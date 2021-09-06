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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 06 вер, 2021 20:32
Ромасик написав:
Судить то кто будет?
Какая разница,если вы сливаетесь в последний момент. .
В прошлый раз оспорили мои 200+ избыточных смертей на 1.12.2020, а когда я предложил спор, так сразу "я не возражаю, что стата такая, я возражаю против зрады". Смысл таких споров, если вы в кусты.
Ромасик написав:
а что смерти? Смертей стабильно "мало"
Речь о смертях среди ваксов, антиваксов, полуваксов в одной и той же возрастной группе. На примере Израиля. Там все очень ярко, и не в пользу дисидентов.
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:35
Hotab, в прошлый раз спор был не о цифрах, а о том, что их кто-то скрывает.
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Ромасик
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:35
В таком случае естественный вопрос - почему вы, единственный человек на ветке
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Вы всегда благодарите, не проверяя фактаж?
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:37
Hotab написав: Ромасик написав:
а что смерти? Смертей стабильно "мало"
Речь о смертях среди ваксов, антиваксов, полуваксов в одной и той же возрастной группе. На примере Израиля. Там все очень ярко, и не в пользу дисидентов.
виной всему чипированные макладуы
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:39
Ромасик написав:
Hotab, в прошлый раз спор был не о цифрах, а о том, что их кто-то скрывает.
Такой фразы даже не звучало от меня. Или найдете??
Ромасик написав:
На приведенные цифры это не влияет.
Непосредственно влияет.
Если почти 95% молодежи (30..39 лет вы взяли себе на рассмотрение) ширнуто хотьодин раз, а только около 15% ни одной, то что там у вас за "ужас"?? Может осилите привести их абсолютные цифры к общему знаменателю и понять , что проценты там совсем не на вашу пользу, как вы пробовали тут позрадофилить.
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