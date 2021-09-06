Додано: Вів 07 вер, 2021 01:44

Вначале антиваксы жрут антигельментик для животных потому что услышали, что он может улучшать течение болезни в условных 5-10% случаев.

Но позже отказываются от вакцин потому что они дали "всего 40-50%" эффективность не заболеть..



Кстати, апдейт: когда стало плох о съел 3 таблы витамина С с пол литра воды, открыл форточку для проветривания и укутался в теплые одеяла и заснул.

На следующий весь день температура упала до 36 и ощущение лёгкой слабости, губы красные итд.

Как я мог подцепить простуду/орви/ковид - хз. Может потому что маска Бук с клапаном все таки пропускает немного неотфильтрованного воздуха через него в самом начале вдоха. На будущее надо будет купить без клапана и не выеживаться ради ощущения свежести в маске по сравнению с обычными бесклапанными.