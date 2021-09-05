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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:42
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А вообще печально, когда люди не понимают, что совсем непривитых 30+- % , и в основном молодежь. И 65 жмуров - это нехорошая цифра как для количественного, так и и качественного состава этой группы. В сравнении с цифрами умерших привитых старичков.
Додано: Пон 06 вер, 2021 10:50
Додано: Пон 06 вер, 2021 11:46
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Там все красиво.
За минувший июль в Москве зарегистрировали 17 237 смертей - это на 6 464 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года (10 773), и на 7 180 случаев больше, чем в июле 2019 года (10 057).
Таким образом, по отношению к июлю 2020 года рост смертей в столице составил 60%, а по отношению к допандемийному июлю 2019 года - 71%.
В июне 2021 года в Москве было зарегистрировано на 24% больше смертей, чем в июне 2020 года, и на 75% больше, чем в июне допандемийного 2019 года. Российская вакцина "Спутник V", вероятно, не будет зарегистрирована в Евросоюзе раньше осени.
Хвыли демографични, туды их в качель.
Яма, не подскажете,там летом 1950 года не было всплеска рождаемости в Москве?? Процентов этак на 70..
Потому что других причин роста смертности что-то как-то и нет.
Я знаю, может таблички на Новодевичьем кладбище гляньте. Вдруг они все родились в июне-июле 1950 года.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:20
Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...
Додано: Пон 06 вер, 2021 12:31
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Какой именно статистики?? Тех цифр, которые вы принесли?? Так зачем вы их приносите, если в них не верите.
Или тех, что принес я графиком?? Так это те же, что и вы принесли, только показаны без зрады, а к 100к человекам группы.
Так в какую статистику вы верите, в какую не верите??
Додано: Пон 06 вер, 2021 14:54
1) да, приведено количество болеющих (*30-39 лет) на 100К населения. Таким образом на 100К еврейского населения приходится больных* 1800 неваксов, 900 ваксов х1 и 700 ваксов х2. Сколько всего больных ваксов приходится на 100К населения? Откройте форточку, пустите немного кислорода. А то совсем уже котелок не варит.
2) С Израилем все ясно. Другие страны между собой я не сравниваю.
Додано: Пон 06 вер, 2021 15:00
це зрада чи перемога?
Додано: Пон 06 вер, 2021 15:06
гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.
Додано: Пон 06 вер, 2021 15:15
вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.
Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).
пс. Читайте быстро, пока первокурсница не удалила.
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