Какая разница,если вы сливаетесь в последний момент. . В прошлый раз оспорили мои 200+ избыточных смертей на 1.12.2020, а когда я предложил спор, так сразу "я не возражаю, что стата такая, я возражаю против зрады". Смысл таких споров, если вы в кусты.
Ромасик написав:а что смерти? Смертей стабильно "мало"
Речь о смертях среди ваксов, антиваксов, полуваксов в одной и той же возрастной группе. На примере Израиля. Там все очень ярко, и не в пользу дисидентов.
yanyura написав:Насколько репрезентативны эти выборки, чтобы по таким числам (77 и 61 человек) сделать вывод
У людей, переболевших Covid-19, формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу, который может обеспечить выздоровевшему пациенту защиту от повторного заражения на протяжении нескольких десятилетий - причем даже в том случае, если сама инфекция протекала в относительно легкой форме.
я даже не знаю, как они проверили результат на несколько десятилетий вперед
В таком случае естественный вопрос - почему вы, единственный человек на ветке, поблагодарили Вкладчик1234 за эту новость?
Ромасик написав:Hotab, в прошлый раз спор был не о цифрах, а о том, что их кто-то скрывает.
Такой фразы даже не звучало от меня. Или найдете??
Ромасик написав:На приведенные цифры это не влияет.
Непосредственно влияет.
Если почти 85% молодежи (30..39 лет вы взяли себе на рассмотрение) ширнуто хотьодин раз, а только около 15% ни одной, то что там у вас за "ужас"?? Может осилите привести их абсолютные цифры к общему знаменателю и понять , что проценты там совсем не на вашу пользу, как вы пробовали тут позрадофилить.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 06 вер, 2021 21:04, всього редагувалось 1 раз.
На время локдауна в транспорте Киева будут действовать электронные пропуска. Об этом сообщает APnews со ссылкой на заявление главы департамента информационно-коммуникационных технологий Олега Половинко. Для получения спецпропусков юридическая организация должна будет подать заявление. Каждый электронный пропуск будет привязан к конкретной транспортной карте. "Без транспортной карты невозможно будет воспользоваться транспортом", - отметил Половинко. На данный момент заявления о получении пропусков подали 3000 предпринимателей. https://internetua.com/na-vremya-lokdau ... puska-kgga
Рука-лицо... Киев снова ожидает транспортный коллапс. Народ без пропусков из общественного транспорта пересядет на частные авто, пробки на дорогах вырастут со всеми вытекающими. Прошлые локдауны ничему не научили..
Поинтересуйтесь под настроение у Будивельныка, он всё ещё ЗА немецкую модель, когда они в 2020 были лидерами в Европе по наименьшим потерям людей, но! в магазин ходили при наличии свежего теста ПЦР. А размер штрафа за всяческие нарушения ковидных ошраничений был 250 юро. По сравнению с этим ваша новость просто меркнет. На ограничения немцев ссылку давал ранее.
fler написав: Рука-лицо... Киев снова ожидает транспортный коллапс. Народ без пропусков из общественного транспорта пересядет на частные авто, пробки на дорогах вырастут со всеми вытекающими. Прошлые локдауны ничему не научили..
То студенты Киева, то транспорт. Вы тоже как Ромка киевлянка? В Николаеве как дела?