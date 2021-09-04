Но эксперты подчеркивают, что результаты не следует интерпретировать как необходимость в отказе от вакцинации.



Иммунолог профессор Сирил Коэн из Университета Бар-Илан, который не участвовал в исследовании, заявил «The Times of Israel»: «Некоторые люди, которые не склонны делать прививки, могут ошибаться и думать, что это означает, что вам априори лучше заболеть, и не получить вакцину. Такое мышление неверно с медицинской точки зрения, и результаты исследования не означают, что люди должны намеренно подвергать себя опасности и заболеть. «Как и в случае с другими заболеваниями, гораздо безопаснее получить вакцину и предотвратить Covid-19, болезнь, которая подвергает человека риску госпитализации, смерти и длительных последствий».

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Исследование также показало, что, когда выздоровевшие пациенты усилили свою естественную защиту с помощью одной дозы вакцины – как рекомендовано израильскими чиновниками системы здравоохранения – их защита достигла нового максимума, и у них был примерно вдвое меньший риск заражения, чем у других выздоровевших пациентов.



«Люди, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и получили однократную дозу вакцины, получили дополнительную защиту от штамма «Дельта»», – говорится в исследовании.

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«Наша большая когорта, получившая возможность благодаря быстрому развертыванию Израилем кампании массовой вакцинации, позволила нам исследовать риск дополнительной инфекции – либо прорывной инфекции у вакцинированных лиц, либо повторной инфекции у ранее инфицированных – в течение более длительного периода, чем описано до сих пор». Коэн заметил об исследовании: «Представленные данные важны и могут отобразить своего рода иммунную иерархию. От наиболее защищенных к менее защищенным, есть вакцинированные выздоравливающие, выздоравливающие, затем вакцинированные, а затем переболевшие люди, которые предпочитают не вакцинироваться, и которые являются наиболее уязвимыми».