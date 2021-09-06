Оставляем по умолчанию группу 60+ (если хочется, можно взять и до 60 лет, там есть закладка). Выбираем закладку "абсолютная цифра", для начала. Картинка выглядит вот так.
Тут бы в пору дисидентам кричать: "ааааа, почти одинаково умирают как ваксы (полные и полу-) , так и антиваксы. Но теперь смотрим не абсолютную цифру, приведение к 100 тыс.
Скажи мне, Ромасик, почему цифры поменяли соотношение, если это, по твоей версии, просто деление 2 лямов дедушек на 20, чтобы получить 100к ?? Соотношение цифр ваксов, полуваесов и антиваксов не должно ж измениться.
А не потому ли оно изменилось, что каждую из трёх групп привели к 100к?? То есть 0.2 чела на 100к ваксов 2.9 чела на 100к полуваксов 9.4 чела на 100к антиваксов.
непонятно зачем эти длинные прелюдии с абсолютными цифрами и перепрыгивание на 60+, если я говорил об приведенных и возрасте 30-39... Там четко указано, что на 100К населения, а не на 100К целевой группы. А если посмотреть на абсолютные цифры - то там вообще тихий ужас - 3076 неваксов против 8326+341 ваксов. При том что вакцинация молодежи 50/50.
fler написав:В связи с этим, очень интересно, на чем основана ваша "вера в вакцинацию" и сколько прививок вы лично уже сделали?
Все просто. На этапе принятия мной решения о вакцинации - результаты 3-й фазы клинических испытаний. На сегодня - статистически значимые различия в летальности среди вакцинированных vs верующих в собственную неуязвимость 2 укола AZN. Будет возможность сделать бустер матричной вакциной - сделаю и 3-й
Ковидом вы не переболели - ни до, ни после, правильно?
На примере 60+ вам была показана методология, по которой строятся графики. Это обычная практика. Всем интересно не просто абсолютные цифры, или абсолютные цифры , поделенные на какой-то коэф. , а именно цифры, применительно к количеству людей в этой группе. Чтобы было информативно, а кто же болеет и умирает сильнее, ваксы, антиваксы, или полуваксы.
И эта метода сохраняется не только для 60+, а и для 30..39 лет. Или вы считаете, что для разных групп разная метода??
Вас мой пример для 60+ убедил, а для 30..39 у вас особое мнение??
fler написав:В связи с этим, очень интересно, на чем основана ваша "вера в вакцинацию" и сколько прививок вы лично уже сделали?
Все просто. На этапе принятия мной решения о вакцинации - результаты 3-й фазы клинических испытаний. На сегодня - статистически значимые различия в летальности среди вакцинированных vs верующих в собственную неуязвимость 2 укола AZN. Будет возможность сделать бустер матричной вакциной - сделаю и 3-й
Ковидом вы не переболели - ни до, ни после, правильно?
Предположительно - да. Потому что из лабораторных анализов на ковид я сдавал только ПЦР, показывающий наличие, или отсутствие заболевания в конкретный момент времени. Все 6 раз результат был отрицательным
Ромасик написав:А если посмотреть на абсолютные цифры - то там вообще тихий ужас - 3076 неваксов против 8326+341 ваксов. При том что вакцинация молодежи 50/50.
Не бойтесь. В крайнем случае есть взрослые памперсы.
Напоминаю, это вы говорили о болеющей молодежи (на которых ,как вы наверное понимаете, ещё накладывается и поведенческое: " я привит, я Маклауд", и они ведут себя более активно и расслабленно). По смертям ситуация ещё круче против вас.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 19:51, всього редагувалось 2 разів.
На примере 60+ вам была показана методология, по которой строятся графики. Это обычная практика. Всем интересно не просто абсолютные цифры, или абсолютные цифры , поделенные на какой-то коэф. , а именно цифры, применительно к количеству людей в этой группе. Чтобы было информативно, а кто же болеет и умирает сильнее, ваксы, антиваксы, или полуваксы.
И эта метода сохраняется не только для 60+, а и для 30..39 лет. Или вы считаете, что для разных групп разная метода??
Вас мой пример для 60+ убедил, а для 30..39 у вас особое мнение??
Я считаю, что вы уходите с темы. Но даже если вы их боитесь плюсовать, то для категорий 60+ голубой и салатовый столбики равны, а то и перевешивает салатовый (исправлено). ДелайТе выводы. Хотя мне кажется график сильно изменился. Сейчас поищу еще скрин, что было раньше.
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 06 вер, 2021 19:52, всього редагувалось 1 раз.