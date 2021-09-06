Ромасик написав:1) от перестановки слов фраза не меняется 2) приведенная на то и приведенная, что уже со знаменателем. 3000/15% = 20К условных больных неваксов. 8300/80% = 10К+ ваксов х2. Т.е. выхлоп вакцины 50/50. В их приведенной статистике - и того меньше, около 40%. Явно без литра шмурдяка математику за 6 класс не осилить.
На % принято умножать, но так тоже можно математику
Япония обнаружила 3 различных варианта вакцины Pfizer
Этого не может произойти, если это не делается специально. Япония обнаружила:
1 Ампулы с розовой начинкой. 2 Ампулы с черным веществом. 3 Ампулы с блестящей металлической, магнитной материей.
И это были не просто несколько ампул, это были миллионы.
Я увидел и проигнорировал сообщение от «информатора в Pfizer», в котором говорилось, что существует 10 различных типов ампул, каждый из которых предназначен для того, чтобы делать что-то свое для получателя.
Однако, если Япония обнаружила три разных «загрязнителя» в ампуле Pfizer, и каждое событие затронуло тысячи флаконов, то, возможно это сообщение было точным, потому что это не может произойти на заводе, если это не сделано намеренно.
Юрий Лоза объяснил заболеваемость в Израиле: "Шандарахнули химической бякой" ..... "А мне кажется, что все гораздо прозаичнее – повальная вакцинация непроверенной химической бякой шандарахнула по коллективному иммунитету нации, и теперь страну может скосить любая болячка. Раньше у вирусов не было шансов, потому что естественная сопротивляемость израильтян была высокой, такой же, как у остальных непривитых жителей Земли", - полагает музыкант.
Читаю форум и чем дальше, тем больше складывается впечатление, что Ромасик просто развлекается, нравится человеку потроллить собеседников. О fler уже писал - человек занимается пропагандой. Зачем - не знаю. Работает - на кого? По убеждению? - сильно сомневаюсь. Методики, испытанные временем ещё со времён Геббельса. Ну вот выложил андрейка чуть выше "сенсационную" новость. При этом ни единой ссылки на источники, типичный "клуб ОБС" ("одна баба сказала"). Не хочется обижать мальчика (тем более, пост удалят "за личные выпады). Сильно подозреваю, что он всё ещё верит всему, что на заборе написано. Ничего ещё не поранил, бедняжка? На их фоне будивельник смотрится светочем мысли. Жаль, не понимает, что не любые задачи можно решить с помощью арифметики, реальные задачи несколько сложнее.