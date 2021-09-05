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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3628362936303631

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 33
Мені вже зробили щеплення
73%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:18

  stm написав:
  Hotab написав:
  stm написав:мрут бесстрашные

Бгггг. Они ещё и мрут почти втрое больше, чем на этом графике. В отличие от нормальных стран, изображённых на первых двух графиках.

А по избирательным бюллетням проголосуют, я уверенна ))) выполнить гражданский долг даже после смерти, а потом уж и 4 ступень будет ))) с мальчиком и его Ютуб каналом вышло совсем нехорошо, рейтинг ушёл в пике...

в наше время вопрос не тактичный , но подскажите ваш пол ? (согласно первичных половых признаков)
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:28

  yama написав:в наше время вопрос не тактичный , но подскажите ваш пол ? (согласно первичных половых признаков)

Бросьте, Яма, всё ж ясно как день, я - мужчина купивший прошлогоднее жёлтое платье и участвующий в ЛГБТ загонах смерти. Чендж ПМ не зря в ужасе.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:но подскажите ваш пол ?


Яма утратил всякую надежду найти "своих" на профильных ресурсах и пришел на финансы. Трансов.нет здесь, Яма.

А вообще печально, когда люди не понимают, что совсем непривитых 30+- % , и в основном молодежь. И 65 жмуров - это нехорошая цифра как для количественного, так и и качественного состава этой группы. В сравнении с цифрами умерших привитых старичков.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:50

  change_pm написав:
  Hotab написав:
  change_pm написав:все проспав

Для США 280 жмуров в сутки - пыль. На душу населения даже у нас больше. Что за кипиш, Ченж?

"ненавиджу" расизм і негрів...

800 жмуров в РФ нам интересны в свете вакцинации тоже. Такое себе протестное движение к раю...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:46

Флер и ко. Пожалуйста, ну хватит вам выглядеть в глупом свете. Должен быть наконец край вашей ограниченности и бестолковости.
Ну прежде чем тащить зраду Израиля, ну зайдите вы пожалуйста на сайт их правительственный по Ковид.
Ну посмотрите вы эти "ужасные привитые смерти" в привязке к 100 тыс человек (привитых полностью, привитых частично, совсем непривитых) . Можно там и посуточно.
Ну увидьте вы наконец свою бестолковость и угомоните свой пальчик, норовящий печатать чушь. Вы отбираете время у людей , а заодно показываете свою крайнюю туповатость.

https://datadashboard.health.gov.il/COV ... tatusDaily
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:800 жмуров в РФ нам интересны в свете вакцинации тоже. Такое себе протестное движение к раю...


Там все красиво.

За минувший июль в Москве зарегистрировали 17 237 смертей - это на 6 464 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года (10 773), и на 7 180 случаев больше, чем в июле 2019 года (10 057).

Таким образом, по отношению к июлю 2020 года рост смертей в столице составил 60%, а по отношению к допандемийному июлю 2019 года - 71%.



В июне 2021 года в Москве было зарегистрировано на 24% больше смертей, чем в июне 2020 года, и на 75% больше, чем в июне допандемийного 2019 года. Российская вакцина "Спутник V", вероятно, не будет зарегистрирована в Евросоюзе раньше осени.


Хвыли демографични, туды их в качель.
Яма, не подскажете,там летом 1950 года не было всплеска рождаемости в Москве?? Процентов этак на 70.. :lol:
Потому что других причин роста смертности что-то как-то и нет.
Я знаю, может таблички на Новодевичьем кладбище гляньте. Вдруг они все родились в июне-июле 1950 года. :lol:
https://www.bbc.com/russian/news-58202753
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:20

  Hotab написав:Флер и ко. Пожалуйста, ну хватит вам выглядеть в глупом свете. Должен быть наконец край вашей ограниченности и бестолковости.
...
Ну увидьте вы наконец свою бестолковость и угомоните свой пальчик, норовящий печатать чушь. Вы отбираете время у людей , а заодно показываете свою крайнюю туповатость.


Хотаб, последний раз прошу вас уважительно относиться к чужому мнению и научиться наконец оппонировать без оскорблений. Иначе обещаю вам научиться жаловаться :evil:

П.С. Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее :wink: Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:31

  fler написав:
  Hotab написав:Флер и ко. Пожалуйста, ну хватит вам выглядеть в глупом свете. Должен быть наконец край вашей ограниченности и бестолковости.
...
Ну увидьте вы наконец свою бестолковость и угомоните свой пальчик, норовящий печатать чушь. Вы отбираете время у людей , а заодно показываете свою крайнюю туповатость.


Хотаб, последний раз прошу вас уважительно относиться к чужому мнению и научиться наконец оппонировать без оскорблений. Иначе обещаю вам научиться жаловаться :evil:

П.С. Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее :wink: Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...

Який Жах! Вам лично по секрету сообщают? Не ну знакомые ж... Понимаю, менее тревожно полежать 1-2 дня на ИВЛ...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Хотаб, последний раз прошу вас уважительно относиться к чужому мнению

Мне придется отказать. Если бы вы где-то заблуждались по незнанию, я бы вас поправлял. Но вы с надутыми губами пытаетесь тут кого-то тролить"гы-гы, вакцинация помогает, но это не точно", при этом не умея в элементарную математику и логику.

Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе,


Вот и рассказывайте , пожалуйста, нам что там говорят жители Израиля. А не свои вольные интерпретации официальных цифр.


Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...

Какой именно статистики?? Тех цифр, которые вы принесли?? Так зачем вы их приносите, если в них не верите.

Или тех, что принес я графиком?? Так это те же, что и вы принесли, только показаны без зрады, а к 100к человекам группы.

Так в какую статистику вы верите, в какую не верите??
Или верите только в "приватные рассказы" бабушек у подъезда тель-авивской многоэтажки??
Hotab
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