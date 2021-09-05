Додано: Нед 05 вер, 2021 22:50

fler написав: Я еще кручу динамо Я еще кручу динамо



почему они в разных эпидзонах находятся при одинаковом % вакцинированного населения

спускали вівчарок , а потім били прикладами по голові",



Апасна. В Нико жёсткая конкуренция в охоте на нормальных мужчин. Кто крутит - тот остаётся несолоно хлебавши. Тут или надо иметь козыря в открытом декольте, или брать умом. Вам в холодное время года совсем невыносимо конкурировать?У меня больше вопросов бы возникло, если бы они были в одной. Факторов (я не надоел вас сегодня этим словом? ) , которые их могут различать , куда больше , чем могут их объединять.Ну миф о панфиловцах тоже ведь живёт. Почему о дедуле Ямы его кто-то должен был для Ямы развенчать.