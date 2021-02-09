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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3635363636373638

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 35
Мені вже зробили щеплення
69%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 03:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:приведенная на то и приведенная, что уже со знаменателем. 3000/15% = 20К условных больных неваксов. 8300/80% = 10К+ ваксов х2. Т.е. выхлоп вакцины 50/50


Полученные вами цифры означают, что в привитой (даже не все двукратно) группе болели вдвое меньше,чем в непривитой.
Если взять отдельно группу привитых полностью, там вообще многократный отрыв.
Так что, понятно уже, что изначально найденная вами "зрада" в группе 30..39 была только в вашей голове?? Уже нет "ужас"?? Не надо взрослый памперс на ночь? Понятно стало, что там за приведение абсолютных цифр к 100к??
Ну а со смертями все ещё явнее. Десятикратные отрывы в пользу вакцинации.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:37

  Hotab написав:
  Ромасик написав:приведенная на то и приведенная, что уже со знаменателем. 3000/15% = 20К условных больных неваксов. 8300/80% = 10К+ ваксов х2. Т.е. выхлоп вакцины 50/50


Полученные вами цифры означают, что в привитой (даже не все двукратно) группе болели вдвое меньше,чем в непривитой.
Ну а со смертями все ещё явнее. Десятикратные отрывы в пользу вакцинации.


Вакцинированных двумя/тремя дозами в больницах быть не должно от слова "совсем", они максимум могут болеть дома в легкой форме, а летальность от ковида особенно после трех доз – это вообще нонсенс!
fler
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Востаннє редагувалось yama в Вів 07 вер, 2021 08:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:47

Исследование «Маккаби»: лучше переболеть, чем вакцинировать

Согласно исследованию, люди, которым сделали две прививки, имели в шесть раз больше шансов заразиться штаммом «Дельта», чем пациенты, которые не были вакцинированы, но ранее заразились коронавирусом. Это исследование, опубликованное в Интернете, но еще не прошедшее экспертную оценку, является крупнейшим в своем роде. Оно не принимает во внимание ревакцинацию, которая сейчас широко применяется в Израиле

https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107286
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 08:57

  roberto dark написав:Исследование «Маккаби»: лучше переболеть, чем вакцинировать


Приводил вслед еще одно исследование, уже прошедшее рецензию. В нем уточняется что для проявления иммунного ответа эффективного против дельты нужно переболеть с проявлением симптомов и госпитализацией. Это немного уменьшает ценность совета :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:05

  Ромасик написав:
  _hunter написав:
  Ромасик написав:это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.
А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.

Пруфы можно? -- а то похоже на стратегию одного персонажа с этой ветки: "сам шутку придумал -- сам посмеялся"...

да хоть бы вот:
https://moz.gov.ua/article/ministry-man ... u-vidpovid
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ N 213
09.02.2021
м. Київ

Про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), з метою удосконалення організації порядку проведення профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Я же специально выделил -- пруфы чего нужны. Выделю еще раз:
>>> то звучала совсем по другому
-- или это из разряда "чукча не читатель"?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:17

  ЛАД написав:Но они (специалисты), по крайней мере, не будут выдавать сплетни за абсолютную истину.

Так может они поведают нам "истину", а не будут гадать как бабки на лавке?
Или может дадут лекарство без "может поможет снять симптомы, но это не точно"

Пока большиство "мамкиных эпидемиологов" болеют безсимптомно, или как ОРВИ, - "специалисты" генерируют версии, штаммы, "вакцины" и т.д. без гарантированного и проверяемого результата.
Чего стоит бред с уже 4 уколом! Раньше это был прикол и троллинг от "антивакцинаторов" - а теперь это реальность вакцинаторов :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:18

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  Faceless написав:......
Так никто не мешает насморк заработать и чипированному от ковида. Не от насморка ж чипировался.

это да, хотя когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому. И даже некоторые неокрепшие умы продолжают ее повторять в первозданном виде.
А случай просто смешной. Не репрезантативаня, но скромная моя статистика.

Плохо, что Вы не уточнили чем он заболел - ковидом или ангиной.

плохо, что вы не знаете, что ангиной сейчас заболеть невозможно. Разве только в связке с ковид.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:20

  Slx написав:Вначале антиваксы жрут антигельментик для животных потому что услышали, что он может улучшать течение болезни в условных 5-10% случаев.

Это как раз делали свидетели "как в Бергамо" и "мы все умрём если выйдем на улицу без маски"
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:22

  ЛАД написав:Опять же плохо, что непонятно как связаны Ваши пруфы со "звучанием легенды о чипировании".

что-то вам с утра очень плохо :lol:
Но допишу тогда еще один миф с этой легенды: что чипированные смогут без масок и тестов перемещаться без ограничений, в отличии от неваксов. А когда всех чипируют, то наступит рай на земле.
Ромасик
 
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