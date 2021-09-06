У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме. К такому неожиданному выводу параллельно пришли сразу два исследования американских ученых. Первое - проведенное иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) - опубликовал (https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4) на этой неделе журнал Nature. Второе - написанное коллективом лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке - еще не успело пройти проверку научным сообществом и пока что опубликовано (https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 8.416636v1) в виде препринта. До последнего времени считалось, что иммунитет к коронавирусной инфекции не будет длиться долго. Такой вывод ученые сделали по результатам многочисленных исследований, показавших, что у большинства пациентов концентрация в крови специфических антител (именно они обеспечивают защиту от вируса) начинает быстро падать уже через несколько месяцев после выздоровления.
Тут меня критиковали, что я осмелился экстраполировать результаты нашей голосовалки на всё население Украины (хотя это было шуткой), но вопрос - будут ли критиковаться результаты исследования
проведенное иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури)
У нас проголосовало (на сейчас) 33 человека, население Украины (грубо) 40 млн.
Blood samples were collected approximately 1 month after the onset of symptoms from 77 individuals who were convalescing from COVID-19 (49% female, 51% male, median age 49 years), the majority of whom had experienced mild illness (7.8% hospitalized, Extended Data Tables 1, 2). ... Twelve convalescent participants received either the BNT162b2 (Pfizer) or the mRNA-1273 (Moderna) SARS-CoV-2 vaccine between the last two time points; these post-vaccination samples were not included in our analyses. In addition, bone marrow aspirates were collected from 18 of the convalescent individuals at 7 to 8 months after infection and from 11 healthy volunteers with no history of SARS-CoV-2 infection or vaccination. Follow-up bone marrow aspirates were collected from 5 of the 18 convalescent individuals and from 1 additional convalescent donor approximately 11 months after infection (Fig. 1a, Extended Data Tables 3, 4).
при этом
No statistical methods were used to predetermine sample size.The experiments were not randomized and the investigators were not blinded during outcome assessment.
Образцы крови были собраны примерно через 1 месяц после появления симптомов у 77 человек, выздоравливающих от COVID-19 (49% женщин, 51% мужчин, средний возраст 49 лет), большинство из которых перенесли легкое заболевание (7,8% госпитализированы, Таблицы с расширенными данными 1, 2). ... Двенадцать выздоравливающих участников получили вакцину BNT162b2 (Pfizer) или мРНК-1273 (Moderna) SARS-CoV-2 между двумя последними временными точками; эти образцы после вакцинации не были включены в наши анализы. Кроме того, аспираты костного мозга были собраны у 18 выздоравливающих людей через 7-8 месяцев после заражения и у 11 здоровых добровольцев, не имевших в анамнезе инфекции или вакцинации SARS-CoV-2. Последующие аспираты костного мозга были собраны у 5 из 18 выздоравливающих индивидуумов и у 1 дополнительного выздоравливающего донора примерно через 11 месяцев после заражения (рис. 1а, таблицы с расширенными данными 3, 4).
Никакие статистические методы не использовались для предварительного определения размера выборки. Эксперименты не были рандомизированы, и исследователи не были ослеплены во время оценки результатов.
Из второй статьи
коллективом лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке
Study participants (n = 61) were residents of the Greater New York City tri-state region, 20 of whom were SARS-CoV-2 unexposed (pre-pandemic, median age: 52.5 years old, 45% female), and 41 were SARS-CoV-2-infected (median age: 45 years old; 36.6% female).
Гуглоперевод
Участники исследования (n = 61) были жителями региона трех штатов Большого Нью-Йорка, 20 из которых не подвергались воздействию SARS-CoV-2 (до пандемии, средний возраст: 52,5 года, 45% женщины), а 41 - Инфицированы SARS-CoV-2 (средний возраст: 45 лет; 36,6% женщины).
Делать глобальные выводы по 77 и 61 участникам соотв., это конечно очень круто!
zРадио написав:Мамкины эпидемиологи и не такое друг другу расскажут
"Специалисты" тоже ничего нового не добавят:
ЛАД написав:
Як пояснив епідеміолог з Університету Міннесоти Майкл Остерхольм, вчені досі знаходяться в «печерній епосі» в розумінні розвитку Covid-19. Вони висунули кілька припущень. Перше з них говорить, що деякі люди можуть бути більш уразливі для певних штамів. Як тільки всі вони будуть інфіковані, вірус почне відступати.
«Друга теорія полягає в тому, що вірусу потрібно близько двох місяців для проходження через групу людей на конкретній місцевості. Потім він перестає поширюватися до тих пір, поки люди не вийдуть «за межі кола». Наприклад, не почнуть подорожувати», – додав він.
Вкладчик1234 написав:"Специалисты" тоже ничего нового не добавят
ЛАД написав:
Як пояснив епідеміолог з Університету Міннесоти Майкл Остерхольм, вчені досі знаходяться в «печерній епосі» в розумінні розвитку Covid-19. Вони висунули кілька припущень. Перше з них говорить, що деякі люди можуть бути більш уразливі для певних штамів. Як тільки всі вони будуть інфіковані, вірус почне відступати.
«Друга теорія полягає в тому, що вірусу потрібно близько двох місяців для проходження через групу людей на конкретній місцевості. Потім він перестає поширюватися до тих пір, поки люди не вийдуть «за межі кола». Наприклад, не почнуть подорожувати», – додав він.
Чем крупнее специалист, тем сильнее он будет сомневаться в объеме собственных знаний. Это правда. Чтобы понять этот, казалось бы, парадокс, необходимо самому быть ученым, или по крайней мере очень образованным человеком, имеющим представление о трудах Поппера, Фейерабенда и других методологов науки.
И именно этой уязвимостью пользуются медийные выскочки, которые с деревянной мордой заявляют на большую аудиторию, что ТОЧНО знают, как оно на самом деле, хотя не являются в вопросе даже проходными специалистами
zРадио написав:Чем крупнее специалист, тем сильнее он будет сомневаться в объеме собственных знаний. Это правда. Чтобы понять этот, казалось бы, парадокс, необходимо самому быть ученым, или по крайней мере очень образованным человеком, имеющим представление о трудах Поппера, Фейерабенда и других методологов науки.
О, zРадио, как я вас понимаю! Сократ по поводу своих знаний сказал: "Я ничего не знаю". Однако, насчет трудов Поппера и Фейерабенда - это вы загнули. Достаточно даже основ методологии науки, чтобы понимать, как она работает, и продвигаться в своем развитии. В связи с этим, очень интересно, на чем основана ваша "вера в вакцинацию" и сколько прививок вы лично уже сделали?
Венгрия и Польша останутся без выплат Евросоюза на восстановление экономики после пандемии коронавируса — 7,2 млрд и 57 (!) млрд евро соответственно. Это связано с нарушением неких "общеевропейских принципов".
Что за "принципы"? ЕС не устраивает обращение Польши в Конституционных суд, чтобы постановить верховенство национального законодательства над нормами ЕС. А также — венгерский закон о борьбе с педофилией, ограничивающий распространение информации об ЛГБТ.