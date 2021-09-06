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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3633363436353636

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 35
Мені вже зробили щеплення
69%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Судить то кто будет?

Какая разница,если вы сливаетесь в последний момент. .
В прошлый раз оспорили мои 200+ избыточных смертей на 1.12.2020, а когда я предложил спор, так сразу "я не возражаю, что стата такая, я возражаю против зрады". Смысл таких споров, если вы в кусты.

  Ромасик написав:а что смерти? Смертей стабильно "мало"


Речь о смертях среди ваксов, антиваксов, полуваксов в одной и той же возрастной группе. На примере Израиля. Там все очень ярко, и не в пользу дисидентов.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:35

Hotab, в прошлый раз спор был не о цифрах, а о том, что их кто-то скрывает.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:35

  Ромасик написав:
  yanyura написав:Насколько репрезентативны эти выборки, чтобы по таким числам (77 и 61 человек) сделать вывод
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.

:?:

я даже не знаю, как они проверили результат на несколько десятилетий вперед :mrgreen:

В таком случае естественный вопрос - почему вы, единственный человек на ветке, поблагодарили Вкладчик1234 за эту новость?

Вы всегда благодарите, не проверяя фактаж?
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:37

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а что смерти? Смертей стабильно "мало"

Речь о смертях среди ваксов, антиваксов, полуваксов в одной и той же возрастной группе. На примере Израиля. Там все очень ярко, и не в пользу дисидентов.

виной всему чипированные макладуы :roll:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Hotab, в прошлый раз спор был не о цифрах, а о том, что их кто-то скрывает.

Такой фразы даже не звучало от меня. Или найдете??

  Ромасик написав:На приведенные цифры это не влияет.

Непосредственно влияет.

Если почти 85% молодежи (30..39 лет вы взяли себе на рассмотрение) ширнуто хотьодин раз, а только около 15% ни одной, то что там у вас за "ужас"?? Может осилите привести их абсолютные цифры к общему знаменателю и понять , что проценты там совсем не на вашу пользу, как вы пробовали тут позрадофилить.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:51

Del
Востаннє редагувалось stm в Пон 06 вер, 2021 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:52

  Ромасик написав:виной всему чипированные макладуы :roll:

А в РФ кто виноват? Или там чипированные более заразные выявились?
stm
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:43

Локдаун по-киевски

На время локдауна в транспорте Киева будут действовать электронные пропуска. Об этом сообщает APnews со ссылкой на заявление главы департамента информационно-коммуникационных технологий Олега Половинко. Для получения спецпропусков юридическая организация должна будет подать заявление. Каждый электронный пропуск будет привязан к конкретной транспортной карте.
"Без транспортной карты невозможно будет воспользоваться транспортом", - отметил Половинко.
На данный момент заявления о получении пропусков подали 3000 предпринимателей.
https://internetua.com/na-vremya-lokdau ... puska-kgga

Рука-лицо... Киев снова ожидает транспортный коллапс. Народ без пропусков из общественного транспорта пересядет на частные авто, пробки на дорогах вырастут со всеми вытекающими. Прошлые локдауны ничему не научили.. :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 21:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Прошлые локдауны ничему не научили..


Поинтересуйтесь под настроение у Будивельныка, он всё ещё ЗА немецкую модель, когда они в 2020 были лидерами в Европе по наименьшим потерям людей, но! в магазин ходили при наличии свежего теста ПЦР. А размер штрафа за всяческие нарушения ковидных ошраничений был 250 юро. По сравнению с этим ваша новость просто меркнет.
На ограничения немцев ссылку давал ранее.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 22:01

  fler написав:
Рука-лицо... Киев снова ожидает транспортный коллапс. Народ без пропусков из общественного транспорта пересядет на частные авто, пробки на дорогах вырастут со всеми вытекающими. Прошлые локдауны ничему не научили.. :roll:

То студенты Киева, то транспорт. Вы тоже как Ромка киевлянка?
В Николаеве как дела?
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