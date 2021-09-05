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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3628362936303631

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 33
Мені вже зробили щеплення
73%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:18

  stm написав:
  Hotab написав:
  stm написав:мрут бесстрашные

Бгггг. Они ещё и мрут почти втрое больше, чем на этом графике. В отличие от нормальных стран, изображённых на первых двух графиках.

А по избирательным бюллетням проголосуют, я уверенна ))) выполнить гражданский долг даже после смерти, а потом уж и 4 ступень будет ))) с мальчиком и его Ютуб каналом вышло совсем нехорошо, рейтинг ушёл в пике...

в наше время вопрос не тактичный , но подскажите ваш пол ? (согласно первичных половых признаков)
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:28

  yama написав:в наше время вопрос не тактичный , но подскажите ваш пол ? (согласно первичных половых признаков)

Бросьте, Яма, всё ж ясно как день, я - мужчина купивший прошлогоднее жёлтое платье и участвующий в ЛГБТ загонах смерти. Чендж ПМ не зря в ужасе.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:38

  Hotab написав:
  change_pm написав:все проспав

Для США 280 жмуров в сутки - пыль. На душу населения даже у нас больше. Что за кипиш, Ченж?

"ненавиджу" расизм і негрів...
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:40

  fler написав:За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїля, з початку вересня від коронавірусної інфекції померли 122 людини. Із них 65 хворих, які не пройшли вакцинацію, 42 отримали дві дози вакцини і 15, які отримали три дози.
https://www.vesty.co.il/main/article/hy70b5mff

Отже, серед померлих 47% вакцинованих, з яких 36% - трьома дозами :shock:
Вакцина захищає від смертності, але це не точно :wink:

Як повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, за минулу добу в Ізраїлі від коронавірусу померла 51 особа.

єта все ложь!!! не може такого бути, вакциновані не помирають, особливо 3-ма дозами!!!!!!! ААААААААААА!!!!

зі. ось... :(
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:но подскажите ваш пол ?


Яма утратил всякую надежду найти "своих" на профильных ресурсах и пришел на финансы. Трансов.нет здесь, Яма.

А вообще печально, когда люди не понимают, что совсем непривитых 30+- % , и в основном молодежь. И 65 жмуров - это нехорошая цифра как для количественного, так и и качественного состава этой группы. В сравнении с цифрами умерших привитых старичков.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:50

  change_pm написав:
  Hotab написав:
  change_pm написав:все проспав

Для США 280 жмуров в сутки - пыль. На душу населения даже у нас больше. Что за кипиш, Ченж?

"ненавиджу" расизм і негрів...

800 жмуров в РФ нам интересны в свете вакцинации тоже. Такое себе протестное движение к раю...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Ну миф о панфиловцах тоже ведь живёт. Почему о дедуле Ямы его кто-то должен был для Ямы развенчать.
??? летчик Хотаб наверное это миф . О панфиловцах не знаю . А мой дед самый что ни на есть настоящий был. НЕ еврей.
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