Додано: Пон 06 вер, 2021 19:54

Ромасик написав: Мой безобидный график с офиц.стат.сайта заботливо удален. Мой безобидный график с офиц.стат.сайта заботливо удален.

Я не помню, что там было кроме графиков. Очень часто жалуются на конспирологические удаления постов, а на самом деле там могла быть обычная обзывалка , типа "тупой", и его вальнули.По сути не важно, что там было. Графики в е на 100к целевой группы. Это аксиома.Второй момент, который вам необходимо усвоить:Мегаважное значение имеет количество госпитализаций и смертей, в зависимости вакс или антивакс. Что касается количества болеющих , это тоже важно, но надо понимать, что тут могут быть искажения, связанные с поведенческими реакциями.Вакцинированный ведёт себя открытее. Ему и разрешено больше, и он сам позволяет себе больше. Это может приводить к тому, что группа активных ваксов может болеть несколько чаще, чем могла бы. Потому тут присутствует ошибка. Хотя все равно они болеют меньше антиваксов при приведении к 100к