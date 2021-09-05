Бгггг. Они ещё и мрут почти втрое больше, чем на этом графике. В отличие от нормальных стран, изображённых на первых двух графиках.
А по избирательным бюллетням проголосуют, я уверенна ))) выполнить гражданский долг даже после смерти, а потом уж и 4 ступень будет ))) с мальчиком и его Ютуб каналом вышло совсем нехорошо, рейтинг ушёл в пике...
в наше время вопрос не тактичный , но подскажите ваш пол ? (согласно первичных половых признаков)
fler написав:За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, з початку вересня від коронавірусної інфекції померли 122 людини. Із них 65 хворих, які не пройшли вакцинацію, 42 отримали дві дози вакцини і 15, які отримали три дози. https://www.vesty.co.il/main/article/hy70b5mff
Отже, серед померлих 47% вакцинованих, з яких 36% - трьома дозами Вакцина захищає від смертності, але це не точно
Як повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, за минулу добу в Ізраїлі від коронавірусу померла 51 особа.
єта все ложь!!! не може такого бути, вакциновані не помирають, особливо 3-ма дозами!!!!!!! ААААААААААА!!!!
Яма утратил всякую надежду найти "своих" на профильных ресурсах и пришел на финансы. Трансов.нет здесь, Яма.
А вообще печально, когда люди не понимают, что совсем непривитых 30+- % , и в основном молодежь. И 65 жмуров - это нехорошая цифра как для количественного, так и и качественного состава этой группы. В сравнении с цифрами умерших привитых старичков.