RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3629363036313632

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 33
Мені вже зробили щеплення
73%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
1
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:02

  Ромасик написав:вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.
Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).

Это во Львове?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2971
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:19

  Ромасик написав:
  fler написав:Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее :wink: Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...

гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.

Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29934
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 7240 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:38

  stm написав:
  Ромасик написав:вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.
Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).

Это во Львове?

Киев. Я похож льва?)
Ромасик
 
Повідомлень: 2812
З нами з: 30.03.15
Подякував: 555 раз.
Подякували: 223 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:42

  Faceless написав:
  Ромасик написав:
  fler написав:Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее :wink: Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...

гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.

Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.

это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.
А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.
Ромасик
 
Повідомлень: 2812
З нами з: 30.03.15
Подякував: 555 раз.
Подякували: 223 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:56

  Ромасик написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.

Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.

это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.
А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.

Пруфы можно? -- а то похоже на стратегию одного персонажа с этой ветки: "сам шутку придумал -- сам посмеялся"...
_hunter
 
Повідомлень: 5038
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 17:07

Генеральный директор департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно подал в отставку. Причина - испортившиеся на складе вакцины от коронавируса на сумму более 3 млн евро.

«Ответственность за происшествие не может быть возложена ни на кого другого, кроме руководителя, решение об отставке принято по моей инициативе», — заявил он журналистам.

Ранее сообщалось, что в Эстонии испортились более 68 000 доз вакцин AstraZeneca
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15237
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8329 раз.
Подякували: 4025 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 3629363036313632
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 769, 770, 771
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7700 6471043
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 вер, 2021 09:35
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
"Укрбуд" (26)
06.09.2021 17:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.