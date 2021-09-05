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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3628362936303631>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 33
Мені вже зробили щеплення
73%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 22:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Я еще кручу динамо

Апасна. В Нико жёсткая конкуренция в охоте на нормальных мужчин. Кто крутит - тот остаётся несолоно хлебавши. Тут или надо иметь козыря в открытом декольте, или брать умом. Вам в холодное время года совсем невыносимо конкурировать?

почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения :?


У меня больше вопросов бы возникло, если бы они были в одной. Факторов (я не надоел вас сегодня этим словом? ) , которые их могут различать , куда больше , чем могут их объединять.

спускали вівчарок , а потім били прикладами по голові",

Ну миф о панфиловцах тоже ведь живёт. Почему о дедуле Ямы его кто-то должен был для Ямы развенчать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 23:20

  fler написав:Мой интерес к Франции с Италией никуда не делся. Но из ваших графиков, к сожалению, не видать, почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения :?


Неправда. Я еще кручу динамо и многое другое могу 8)

У меня ещё позапрошлогнее голубое платье есть и сестра. Мы продвигаем в мире жовто-блакитну тему, вместо воровского жаргона, но каждому своё )))
И смотрите, за мой патриотичный настрой обе страны - Франция и Италия, при одинаковом уровне вакцинации начали спускаться ещё и по заболеваемости. Рептилоиды явно на моей стороне, не иначе )))
Зображення

Зображення

Итого: одинаковые горки вверх-вниз выходят при одинаковом уровне вакцинации - чистое совпадение )))
А то, что не мрут ещё, смотрим картинки в посте выше, тоже одинаково - совпадение номер два.
То, что смертность в РФ стабильно 800 в день(тут Ромка может брать калькулятор и складывать, тут математически верно - сложить все столбики) ну так просто люди против изменения их ДНК мРНК вакцинированием - совпадение номер 3.
Вы то в курсе, что это все другие факторы )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:46

піндосня...

The country has recorded 40,000,070 cases and 651,690 deaths, according to the latest NBC News tally.
On Sunday, the U.S. recorded 35,355 news cases and 279 deaths.

сонний джо все проспав...

цікаво, він почав більше спати після бустера?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 08:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

5 Warning Signs Delta is in Your Lungs

https://www.msn.com/en-us/health/medica ... entnewsntp

раптом кому треба...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:все проспав

Для США 280 жмуров в сутки - пыль. На душу населения даже у нас больше. Что за кипиш, Ченж?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Умань на святкування Рош га-Шана вже прибули 23 тис. хасидів, серед яких 1730 дітей


https://ua.interfax.com.ua/news/general/766138.html

  fler написав:Будемо вважати, що всі виявлені прибули в одному літаку чи в різних

По-любому все в одном.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:10

Глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал жителей страны подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19.

"Вирус есть и будет существовать, мы также должны подготовиться к четвертой инъекции", - предупредил профессор Зарка на общественном радио.

По его словам, четвертая доза также может быть не последней.

"Если подумать об этом и об уменьшении количества вакцин и антител, кажется, что каждые несколько месяцев, может быть, один раз в год, каждые пять или шесть месяцев, нам потребуется новая инъекция", - заявил професор.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:42

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, з початку вересня від коронавірусної інфекції померли 122 людини. Із них 65 хворих, які не пройшли вакцинацію, 42 отримали дві дози вакцини і 15, які отримали три дози.
https://www.vesty.co.il/main/article/hy70b5mff

Отже, серед померлих 47% вакцинованих, з яких 36% - трьома дозами :shock:
Вакцина захищає від смертності, але це не точно :wink:

Як повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, за минулу добу в Ізраїлі від коронавірусу померла 51 особа.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 09:56

  stm написав:
  fler написав:Мой интерес к Франции с Италией никуда не делся. Но из ваших графиков, к сожалению, не видать, почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения :?


И смотрите, за мой патриотичный настрой обе страны - Франция и Италия, при одинаковом уровне вакцинации начали спускаться ещё и по заболеваемости.
Итого: одинаковые горки вверх-вниз выходят при одинаковом уровне вакцинации - чистое совпадение ))) А то, что не мрут ещё, смотрим картинки в посте выше, тоже одинаково - совпадение номер два.
Вы то в курсе, что это все другие факторы )))


Скажу больше – в курсе не только я :wink:

  Hotab написав:У меня больше вопросов бы возникло, если бы они были в одной (эпидзоне). Факторов, которые их могут различать , куда больше , чем могут их объединять.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:06

  fler написав:За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, з початку вересня від коронавірусної інфекції померли 122 людини. Із них 65 хворих, які не пройшли вакцинацію, 42 отримали дві дози вакцини і 15, які отримали три дози.
https://www.vesty.co.il/main/article/hy70b5mff

Отже, серед померлих 47% вакцинованих, з яких 36% - трьома дозами :shock:
Вакцина захищає від смертності, але це не точно :wink:

Як повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, за минулу добу в Ізраїлі від коронавірусу померла 51 особа.

Согласно данным Израиля жить свыше 100 лет дело сложное и неперспективное, а умирать до 40 лет при полной вакцинации двумя дозами вообще невозможно по МОЗ Израиля, а без вакцинации такие есть - совпадение...
А в Эстонии 96% смертельных аварий - это трезвые водители и только 4% - пьющие. Значит ли это что надо больше пить за рулём?
stm
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