Додано: Пон 06 вер, 2021 12:04

stm написав: 800 жмуров в РФ нам интересны в свете вакцинации тоже. Такое себе протестное движение к раю... 800 жмуров в РФ нам интересны в свете вакцинации тоже. Такое себе протестное движение к раю...

В июне 2021 года в Москве было зарегистрировано на 24% больше смертей, чем в июне 2020 года, и на 75% больше, чем в июне допандемийного 2019 года. Российская вакцина "Спутник V", вероятно, не будет зарегистрирована в Евросоюзе раньше осени.



Там все красиво.За минувший июль в Москве зарегистрировали 17 237 смертей - это на 6 464 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года (10 773), и на 7 180 случаев больше, чем в июле 2019 года (10 057).Хвыли демографични, туды их в качель.Яма, не подскажете,там летом 1950 года не было всплеска рождаемости в Москве?? Процентов этак на 70..Потому что других причин роста смертности что-то как-то и нет.Я знаю, может таблички на Новодевичьем кладбище гляньте. Вдруг они все родились в июне-июле 1950 года.