Hotab написав:

Ромасик написав: Откройте форточку, пустите немного кислорода. А то совсем уже котелок не варит. Откройте форточку, пустите немного кислорода. А то совсем уже котелок не варит.

Перестаньте нюхать то, что используют для склеивания материалов.Открываем ссылку:Здесь мы можем видеть количество смертей группы 60+ и 60- в зависимости от вакс, полувакс, антивакс .Есть возможность получить как при привязке к группе 100тыс, так и абсолютную цифру.Оставляем по умолчанию группу 60+ (если хочется, можно взять и до 60 лет, там есть закладка).Выбираем закладку "абсолютная цифра", для начала. Картинка выглядит вот так.Тут бы в пору дисидентам кричать: "ааааа, почти одинаково умирают как ваксы (полныеи полу-) , так и антиваксы.Но теперь смотрим не абсолютную цифру, приведение к 100 тыс.Скажи мне, Ромасик, почему цифры поменяли соотношение, если это, по твоей версии, просто деление 2 лямов дедушек на 20, чтобы получить 100к ?? Соотношение цифр ваксов, полуваесов и антиваксов не должно ж измениться.А не потому ли оно изменилось, что каждую из трёх групп привели к 100к??То есть 0.2 чела на 100к ваксов2.9 чела на 100к полуваксов9.4 чела на 100к антиваксов.