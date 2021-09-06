Ромасик написав:Мой безобидный график с офиц.стат.сайта заботливо удален.
Я не помню, что там было кроме графиков. Очень часто жалуются на конспирологические удаления постов, а на самом деле там могла быть обычная обзывалка , типа "тупой", и его вальнули. По сути не важно, что там было. Графики в е на 100к целевой группы. Это аксиома.
Второй момент, который вам необходимо усвоить: Мегаважное значение имеет количество госпитализаций и смертей, в зависимости вакс или антивакс. Что касается количества болеющих , это тоже важно, но надо понимать, что тут могут быть искажения, связанные с поведенческими реакциями. Вакцинированный ведёт себя открытее. Ему и разрешено больше, и он сам позволяет себе больше. Это может приводить к тому, что группа активных ваксов может болеть несколько чаще, чем могла бы. Потому тут присутствует ошибка. Хотя все равно они болеют меньше антиваксов при приведении к 100к
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 19:59, всього редагувалось 2 разів.
ООО "Эпицентр К" совместно с Министерством здравоохранения Украины открывает пункты вакцинации в торговых центрах "Эпицентр" по всей Украине. Помимо специально оборудованных помещений для вакцинации, компания также обеспечит питание сотрудников мобильных бригад. По состоянию на август 2021 года сеть насчитывает 68 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине. https://biz.censor.net/n3286588
Как думаете, кто будет работать, когда всех закроют на локдаун ?
Ромасик написав:А если посмотреть на абсолютные цифры - то там вообще тихий ужас - 3076 неваксов против 8326+341 ваксов. При том что вакцинация молодежи 50/50.
Не бойтесь. В крайнем случае есть взрослые памперсы.
Напоминаю, это вы говорили о болеющей молодежи (на которых ,как вы наверное понимаете, ещё накладывается и поведенческое: " я привит, я Маклауд", и они ведут себя более активно и расслабленно). По смертям ситуация ещё круче против вас.
лан, не хотите признавать свой провал со 100К - я не гордый. Поговорим о маклаудах. Да, теперь чипированных маклаудов надо проверять в разы сильнее, чем нечипированных, исходя из ихней модели поведения, которую вы сами нам озвучили. И боюсь представить, как эти чипированные с фальшбумажкой без прохождения ПЦР летят в Умань.
Обязательно закроют, если вы не перестанете носить фейко-стату (которой сами же не доверяете) о неэффективности вакцинации.
Ромасик написав:лан, не хотите признавать свой провал со 100К
Слишком много ошибок в фразе "я все понял, но не готов признать")))
Я вам там процент ваксов среди молодежи выше указал. Он неожиданно (для дисидентов) совсем не 50/50. ))) Посчитайте на досуге приведение к 100к. Ведь у вас есть абсолютные цифры. Потому что это могу сделать я, но вы снова забоитесь на 1л вискаря спорить, включите заднюю.
ихней модели
Их.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:Мой безобидный график с офиц.стат.сайта заботливо удален.
Я не помню, что там было кроме графиков. Очень часто жалуются на конспирологические удаления постов, а на самом деле там могла быть обычная обзывалка , типа "тупой", и его вальнули. По сути не важно, что там было. Графики в е на 100к целевой группы. Это аксиома.
вспомнил что там было: подкину немного зрады на вентилятор. Если сложить два столбика... Наверное УВАЖАЕМЫЙ модер подумал, что манипуляция.
Hotab написав:... Хотя все равно они болеют меньше антиваксов при приведении к 100к
следует отметить, что неваксов проверяют намного чаще, по этому это важный аругмент, что их находят чаще. Ваксы же прикрываются фальшбумагой.
Насколько репрезентативны эти выборки, чтобы по таким числам (77 и 61 человек) сделать вывод
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.
yanyura написав:Насколько репрезентативны эти выборки, чтобы по таким числам (77 и 61 человек) сделать вывод
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.
я даже не знаю, как они проверили результат на несколько десятилетий вперед
Hotab написав:Я вам там процент ваксов среди молодежи выше указал. Он неожиданно (для дисидентов) совсем не 50/50. ))) Посчитайте на досуге приведение к 100к. Ведь у вас есть абсолютные цифры. Потому что это могу сделать я, но вы снова забоитесь на 1л вискаря спорить, включите заднюю.
да, с % ошибся (исходил из 60% общей вакцинации). На приведенные цифры это не влияет. Судить то кто будет?