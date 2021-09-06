Ромасик написав:1) от перестановки слов фраза не меняется 2) приведенная на то и приведенная, что уже со знаменателем. 3000/15% = 20К условных больных неваксов. 8300/80% = 10К+ ваксов х2. Т.е. выхлоп вакцины 50/50. В их приведенной статистике - и того меньше, около 40%. Явно без литра шмурдяка математику за 6 класс не осилить.
На % принято умножать, но так тоже можно математику
Япония обнаружила 3 различных варианта вакцины Pfizer
Этого не может произойти, если это не делается специально. Япония обнаружила:
1 Ампулы с розовой начинкой. 2 Ампулы с черным веществом. 3 Ампулы с блестящей металлической, магнитной материей.
И это были не просто несколько ампул, это были миллионы.
Я увидел и проигнорировал сообщение от «информатора в Pfizer», в котором говорилось, что существует 10 различных типов ампул, каждый из которых предназначен для того, чтобы делать что-то свое для получателя.
Однако, если Япония обнаружила три разных «загрязнителя» в ампуле Pfizer, и каждое событие затронуло тысячи флаконов, то, возможно это сообщение было точным, потому что это не может произойти на заводе, если это не сделано намеренно.
Юрий Лоза объяснил заболеваемость в Израиле: "Шандарахнули химической бякой" ..... "А мне кажется, что все гораздо прозаичнее – повальная вакцинация непроверенной химической бякой шандарахнула по коллективному иммунитету нации, и теперь страну может скосить любая болячка. Раньше у вирусов не было шансов, потому что естественная сопротивляемость израильтян была высокой, такой же, как у остальных непривитых жителей Земли", - полагает музыкант.
Читаю форум и чем дальше, тем больше складывается впечатление, что Ромасик просто развлекается, нравится человеку потроллить собеседников. О fler уже писал - человек занимается пропагандой. Зачем - не знаю. Работает - на кого? По убеждению? - сильно сомневаюсь. Методики, испытанные временем ещё со времён Геббельса. Ну вот выложил андрейка чуть выше "сенсационную" новость. При этом ни единой ссылки на источники, типичный "клуб ОБС" ("одна баба сказала"). Не хочется обижать мальчика (тем более, пост удалят "за личные выпады). Сильно подозреваю, что он всё ещё верит всему, что на заборе написано. Ничего ещё не поранил, бедняжка? На их фоне будивельник смотрится светочем мысли. Жаль, не понимает, что не любые задачи можно решить с помощью арифметики, реальные задачи несколько сложнее.
Всплеск заболеваемости "ковидом" в Израиле вызывает бурные толки и дискуссии в России, где живо интересуются эффективностью вакцинации (причем многие как раз ищут подтверждения ее неэффективности).
На этот раз оживленная дискуссия по поводу израильской заболеваемости состоялась на телеканале "Царьград". Ведущий и два врача обсуждали эпидемическую обстановку в Израиле и излагали свои соображения по поводу ее осложнения. Затем он дал слово доктору медицинских наук, хирургу Владиславу Шафалинову, который рекомендует себя как "вакциноскептика".
Шафалинов собственного мнения практически не высказывал – он пересказал позицию израильского врача Харви Зелигмана (редакции 9 канала такого врача в Израиле обнаружить не удалось).....
https://www.9tv.co.il/item/33899 Заметка интересна методами "доказательств" антиваксов и сравнением цифр Израиля "на пике" и "спокойной" ситуации в РФ (далеко не пользу России).
54-летний израильтянин, прилетевший в Умань на Рош ха-Шана, тяжело заболел коронавирусом. Сейчас он в критическом состоянии, ему требуется кислородная поддержка и госпитализация в реанимационное отделение.
За паломником в Украину вышлют срочный спасательный рейс. Он должен приземлиться в Израиле вечером 6 сентября, сообщает 12 канал ИТВ.
Судя по всему, израильтянин заразился коронавирусом уже в Украине. Перед вылетом он сделал тест на коронавирус и прибыл в Умань 5 дней назад, без всяких симптомов заболевания.
Состояние паломника ухудшается так быстро, что на борту самолета, который доставит его в Израиль, была смонтирована временная реанимационная палата....
yama написав:ЛАД на прошлой неделе ( + -) я призывал всех вакцинироваться от столбняка и дифтерии . И что многие из темы побежали в частную клинику делать прививку бустрикс (gsk) ? ....
В принципе Hotab Вам уже ответил. Могу только повторить. Не знаю точно число умерших за год от Лайма, столбняка или рака шейки матки, но, подозреваю, это число значительно ниже, чем от ковида. Но я не против этих вакцин. С госпрограммами по сердечно-сосудистым не знаком. Допускаю (скорее всего), что на них нужно бы выделять больше, как и вообще на медицину. Но это болезни " привычные", что-то по ним есть и делается. И эти болезни не инфекционные.
Faceless написав:...... Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.
это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде. А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.
Плохо, что Вы не уточнили чем он заболел - ковидом или ангиной.
Ромасик написав:это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде. А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.
Пруфы можно? -- а то похоже на стратегию одного персонажа с этой ветки: "сам шутку придумал -- сам посмеялся"...