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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3633363436353636>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 35
Мені вже зробили щеплення
69%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Мой безобидный график с офиц.стат.сайта заботливо удален.

Я не помню, что там было кроме графиков. Очень часто жалуются на конспирологические удаления постов, а на самом деле там могла быть обычная обзывалка , типа "тупой", и его вальнули.
По сути не важно, что там было. Графики в е на 100к целевой группы. Это аксиома.

Второй момент, который вам необходимо усвоить:
Мегаважное значение имеет количество госпитализаций и смертей, в зависимости вакс или антивакс. Что касается количества болеющих , это тоже важно, но надо понимать, что тут могут быть искажения, связанные с поведенческими реакциями.
Вакцинированный ведёт себя открытее. Ему и разрешено больше, и он сам позволяет себе больше. Это может приводить к тому, что группа активных ваксов может болеть несколько чаще, чем могла бы. Потому тут присутствует ошибка. Хотя все равно они болеют меньше антиваксов при приведении к 100к
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 19:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 19:54

Ай да Эпицентр! ...

ООО "Эпицентр К" совместно с Министерством здравоохранения Украины открывает пункты вакцинации в торговых центрах "Эпицентр" по всей Украине. Помимо специально оборудованных помещений для вакцинации, компания также обеспечит питание сотрудников мобильных бригад. По состоянию на август 2021 года сеть насчитывает 68 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине. https://biz.censor.net/n3286588

Как думаете, кто будет работать, когда всех закроют на локдаун ? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:01

  Hotab написав:
  Ромасик написав:А если посмотреть на абсолютные цифры - то там вообще тихий ужас - 3076 неваксов против 8326+341 ваксов. При том что вакцинация молодежи 50/50.


Не бойтесь. В крайнем случае есть взрослые памперсы.

Зображення

Напоминаю, это вы говорили о болеющей молодежи (на которых ,как вы наверное понимаете, ещё накладывается и поведенческое: " я привит, я Маклауд", и они ведут себя более активно и расслабленно). По смертям ситуация ещё круче против вас.

лан, не хотите признавать свой провал со 100К - я не гордый.
Поговорим о маклаудах. Да, теперь чипированных маклаудов надо проверять в разы сильнее, чем нечипированных, исходя из ихней модели поведения, которую вы сами нам озвучили.
И боюсь представить, как эти чипированные с фальшбумажкой без прохождения ПЦР летят в Умань.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:когда всех закроют на локдаун ?

Обязательно закроют, если вы не перестанете носить фейко-стату (которой сами же не доверяете) о неэффективности вакцинации.

  Ромасик написав:лан, не хотите признавать свой провал со 100К

Слишком много ошибок в фразе "я все понял, но не готов признать")))

Я вам там процент ваксов среди молодежи выше указал. Он неожиданно (для дисидентов) совсем не 50/50. )))
Посчитайте на досуге приведение к 100к. Ведь у вас есть абсолютные цифры. ;)
Потому что это могу сделать я, но вы снова забоитесь на 1л вискаря спорить, включите заднюю.
ихней модели

Их.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:07

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Мой безобидный график с офиц.стат.сайта заботливо удален.

Я не помню, что там было кроме графиков. Очень часто жалуются на конспирологические удаления постов, а на самом деле там могла быть обычная обзывалка , типа "тупой", и его вальнули.
По сути не важно, что там было. Графики в е на 100к целевой группы. Это аксиома.
вспомнил что там было: подкину немного зрады на вентилятор. Если сложить два столбика... Наверное УВАЖАЕМЫЙ модер подумал, что манипуляция.
  Hotab написав:...
Хотя все равно они болеют меньше антиваксов при приведении к 100к

следует отметить, что неваксов проверяют намного чаще, по этому это важный аругмент, что их находят чаще. Ваксы же прикрываются фальшбумагой.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:09

  Ромасик написав:раз вы вспомнили мое честное имя, то я отвечу, что ничего не понял, что вы от меня хотите.

В исследовании, проведенном иммунологами Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) (https://www.nature.com/articles/s41586-021-03647-4) использовались образцы крови 77 человек.

В исследовании, проведенном коллективом лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке (https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 636v1.full) выборка составила 61 человек.

Насколько репрезентативны эти выборки, чтобы по таким числам (77 и 61 человек) сделать вывод
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

:?:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Наверное УВАЖАЕМЫЙ модер подумал, что манипуляция.

Или , что "слишком примитивная ошибка".
  Ромасик написав:следует отметить, что неваксов проверяют намного чаще, по этому это важный аругмент, что их находят чаще. Ваксы же прикрываются фальшбумагой.

Согласен. Много таких факторов, которые исказят стату по лёгким болезням. Потому берите уже смерти, и не морочьте мне голову.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:15

  yanyura написав:Насколько репрезентативны эти выборки, чтобы по таким числам (77 и 61 человек) сделать вывод
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

:?:

я даже не знаю, как они проверили результат на несколько десятилетий вперед :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:21

  Hotab написав:Я вам там процент ваксов среди молодежи выше указал. Он неожиданно (для дисидентов) совсем не 50/50. )))
Посчитайте на досуге приведение к 100к. Ведь у вас есть абсолютные цифры. ;)
Потому что это могу сделать я, но вы снова забоитесь на 1л вискаря спорить, включите заднюю.

да, с % ошибся (исходил из 60% общей вакцинации). На приведенные цифры это не влияет.
Судить то кто будет?
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:25

  Hotab написав:Согласен. Много таких факторов, которые исказят стату по лёгким болезням. Потому берите уже смерти, и не морочьте мне голову.

а что смерти? Смертей стабильно "мало". Как и прошлой непорочной осенью.
Ромасик
 
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