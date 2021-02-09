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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3630363136323633>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 34
Мені вже зробили щеплення
71%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:02

  Ромасик написав:вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.
Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).

Это во Львове?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:19

  Ромасик написав:
  fler написав:Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее :wink: Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...

гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.

Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:38

  stm написав:
  Ромасик написав:вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует.
Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).

Это во Львове?

Киев. Я похож льва?)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:42

  Faceless написав:
  Ромасик написав:
  fler написав:Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее :wink: Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...

гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.

Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.

это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.
А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:56

  Ромасик написав:
  Faceless написав:
  Ромасик написав:гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.

Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.

это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.
А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.

Пруфы можно? -- а то похоже на стратегию одного персонажа с этой ветки: "сам шутку придумал -- сам посмеялся"...
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 17:07

Генеральный директор департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно подал в отставку. Причина - испортившиеся на складе вакцины от коронавируса на сумму более 3 млн евро.

«Ответственность за происшествие не может быть возложена ни на кого другого, кроме руководителя, решение об отставке принято по моей инициативе», — заявил он журналистам.

Ранее сообщалось, что в Эстонии испортились более 68 000 доз вакцин AstraZeneca
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 17:24

  _hunter написав:
  Ромасик написав:это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.
А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.

Пруфы можно? -- а то похоже на стратегию одного персонажа с этой ветки: "сам шутку придумал -- сам посмеялся"...

да хоть бы вот:
https://moz.gov.ua/article/ministry-man ... u-vidpovid
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ N 213
09.02.2021
м. Київ

Про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою удосконалення організації порядку проведення профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 17:36

У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.
К такому неожиданному выводу параллельно пришли сразу два исследования американских ученых. Первое - проведенное иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) - опубликовал (https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4) на этой неделе журнал Nature. Второе - написанное коллективом лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке - еще не успело пройти проверку научным сообществом и пока что опубликовано (https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 8.416636v1) в виде препринта.
До последнего времени считалось, что иммунитет к коронавирусной инфекции не будет длиться долго. Такой вывод ученые сделали по результатам многочисленных исследований, показавших, что у большинства пациентов концентрация в крови специфических антител (именно они обеспечивают защиту от вируса) начинает быстро падать уже через несколько месяцев после выздоровления.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Откройте форточку, пустите немного кислорода. А то совсем уже котелок не варит.

Перестаньте нюхать то, что используют для склеивания материалов.



Открываем ссылку:

https://datadashboard.health.gov.il/COV ... tatusDaily
Здесь мы можем видеть количество смертей группы 60+ и 60- в зависимости от вакс, полувакс, антивакс .
Есть возможность получить как при привязке к группе 100тыс, так и абсолютную цифру.


Оставляем по умолчанию группу 60+ (если хочется, можно взять и до 60 лет, там есть закладка).
Выбираем закладку "абсолютная цифра", для начала. Картинка выглядит вот так.

Зображення


Тут бы в пору дисидентам кричать: "ааааа, почти одинаково умирают как ваксы (полные
и полу-) , так и антиваксы.
Но теперь смотрим не абсолютную цифру, приведение к 100 тыс.

Зображення

Скажи мне, Ромасик, почему цифры поменяли соотношение, если это, по твоей версии, просто деление 2 лямов дедушек на 20, чтобы получить 100к ?? Соотношение цифр ваксов, полуваесов и антиваксов не должно ж измениться.

А не потому ли оно изменилось, что каждую из трёх групп привели к 100к??
То есть 0.2 чела на 100к ваксов
2.9 чела на 100к полуваксов
9.4 чела на 100к антиваксов.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 18:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 18:25

  fler написав:Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее :wink: Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...


В приватных беседах жители Израиля (как и большинства других стран) рекомендуют друг другу антибиотики от насморка, кофейные клизмы от "шлаков и токсинов" и раствор соды в моче для профилактики рака.

Тоже мне новость. Мамкины эпидемиологи и не такое друг другу расскажут :mrgreen:
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