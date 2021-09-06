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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3635363636373638

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 35
Мені вже зробили щеплення
69%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 01:44

Какие-то неправильные пчелы, то есть антиваксы

Вначале антиваксы жрут антигельментик для животных потому что услышали, что он может улучшать течение болезни в условных 5-10% случаев.
Но позже отказываются от вакцин потому что они дали "всего 40-50%" эффективность не заболеть..

Кстати, апдейт: когда стало плох о съел 3 таблы витамина С с пол литра воды, открыл форточку для проветривания и укутался в теплые одеяла и заснул.
На следующий весь день температура упала до 36 и ощущение лёгкой слабости, губы красные итд.
Как я мог подцепить простуду/орви/ковид - хз. Может потому что маска Бук с клапаном все таки пропускает немного неотфильтрованного воздуха через него в самом начале вдоха. На будущее надо будет купить без клапана и не выеживаться ради ощущения свежести в маске по сравнению с обычными бесклапанными.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 03:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:приведенная на то и приведенная, что уже со знаменателем. 3000/15% = 20К условных больных неваксов. 8300/80% = 10К+ ваксов х2. Т.е. выхлоп вакцины 50/50

Не-не, дружок. Держитесь, не скатыввйтесь к математике от строителей.
Полученные вами цифры означают, что в привитой (даже не все двукратно) группе болели вдвое меньше,чем в непривитой.
Если взять отдельно группу привитых полностью, там вообще многократный отрыв.
Так что, понятно уже, что изначально найденная вами "зрада" в группе 30..39 была только в вашей голове?? Уже нет "ужас"?? Не надо взрослый памперс на ночь? Понятно стало, что там за приведение абсолютных цифр к 100к??
Ну а со смертями все ещё явнее. Десятикратные отрывы в пользу вакцинации.

Можете посыпать голову пеплом, вам за такие не заплатят.
Hotab
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