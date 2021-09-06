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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2 5 34
Мені вже зробили щеплення
71%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
18%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
0
0
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:27

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Откройте форточку, пустите немного кислорода. А то совсем уже котелок не варит.

Перестаньте нюхать то, что используют для склеивания материалов.



Открываем ссылку:

https://datadashboard.health.gov.il/COV ... tatusDaily
Здесь мы можем видеть количество смертей группы 60+ и 60- в зависимости от вакс, полувакс, антивакс .
Есть возможность получить как при привязке к группе 100тыс, так и абсолютную цифру.


Оставляем по умолчанию группу 60+ (если хочется, можно взять и до 60 лет, там есть закладка).
Выбираем закладку "абсолютная цифра", для начала. Картинка выглядит вот так.

Зображення


Тут бы в пору дисидентам кричать: "ааааа, почти одинаково умирают как ваксы (полные
и полу-) , так и антиваксы.
Но теперь смотрим не абсолютную цифру, приведение к 100 тыс.

Зображення

Скажи мне, Ромасик, почему цифры поменяли соотношение, если это, по твоей версии, просто деление 2 лямов дедушек на 20, чтобы получить 100к ?? Соотношение цифр ваксов, полуваесов и антиваксов не должно ж измениться.

А не потому ли оно изменилось, что каждую из трёх групп привели к 100к??
То есть 0.2 чела на 100к ваксов
2.9 чела на 100к полуваксов
9.4 чела на 100к антиваксов.

непонятно зачем эти длинные прелюдии с абсолютными цифрами и перепрыгивание на 60+, если я говорил об приведенных и возрасте 30-39...
Там четко указано, что на 100К населения, а не на 100К целевой группы.
А если посмотреть на абсолютные цифры - то там вообще тихий ужас - 3076 неваксов против 8326+341 ваксов. При том что вакцинация молодежи 50/50.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Достаточно даже основ методологии науки, чтобы понимать, как она работает, и продвигаться в своем развитии.

Добрый вечер, Флер. Там вы не заметили мой к вам вопрос о том, какой именно статистике по Израилю вы не доверяете??
Той, которую принесли утром сегодня, вы доверяете, или нет?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:31

  zРадио написав:
  fler написав:В связи с этим, очень интересно, на чем основана ваша "вера в вакцинацию" и сколько прививок вы лично уже сделали?


Все просто. На этапе принятия мной решения о вакцинации - результаты 3-й фазы клинических испытаний. На сегодня - статистически значимые различия в летальности среди вакцинированных vs верующих в собственную неуязвимость
2 укола AZN. Будет возможность сделать бустер матричной вакциной - сделаю и 3-й


Ковидом вы не переболели - ни до, ни после, правильно?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:перепрыгивание на 60+


На примере 60+ вам была показана методология, по которой строятся графики. Это обычная практика. Всем интересно не просто абсолютные цифры, или абсолютные цифры , поделенные на какой-то коэф. , а именно цифры, применительно к количеству людей в этой группе. Чтобы было информативно, а кто же болеет и умирает сильнее, ваксы, антиваксы, или полуваксы.

И эта метода сохраняется не только для 60+, а и для 30..39 лет.
Или вы считаете, что для разных групп разная метода??

Вас мой пример для 60+ убедил, а для 30..39 у вас особое мнение??
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:36

  fler написав:
  zРадио написав:
  fler написав:В связи с этим, очень интересно, на чем основана ваша "вера в вакцинацию" и сколько прививок вы лично уже сделали?


Все просто. На этапе принятия мной решения о вакцинации - результаты 3-й фазы клинических испытаний. На сегодня - статистически значимые различия в летальности среди вакцинированных vs верующих в собственную неуязвимость
2 укола AZN. Будет возможность сделать бустер матричной вакциной - сделаю и 3-й


Ковидом вы не переболели - ни до, ни после, правильно?


Предположительно - да. Потому что из лабораторных анализов на ковид я сдавал только ПЦР, показывающий наличие, или отсутствие заболевания в конкретный момент времени. Все 6 раз результат был отрицательным
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:39

  Hotab написав:
  fler написав:Достаточно даже основ методологии науки, чтобы понимать, как она работает, и продвигаться в своем развитии.

Добрый вечер, Флер. Там вы не заметили мой к вам вопрос о том, какой именно статистике по Израилю вы не доверяете??
Той, которую принесли утром сегодня, вы доверяете, или нет?



Не доверяю статистике никакой, но приходится пользоваться, и часто тем, что есть.
Востаннє редагувалось fler в Пон 06 вер, 2021 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:39

  yanyura написав:Ромасик, вы аналогично напишете
  Ромасик написав:
  yanyura написав:Аналогично, если экстраполировать результаты нашей "голосовалки" на территорию Украины, то окажется, что...

аналогично не будет. В нашей голосовалке отсутствует репрезентативная выборка.

или в каждом из этих двух исследований выборка репрезентативная?

раз вы вспомнили мое честное имя, то я отвечу, что ничего не понял, что вы от меня хотите.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:А если посмотреть на абсолютные цифры - то там вообще тихий ужас - 3076 неваксов против 8326+341 ваксов. При том что вакцинация молодежи 50/50.


Не бойтесь. В крайнем случае есть взрослые памперсы.

Зображення

Напоминаю, это вы говорили о болеющей молодежи (на которых ,как вы наверное понимаете, ещё накладывается и поведенческое: " я привит, я Маклауд", и они ведут себя более активно и расслабленно). По смертям ситуация ещё круче против вас.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 19:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:46

  Hotab написав:
  Ромасик написав:перепрыгивание на 60+


На примере 60+ вам была показана методология, по которой строятся графики. Это обычная практика. Всем интересно не просто абсолютные цифры, или абсолютные цифры , поделенные на какой-то коэф. , а именно цифры, применительно к количеству людей в этой группе. Чтобы было информативно, а кто же болеет и умирает сильнее, ваксы, антиваксы, или полуваксы.

И эта метода сохраняется не только для 60+, а и для 30..39 лет.
Или вы считаете, что для разных групп разная метода??

Вас мой пример для 60+ убедил, а для 30..39 у вас особое мнение??

Я считаю, что вы уходите с темы.
Но даже если вы их боитесь плюсовать, то для категорий 60+ голубой и салатовый столбики равны, а то и перевешивает салатовый (исправлено). ДелайТе выводы.
Хотя мне кажется график сильно изменился. Сейчас поищу еще скрин, что было раньше.
Зображення
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 06 вер, 2021 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:50

нет, не посмотрю. Мой безобидный график с офиц.стат.сайта заботливо удален.
Якорь по ссылке ниже:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Если сложить два зеленых столбика

Я смотрю у нас учение "математика" расцвело буйным цветом. Это заразное что-то.
Ромасик
 
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