Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3634363536363637 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 35 Мені вже зробили щеплення 69% 24 Не можу за станом здоров'я 3% 1 Не вірю в ефективність вакцин 6% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 0 0 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 6 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 1 Ще в роздумах 3% 1 Всього голосів : 35 Додано: Пон 06 вер, 2021 23:20 Ромасик написав: 1) от перестановки слов фраза не меняется

2) приведенная на то и приведенная, что уже со знаменателем. 3000/15% = 20К условных больных неваксов. 8300/80% = 10К+ ваксов х2. Т.е. выхлоп вакцины 50/50. В их приведенной статистике - и того меньше, около 40%. Явно без литра шмурдяка математику за 6 класс не осилить. 1) от перестановки слов фраза не меняется2) приведенная на то и приведенная, что уже со знаменателем. 3000/15% = 20К условных больных неваксов. 8300/80% = 10К+ ваксов х2. Т.е. выхлоп вакцины 50/50. В их приведенной статистике - и того меньше, около 40%. Явно без литра шмурдяка математику за 6 класс не осилить.

На % принято умножать, но так тоже можно математику На % принято умножать, но так тоже можно математику stm

Повідомлень: 2974 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 вер, 2021 23:22



Этого не может произойти, если это не делается специально. Япония обнаружила:



1 Ампулы с розовой начинкой.

2 Ампулы с черным веществом.

3 Ампулы с блестящей металлической, магнитной материей.



И это были не просто несколько ампул, это были миллионы.



Я увидел и проигнорировал сообщение от «информатора в Pfizer», в котором говорилось, что существует 10 различных типов ампул, каждый из которых предназначен для того, чтобы делать что-то свое для получателя.



Однако, если Япония обнаружила три разных «загрязнителя» в ампуле Pfizer, и каждое событие затронуло тысячи флаконов, то, возможно это сообщение было точным, потому что это не может произойти на заводе, если это не сделано намеренно.



https://tapnewswire.com/2021/08/japan-h ... izer-shot/ Япония обнаружила 3 различных варианта вакцины PfizerЭтого не может произойти, если это не делается специально. Япония обнаружила:1 Ампулы с розовой начинкой.2 Ампулы с черным веществом.3 Ампулы с блестящей металлической, магнитной материей.И это были не просто несколько ампул, это были миллионы.Я увидел и проигнорировал сообщение от «информатора в Pfizer», в котором говорилось, что существует 10 различных типов ампул, каждый из которых предназначен для того, чтобы делать что-то свое для получателя.Однако, если Япония обнаружила три разных «загрязнителя» в ампуле Pfizer, и каждое событие затронуло тысячи флаконов, то, возможно это сообщение было точным, потому что это не может произойти на заводе, если это не сделано намеренно. andrein

Повідомлень: 1402 З нами з: 21.10.12 Подякував: 6 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 вер, 2021 23:29 Юрий Лоза объяснил заболеваемость в Израиле: "Шандарахнули химической бякой"

.....

"А мне кажется, что все гораздо прозаичнее – повальная вакцинация непроверенной химической бякой шандарахнула по коллективному иммунитету нации, и теперь страну может скосить любая болячка. Раньше у вирусов не было шансов, потому что естественная сопротивляемость израильтян была высокой, такой же, как у остальных непривитых жителей Земли", - полагает музыкант.

https://www.9tv.co.il/item/33840 ЛАД 2 Повідомлень: 19437 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4824 раз. Подякували: 4469 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 вер, 2021 23:53 Читаю форум и чем дальше, тем больше складывается впечатление, что Ромасик просто развлекается, нравится человеку потроллить собеседников. О fler уже писал - человек занимается пропагандой. Зачем - не знаю. Работает - на кого? По убеждению? - сильно сомневаюсь. Методики, испытанные временем ещё со времён Геббельса.

Ну вот выложил андрейка чуть выше "сенсационную" новость. При этом ни единой ссылки на источники, типичный "клуб ОБС" ("одна баба сказала"). Не хочется обижать мальчика (тем более, пост удалят "за личные выпады). Сильно подозреваю, что он всё ещё верит всему, что на заборе написано. Ничего ещё не поранил, бедняжка?

На их фоне будивельник смотрится светочем мысли. Жаль, не понимает, что не любые задачи можно решить с помощью арифметики, реальные задачи несколько сложнее. ЛАД 2 Повідомлень: 19437 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4824 раз. Подякували: 4469 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3634363536363637 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7700 6494852

ЛОБ Пон 06 вер, 2021 09:35