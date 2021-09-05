RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3628362936303631

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 33
Мені вже зробили щеплення
73%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А вообще печально, когда люди не понимают, что совсем непривитых 30+- % , и в основном молодежь. И 65 жмуров - это нехорошая цифра как для количественного, так и и качественного состава этой группы. В сравнении с цифрами умерших привитых старичков.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:50

  change_pm написав:
  Hotab написав:
  change_pm написав:все проспав

Для США 280 жмуров в сутки - пыль. На душу населения даже у нас больше. Что за кипиш, Ченж?

"ненавиджу" расизм і негрів...

800 жмуров в РФ нам интересны в свете вакцинации тоже. Такое себе протестное движение к раю...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2970
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 11:46

https://datadashboard.health.gov.il/COV ... tatusDaily
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:800 жмуров в РФ нам интересны в свете вакцинации тоже. Такое себе протестное движение к раю...


Там все красиво.

За минувший июль в Москве зарегистрировали 17 237 смертей - это на 6 464 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года (10 773), и на 7 180 случаев больше, чем в июле 2019 года (10 057).

Таким образом, по отношению к июлю 2020 года рост смертей в столице составил 60%, а по отношению к допандемийному июлю 2019 года - 71%.



В июне 2021 года в Москве было зарегистрировано на 24% больше смертей, чем в июне 2020 года, и на 75% больше, чем в июне допандемийного 2019 года. Российская вакцина "Спутник V", вероятно, не будет зарегистрирована в Евросоюзе раньше осени.


Хвыли демографични, туды их в качель.
Яма, не подскажете,там летом 1950 года не было всплеска рождаемости в Москве?? Процентов этак на 70.. :lol:
Потому что других причин роста смертности что-то как-то и нет.
Я знаю, может таблички на Новодевичьем кладбище гляньте. Вдруг они все родились в июне-июле 1950 года. :lol:
https://www.bbc.com/russian/news-58202753
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:20

Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее :wink: Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1945
З нами з: 07.08.09
Подякував: 566 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 12:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Какой именно статистики?? Тех цифр, которые вы принесли?? Так зачем вы их приносите, если в них не верите.

Или тех, что принес я графиком?? Так это те же, что и вы принесли, только показаны без зрады, а к 100к человекам группы.

Так в какую статистику вы верите, в какую не верите??
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4519
З нами з: 15.02.09
Подякував: 221 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:54

  Hotab написав:
  Ромасик написав:не каждая по 100К, а приведенная к 100К.
По этому важнее какое у вас образование?


И? Вы до сих пор не поняли, что все три цифры привели к 100к? До сих пор не научились признавать свои ошибки и незнания? Беда.

  Ромасик написав:Хотя ясно какая страна, какой народ и какое время года.
Подробнее. Что вам ясно и не ясно? Вам ясно влияние вакцинации в отдельной взятой стране Израиль на основе их графиков? Вам ясно, что в других странах, когда вы две страны между собой сравниваете, появляются и другие факторы, кроме вакцинации, и потому невозможно понять влияние именно непосредственно самой вакцинации, сравнивая разные страны между собой? Что именно вам неясно? Что именно вам заболтали?

1) да, приведено количество болеющих (*30-39 лет) на 100К населения. Таким образом на 100К еврейского населения приходится больных* 1800 неваксов, 900 ваксов х1 и 700 ваксов х2. Сколько всего больных ваксов приходится на 100К населения? Откройте форточку, пустите немного кислорода. А то совсем уже котелок не варит.
2) С Израилем все ясно. Другие страны между собой я не сравниваю.
Ромасик
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 30.03.15
Подякував: 554 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:00

  Xenon написав:
Глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал жителей страны подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19.

"Вирус есть и будет существовать, мы также должны подготовиться к четвертой инъекции", - предупредил профессор Зарка на общественном радио.

По его словам, четвертая доза также может быть не последней.

"Если подумать об этом и об уменьшении количества вакцин и антител, кажется, что каждые несколько месяцев, может быть, один раз в год, каждые пять или шесть месяцев, нам потребуется новая инъекция", - заявил професор.

це зрада чи перемога?
Ромасик
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 30.03.15
Подякував: 554 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:06

  fler написав:Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее :wink: Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...

гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.
Ромасик
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 30.03.15
Подякував: 554 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 15:15

вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.
Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).
пс. Читайте быстро, пока первокурсница не удалила.
Ромасик
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 30.03.15
Подякував: 554 раз.
Подякували: 221 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3628362936303631
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ana, kluychkooleg, p_vovk74, Ромасик і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 769, 770, 771
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7700 6465355
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 09:35
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.