортировать четырех игроков сборной Аргентины: Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо. Эти игроки выступают за английские клубы, а все приезжающие из Великобритании обязаны пройти 14-дневный карантин.



Аргентинцы покинули поле, сообщается, что несколько представителей сборной заперлись в раздевалке и отказываются впускать полицию и представителей министерства здравоохранения Бразилии. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15235 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8324 раз. Подякували: 4025 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 22:19 Hotab написав: yama написав: мій дід мій дід

Це робив лише ваш дід, чи окремі євреї теж тікали?

Але чи можна на прикладі вашого діда робити висновки,що євреї більш покірно йшли на бойню, ніж інші нації? Це робив лише ваш дід, чи окремі євреї теж тікали?Але чи можна на прикладі вашого діда робити висновки,що євреї більш покірно йшли на бойню, ніж інші нації?

Кроме всего прочего, "на нього (деда yama) спускали вівчарок , а потім били прикладами по голові", но в газовую камеру не отправили. Даже после 2 побегов. В отличие от евреев.



Кстати, о восстании в варшавском гетто не слышали? (Это вопрос к yama) Если не слышали, почитайте. Кроме всего прочего, "на нього (деда yama) спускали вівчарок , а потім били прикладами по голові", но в газовую камеру не отправили. Даже после 2 побегов. В отличие от евреев.Кстати, о восстании в варшавском гетто не слышали? (Это вопрос к) Если не слышали, почитайте. ЛАД 2 Повідомлень: 19434 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4822 раз. Подякували: 4469 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 22:50 Re: Эпидемия коронавируса в мире fler написав: Я еще кручу динамо Я еще кручу динамо

Апасна. В Нико жёсткая конкуренция в охоте на нормальных мужчин. Кто крутит - тот остаётся несолоно хлебавши. Тут или надо иметь козыря в открытом декольте, или брать умом. Вам в холодное время года совсем невыносимо конкурировать?





почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения



У меня больше вопросов бы возникло, если бы они были в одной. Факторов (я не надоел вас сегодня этим словом? ) , которые их могут различать , куда больше , чем могут их объединять.



спускали вівчарок , а потім били прикладами по голові",



Ну миф о панфиловцах тоже ведь живёт. Почему о дедуле Ямы его кто-то должен был для Ямы развенчать. Апасна. В Нико жёсткая конкуренция в охоте на нормальных мужчин. Кто крутит - тот остаётся несолоно хлебавши. Тут или надо иметь козыря в открытом декольте, или брать умом. Вам в холодное время года совсем невыносимо конкурировать?У меня больше вопросов бы возникло, если бы они были в одной. Факторов (я не надоел вас сегодня этим словом? ) , которые их могут различать , куда больше , чем могут их объединять.Ну миф о панфиловцах тоже ведь живёт. Почему о дедуле Ямы его кто-то должен был для Ямы развенчать. Hotab

Повідомлень: 4513 З нами з: 15.02.09 Подякував: 221 раз. Подякували: 1339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 вер, 2021 23:20 fler написав: Мой интерес к Франции с Италией никуда не делся. Но из ваших графиков, к сожалению, не видать, почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения





Неправда. Я еще кручу динамо и многое другое могу Мой интерес к Франции с Италией никуда не делся. Но из ваших графиков, к сожалению, не видать, почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населенияНеправда. Я еще кручу динамо и многое другое могу

У меня ещё позапрошлогнее голубое платье есть и сестра. Мы продвигаем в мире жовто-блакитну тему, вместо воровского жаргона, но каждому своё )))

И смотрите, за мой патриотичный настрой обе страны - Франция и Италия, при одинаковом уровне вакцинации начали спускаться ещё и по заболеваемости. Рептилоиды явно на моей стороне, не иначе )))









Итого: одинаковые горки вверх-вниз выходят при одинаковом уровне вакцинации - чистое совпадение )))

А то, что не мрут ещё, смотрим картинки в посте выше, тоже одинаково - совпадение номер два.

То, что смертность в РФ стабильно 800 в день(тут Ромка может брать калькулятор и складывать, тут математически верно - сложить все столбики) ну так просто люди против изменения их ДНК мРНК вакцинированием - совпадение номер 3.

Вы то в курсе, что это все другие факторы ))) У меня ещё позапрошлогнее голубое платье есть и сестра. Мы продвигаем в мире жовто-блакитну тему, вместо воровского жаргона, но каждому своё )))И смотрите, за мой патриотичный настрой обе страны - Франция и Италия, при одинаковом уровне вакцинации начали спускаться ещё и по заболеваемости. Рептилоиды явно на моей стороне, не иначе )))Итого: одинаковые горки вверх-вниз выходят при одинаковом уровне вакцинации - чистое совпадение )))А то, что не мрут ещё, смотрим картинки в посте выше, тоже одинаково - совпадение номер два.То, что смертность в РФ стабильно 800 в день(тут Ромка может брать калькулятор и складывать, тут математически верно - сложить все столбики) ну так просто люди против изменения их ДНК мРНК вакцинированием - совпадение номер 3.Вы то в курсе, что это все другие факторы ))) stm

Повідомлень: 2968 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3627362836293630 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Нед 05 вер, 2021 09:09