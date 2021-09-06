Додано: Пон 06 вер, 2021 22:01

fler написав:

Рука-лицо... Киев снова ожидает транспортный коллапс. Народ без пропусков из общественного транспорта пересядет на частные авто, пробки на дорогах вырастут со всеми вытекающими. Прошлые локдауны ничему не научили.. Рука-лицо... Киев снова ожидает транспортный коллапс. Народ без пропусков из общественного транспорта пересядет на частные авто, пробки на дорогах вырастут со всеми вытекающими. Прошлые локдауны ничему не научили..

То студенты Киева, то транспорт. Вы тоже как Ромка киевлянка?В Николаеве как дела?Ладно, Флер помогу. На 06.09.2021р – всього вакциновано в місті Миколаєві: 135 080 (по області всього – 284 835). Учитывая что город Николаев 486тыш всего, а вакцинировано 27% населения города или грубо каждый третий. Так что читаем Ромку и прячемся в бункер, вокруг вас враги с чипом, распространители новых штампов, что бы заразить. Я же нормально отношусь не только к киевским пробкам, но и минимазации ковидных смертей Николаева, кстати детей ведь не вакцинируют, так что соотношение для Вас нечипированой ещё хуже )