Бгггг. Они ещё и мрут почти втрое больше, чем на этом графике. В отличие от нормальных стран, изображённых на первых двух графиках.
А по избирательным бюллетням проголосуют, я уверенна ))) выполнить гражданский долг даже после смерти, а потом уж и 4 ступень будет ))) с мальчиком и его Ютуб каналом вышло совсем нехорошо, рейтинг ушёл в пике...
в наше время вопрос не тактичный , но подскажите ваш пол ? (согласно первичных половых признаков)
Яма утратил всякую надежду найти "своих" на профильных ресурсах и пришел на финансы. Трансов.нет здесь, Яма.
А вообще печально, когда люди не понимают, что совсем непривитых 30+- % , и в основном молодежь. И 65 жмуров - это нехорошая цифра как для количественного, так и и качественного состава этой группы. В сравнении с цифрами умерших привитых старичков.
Флер и ко. Пожалуйста, ну хватит вам выглядеть в глупом свете. Должен быть наконец край вашей ограниченности и бестолковости. Ну прежде чем тащить зраду Израиля, ну зайдите вы пожалуйста на сайт их правительственный по Ковид. Ну посмотрите вы эти "ужасные привитые смерти" в привязке к 100 тыс человек (привитых полностью, привитых частично, совсем непривитых) . Можно там и посуточно. Ну увидьте вы наконец свою бестолковость и угомоните свой пальчик, норовящий печатать чушь. Вы отбираете время у людей , а заодно показываете свою крайнюю туповатость.
stm написав:800 жмуров в РФ нам интересны в свете вакцинации тоже. Такое себе протестное движение к раю...
Там все красиво. За минувший июль в Москве зарегистрировали 17 237 смертей - это на 6 464 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года (10 773), и на 7 180 случаев больше, чем в июле 2019 года (10 057). Таким образом, по отношению к июлю 2020 года рост смертей в столице составил 60%, а по отношению к допандемийному июлю 2019 года - 71%.
В июне 2021 года в Москве было зарегистрировано на 24% больше смертей, чем в июне 2020 года, и на 75% больше, чем в июне допандемийного 2019 года. Российская вакцина "Спутник V", вероятно, не будет зарегистрирована в Евросоюзе раньше осени.
Хвыли демографични, туды их в качель. Яма, не подскажете,там летом 1950 года не было всплеска рождаемости в Москве?? Процентов этак на 70.. Потому что других причин роста смертности что-то как-то и нет. Я знаю, может таблички на Новодевичьем кладбище гляньте. Вдруг они все родились в июне-июле 1950 года. https://www.bbc.com/russian/news-58202753
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Флер и ко. Пожалуйста, ну хватит вам выглядеть в глупом свете. Должен быть наконец край вашей ограниченности и бестолковости. ... Ну увидьте вы наконец свою бестолковость и угомоните свой пальчик, норовящий печатать чушь. Вы отбираете время у людей , а заодно показываете свою крайнюю туповатость.
Хотаб, последний раз прошу вас уважительно относиться к чужому мнению и научиться наконец оппонировать без оскорблений. Иначе обещаю вам научиться жаловаться
П.С. Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...
Hotab написав:Флер и ко. Пожалуйста, ну хватит вам выглядеть в глупом свете. Должен быть наконец край вашей ограниченности и бестолковости. ... Ну увидьте вы наконец свою бестолковость и угомоните свой пальчик, норовящий печатать чушь. Вы отбираете время у людей , а заодно показываете свою крайнюю туповатость.
Хотаб, последний раз прошу вас уважительно относиться к чужому мнению и научиться наконец оппонировать без оскорблений. Иначе обещаю вам научиться жаловаться
П.С. Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...
Який Жах! Вам лично по секрету сообщают? Не ну знакомые ж... Понимаю, менее тревожно полежать 1-2 дня на ИВЛ...
fler написав:Хотаб, последний раз прошу вас уважительно относиться к чужому мнению
Мне придется отказать. Если бы вы где-то заблуждались по незнанию, я бы вас поправлял. Но вы с надутыми губами пытаетесь тут кого-то тролить"гы-гы, вакцинация помогает, но это не точно", при этом не умея в элементарную математику и логику.
Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе,
Вот и рассказывайте , пожалуйста, нам что там говорят жители Израиля. А не свои вольные интерпретации официальных цифр.
Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...
Какой именно статистики?? Тех цифр, которые вы принесли?? Так зачем вы их приносите, если в них не верите.
Или тех, что принес я графиком?? Так это те же, что и вы принесли, только показаны без зрады, а к 100к человекам группы.
Так в какую статистику вы верите, в какую не верите?? Или верите только в "приватные рассказы" бабушек у подъезда тель-авивской многоэтажки??