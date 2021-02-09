Ромасик написав:приведенная на то и приведенная, что уже со знаменателем. 3000/15% = 20К условных больных неваксов. 8300/80% = 10К+ ваксов х2. Т.е. выхлоп вакцины 50/50
Полученные вами цифры означают, что в привитой (даже не все двукратно) группе болели вдвое меньше,чем в непривитой. Если взять отдельно группу привитых полностью, там вообще многократный отрыв. Так что, понятно уже, что изначально найденная вами "зрада" в группе 30..39 была только в вашей голове?? Уже нет "ужас"?? Не надо взрослый памперс на ночь? Понятно стало, что там за приведение абсолютных цифр к 100к?? Ну а со смертями все ещё явнее. Десятикратные отрывы в пользу вакцинации.
Согласно исследованию, люди, которым сделали две прививки, имели в шесть раз больше шансов заразиться штаммом «Дельта», чем пациенты, которые не были вакцинированы, но ранее заразились коронавирусом. Это исследование, опубликованное в Интернете, но еще не прошедшее экспертную оценку, является крупнейшим в своем роде. Оно не принимает во внимание ревакцинацию, которая сейчас широко применяется в Израиле
roberto dark написав:Исследование «Маккаби»: лучше переболеть, чем вакцинировать
Приводил вслед еще одно исследование, уже прошедшее рецензию. В нем уточняется что для проявления иммунного ответа эффективного против дельты нужно переболеть с проявлением симптомов и госпитализацией. Это немного уменьшает ценность совета
Ромасик написав:это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде. А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.
Пруфы можно? -- а то похоже на стратегию одного персонажа с этой ветки: "сам шутку придумал -- сам посмеялся"...
Про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках
Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою удосконалення організації порядку проведення профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Я же специально выделил -- пруфы чего нужны. Выделю еще раз: >>> то звучала совсем по другому -- или это из разряда "чукча не читатель"?..
ЛАД написав:Но они (специалисты), по крайней мере, не будут выдавать сплетни за абсолютную истину.
Так может они поведают нам "истину", а не будут гадать как бабки на лавке? Или может дадут лекарство без "может поможет снять симптомы, но это не точно"
Пока большиство "мамкиных эпидемиологов" болеют безсимптомно, или как ОРВИ, - "специалисты" генерируют версии, штаммы, "вакцины" и т.д. без гарантированного и проверяемого результата. Чего стоит бред с уже 4 уколом! Раньше это был прикол и троллинг от "антивакцинаторов" - а теперь это реальность вакцинаторов
Faceless написав:...... Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.
это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде. А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.
Плохо, что Вы не уточнили чем он заболел - ковидом или ангиной.
плохо, что вы не знаете, что ангиной сейчас заболеть невозможно. Разве только в связке с ковид.
ЛАД написав:Опять же плохо, что непонятно как связаны Ваши пруфы со "звучанием легенды о чипировании".
что-то вам с утра очень плохо Но допишу тогда еще один миф с этой легенды: что чипированные смогут без масок и тестов перемещаться без ограничений, в отличии от неваксов. А когда всех чипируют, то наступит рай на земле.