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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3629363036313632 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2 5 33 Мені вже зробили щеплення 73% 24 Не можу за станом здоров'я 3% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 1 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 1 Ще в роздумах 0 0 Всього голосів : 33 Додано: Пон 06 вер, 2021 16:02 Ромасик написав: вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.

Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика). вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).

Это во Львове? Это во Львове? stm

Повідомлень: 2971 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 вер, 2021 16:19 Ромасик написав: fler написав: Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только... Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нееЭто наводит на мысли о правдивости статистики и не только...

гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил. гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.

Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался. Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался. Faceless

Модератор Повідомлень: 29934 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1272 раз. Подякували: 7240 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 вер, 2021 16:38 stm написав: Ромасик написав: вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.

Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика). вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).

Это во Львове? Это во Львове?

Киев. Я похож льва?) Киев. Я похож льва?) Ромасик Повідомлень: 2812 З нами з: 30.03.15 Подякував: 555 раз. Подякували: 223 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 вер, 2021 16:42 Faceless написав: Ромасик написав: fler написав: Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только... Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нееЭто наводит на мысли о правдивости статистики и не только...

гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил. гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.

Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался. Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.

это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.

А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика. это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика. Ромасик Повідомлень: 2812 З нами з: 30.03.15 Подякував: 555 раз. Подякували: 223 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 вер, 2021 16:56 Ромасик написав: Faceless написав: Ромасик написав: гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил. гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.

Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался. Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.

это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.

А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика. это да,. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.

Пруфы можно? -- а то похоже на стратегию одного персонажа с этой ветки: "сам шутку придумал -- сам посмеялся"... Пруфы можно? -- а то похоже на стратегию одного персонажа с этой ветки: "сам шутку придумал -- сам посмеялся"... _hunter Повідомлень: 5038 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 382 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 вер, 2021 17:07 Генеральный директор департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно подал в отставку. Причина - испортившиеся на складе вакцины от коронавируса на сумму более 3 млн евро.



«Ответственность за происшествие не может быть возложена ни на кого другого, кроме руководителя, решение об отставке принято по моей инициативе», — заявил он журналистам.



Ранее сообщалось, что в Эстонии испортились более 68 000 доз вакцин AstraZeneca Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15237 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8329 раз. Подякували: 4025 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3629363036313632 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7700 6471064

ЛОБ Пон 06 вер, 2021 09:35