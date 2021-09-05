Апасна. В Нико жёсткая конкуренция в охоте на нормальных мужчин. Кто крутит - тот остаётся несолоно хлебавши. Тут или надо иметь козыря в открытом декольте, или брать умом. Вам в холодное время года совсем невыносимо конкурировать?
почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения
У меня больше вопросов бы возникло, если бы они были в одной. Факторов (я не надоел вас сегодня этим словом? ) , которые их могут различать , куда больше , чем могут их объединять.
спускали вівчарок , а потім били прикладами по голові",
Ну миф о панфиловцах тоже ведь живёт. Почему о дедуле Ямы его кто-то должен был для Ямы развенчать.
fler написав:Мой интерес к Франции с Италией никуда не делся. Но из ваших графиков, к сожалению, не видать, почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения
Неправда. Я еще кручу динамо и многое другое могу
У меня ещё позапрошлогнее голубое платье есть и сестра. Мы продвигаем в мире жовто-блакитну тему, вместо воровского жаргона, но каждому своё ))) И смотрите, за мой патриотичный настрой обе страны - Франция и Италия, при одинаковом уровне вакцинации начали спускаться ещё и по заболеваемости. Рептилоиды явно на моей стороне, не иначе )))
Итого: одинаковые горки вверх-вниз выходят при одинаковом уровне вакцинации - чистое совпадение ))) А то, что не мрут ещё, смотрим картинки в посте выше, тоже одинаково - совпадение номер два. То, что смертность в РФ стабильно 800 в день(тут Ромка может брать калькулятор и складывать, тут математически верно - сложить все столбики) ну так просто люди против изменения их ДНК мРНК вакцинированием - совпадение номер 3. Вы то в курсе, что это все другие факторы )))
Глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал жителей страны подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19.
"Вирус есть и будет существовать, мы также должны подготовиться к четвертой инъекции", - предупредил профессор Зарка на общественном радио.
По его словам, четвертая доза также может быть не последней.
"Если подумать об этом и об уменьшении количества вакцин и антител, кажется, что каждые несколько месяцев, может быть, один раз в год, каждые пять или шесть месяцев, нам потребуется новая инъекция", - заявил професор.
За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, з початку вересня від коронавірусної інфекції померли 122 людини. Із них 65 хворих, які не пройшли вакцинацію, 42 отримали дві дози вакцини і 15, які отримали три дози. https://www.vesty.co.il/main/article/hy70b5mff
Отже, серед померлих 47% вакцинованих, з яких 36% - трьома дозами Вакцина захищає від смертності, але це не точно
Як повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, за минулу добу в Ізраїлі від коронавірусу померла 51 особа.
fler написав:Мой интерес к Франции с Италией никуда не делся. Но из ваших графиков, к сожалению, не видать, почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения
И смотрите, за мой патриотичный настрой обе страны - Франция и Италия, при одинаковом уровне вакцинации начали спускаться ещё и по заболеваемости. Итого: одинаковые горки вверх-вниз выходят при одинаковом уровне вакцинации - чистое совпадение ))) А то, что не мрут ещё, смотрим картинки в посте выше, тоже одинаково - совпадение номер два. Вы то в курсе, что это все другие факторы )))
Скажу больше – в курсе не только я
Hotab написав:У меня больше вопросов бы возникло, если бы они были в одной (эпидзоне). Факторов, которые их могут различать , куда больше , чем могут их объединять.
fler написав:За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, з початку вересня від коронавірусної інфекції померли 122 людини. Із них 65 хворих, які не пройшли вакцинацію, 42 отримали дві дози вакцини і 15, які отримали три дози. https://www.vesty.co.il/main/article/hy70b5mff
Отже, серед померлих 47% вакцинованих, з яких 36% - трьома дозами Вакцина захищає від смертності, але це не точно
Як повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, за минулу добу в Ізраїлі від коронавірусу померла 51 особа.
Согласно данным Израиля жить свыше 100 лет дело сложное и неперспективное, а умирать до 40 лет при полной вакцинации двумя дозами вообще невозможно по МОЗ Израиля, а без вакцинации такие есть - совпадение... А в Эстонии 96% смертельных аварий - это трезвые водители и только 4% - пьющие. Значит ли это что надо больше пить за рулём?