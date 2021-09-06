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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:02
Ромасик написав:
вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.
Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).
Это во Львове?
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:19
Ромасик написав: fler написав:
Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее
Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...
гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.
Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:38
stm написав: Ромасик написав:
вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.
Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).
Это во Львове?
Киев. Я похож льва?)
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Ромасик
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:42
Faceless написав: Ромасик написав: fler написав:
Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее
Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...
гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.
Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.
это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.
А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 16:56
Ромасик написав: Faceless написав: Ромасик написав:
гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.
Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.
это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому
. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.
А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.
Пруфы можно? -- а то похоже на стратегию одного персонажа с этой ветки: "сам шутку придумал -- сам посмеялся"...
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Додано: Пон 06 вер, 2021 17:07
Генеральный директор департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно подал в отставку. Причина - испортившиеся на складе вакцины от коронавируса на сумму более 3 млн евро.
«Ответственность за происшествие не может быть возложена ни на кого другого, кроме руководителя, решение об отставке принято по моей инициативе», — заявил он журналистам.
Ранее сообщалось, что в Эстонии испортились более 68 000 доз вакцин AstraZeneca
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