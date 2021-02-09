Ромасик написав:вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует. Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).
Ромасик написав:вот говорят, какие варианты решения проблемы кроме чипирования? Только на несколько дней снизилась температура, заходишь в автобус, а там все окна закрыты, дышать нечем. Все сидят в этой газовой камере, и некоторые даже верят, что их спасет чудодейственная пилюля. И ладно там с пересичными, но нигде нет никакой пропаганды/объявлений от чиновников по максимуму проветривать все помещения. Тоже самое на работе - не успеешь открыть окно, кому-то дует. Опять же, нигде нет пропаганды заботится о своем иммунитете и как правильно это делать. Только какие-то бредовые предложения в стиле соблюдать дистанцию 1,5м в забитом автобусе и не выходить без надобности на улицу (от педалика).
fler написав:Жители Израиля в приватных беседах сообщают, что вакцинация не мешает болеть и умирать в том же духе, что и без нее Это наводит на мысли о правдивости статистики и не только...
гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.
Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.
это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде. А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.
Ромасик написав:гг, у меня тут чипированный коллега заболел. Открыл осенний сезон в офисе. Гг. Вторую дозу где-то в июле получил.
Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.
это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде. А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.
Пруфы можно? -- а то похоже на стратегию одного персонажа с этой ветки: "сам шутку придумал -- сам посмеялся"...
Ромасик написав:это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде. А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.
Пруфы можно? -- а то похоже на стратегию одного персонажа с этой ветки: "сам шутку придумал -- сам посмеялся"...
Про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках
Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою удосконалення організації порядку проведення профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме. К такому неожиданному выводу параллельно пришли сразу два исследования американских ученых. Первое - проведенное иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) - опубликовал (https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4) на этой неделе журнал Nature. Второе - написанное коллективом лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке - еще не успело пройти проверку научным сообществом и пока что опубликовано (https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 8.416636v1) в виде препринта. До последнего времени считалось, что иммунитет к коронавирусной инфекции не будет длиться долго. Такой вывод ученые сделали по результатам многочисленных исследований, показавших, что у большинства пациентов концентрация в крови специфических антител (именно они обеспечивают защиту от вируса) начинает быстро падать уже через несколько месяцев после выздоровления.
Оставляем по умолчанию группу 60+ (если хочется, можно взять и до 60 лет, там есть закладка). Выбираем закладку "абсолютная цифра", для начала. Картинка выглядит вот так.
Тут бы в пору дисидентам кричать: "ааааа, почти одинаково умирают как ваксы (полные и полу-) , так и антиваксы. Но теперь смотрим не абсолютную цифру, приведение к 100 тыс.
Скажи мне, Ромасик, почему цифры поменяли соотношение, если это, по твоей версии, просто деление 2 лямов дедушек на 20, чтобы получить 100к ?? Соотношение цифр ваксов, полуваесов и антиваксов не должно ж измениться.
А не потому ли оно изменилось, что каждую из трёх групп привели к 100к?? То есть 0.2 чела на 100к ваксов 2.9 чела на 100к полуваксов 9.4 чела на 100к антиваксов.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 18:58, всього редагувалось 2 разів.