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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36373638363936403641>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.1 5 35
Мені вже зробили щеплення
69%
24
Не можу за станом здоров'я
3%
1
Не вірю в ефективність вакцин
6%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
0
0
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
6
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
1
Ще в роздумах
3%
1
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:31

  Hotab написав:
  Ромасик написав:приведенная на то и приведенная, что уже со знаменателем. 3000/15% = 20К условных больных неваксов. 8300/80% = 10К+ ваксов х2. Т.е. выхлоп вакцины 50/50


Полученные вами цифры означают, что в привитой (даже не все двукратно) группе болели вдвое меньше,чем в непривитой.
Если взять отдельно группу привитых полностью, там вообще многократный отрыв.
Так что, понятно уже, что изначально найденная вами "зрада" в группе 30..39 была только в вашей голове?? Уже нет "ужас"?? Не надо взрослый памперс на ночь? Понятно стало, что там за приведение абсолютных цифр к 100к??
Ну а со смертями все ещё явнее. Десятикратные отрывы в пользу вакцинации.

да, означает, что в 2 раза меньше, я об этом написал. Но 50/50 - это не панацея, учитывая, что накололи 80% населения, а переболело 3%.
И не совсем понятно к какой категории относятся 8300 больных ваксов, поскольку с 1 уколом лишь 5% населения, и они не должны были бы сделать такой результат. Так что похоже на то, что 8300 - это с двумя уколами, а третий столбик - бустер (перевод не однозначный, и возможно методику подсчета поменяли со времен первого скрина)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Вакцинированных двумя/тремя дозами в больницах быть не должно от слова "совсем", они максимум могут болеть дома в легкой форме,

Вам лично это кто-то пообещал, или откуда вы услышали этот голос?

  fler написав:летальность от ковида особенно после трех доз – это вообще нонсенс


Нонсенс - это носить сюда статистику , в которую сами же не верите. Это, как будто вы не контролируете свой печатающий палец.

А вот многократное уменьшение летальности и обещали и получили.
Напомню, в группе 60+ в Израиле 4.09.2021 умерло :
Полностью чипированных
0.2 чела на 100к группы
полностью нечипировмных 9.4 чел на 100к группы.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:35

roberto dark
Пессимист видит только черную дыру в земле, оптимист свет в этой черной дыре, а реалист железнодорожный туннель с мчащимся на него поездом с включенным прожектором.

Вы увидели то, что процитировали, а я, как реалист, прочитал там же и вот это:
Но эксперты подчеркивают, что результаты не следует интерпретировать как необходимость в отказе от вакцинации.

Иммунолог профессор Сирил Коэн из Университета Бар-Илан, который не участвовал в исследовании, заявил «The Times of Israel»: «Некоторые люди, которые не склонны делать прививки, могут ошибаться и думать, что это означает, что вам априори лучше заболеть, и не получить вакцину. Такое мышление неверно с медицинской точки зрения, и результаты исследования не означают, что люди должны намеренно подвергать себя опасности и заболеть. «Как и в случае с другими заболеваниями, гораздо безопаснее получить вакцину и предотвратить Covid-19, болезнь, которая подвергает человека риску госпитализации, смерти и длительных последствий».
...
Исследование также показало, что, когда выздоровевшие пациенты усилили свою естественную защиту с помощью одной дозы вакцины – как рекомендовано израильскими чиновниками системы здравоохранения – их защита достигла нового максимума, и у них был примерно вдвое меньший риск заражения, чем у других выздоровевших пациентов.

«Люди, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и получили однократную дозу вакцины, получили дополнительную защиту от штамма «Дельта»», – говорится в исследовании.
...
«Наша большая когорта, получившая возможность благодаря быстрому развертыванию Израилем кампании массовой вакцинации, позволила нам исследовать риск дополнительной инфекции – либо прорывной инфекции у вакцинированных лиц, либо повторной инфекции у ранее инфицированных – в течение более длительного периода, чем описано до сих пор». Коэн заметил об исследовании: «Представленные данные важны и могут отобразить своего рода иммунную иерархию. От наиболее защищенных к менее защищенным, есть вакцинированные выздоравливающие, выздоравливающие, затем вакцинированные, а затем переболевшие люди, которые предпочитают не вакцинироваться, и которые являются наиболее уязвимыми».

https://nashe.orbita.co.il/blogs/health/107286

И, к сожалению, в статье не показано, какой тяжести была болезнь в исследуемых группах и количество смертей в них соответственно. Только "болели" и всё.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:36

  _hunter написав:Я же специально выделил -- пруфы чего нужны. Выделю еще раз:
>>> то звучала совсем по другому
-- или это из разряда "чукча не читатель"?..

для непонятливых - выше на 3 картинке yama есть красноречивый пруф.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 09:53

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Я же специально выделил -- пруфы чего нужны. Выделю еще раз:
>>> то звучала совсем по другому
-- или это из разряда "чукча не читатель"?..

для непонятливых - выше на 3 картинке yama есть красноречивый пруф.

Ромасик подключил сервис рандомных отмазок?
-- ту картинку постило како-никакое "официальное лицо" -- или как иначе она може быть пруфом вот этого:
  Ромасик написав:... когда легенда о чипировании только запускалась, то звучала совсем по другому ...

?
Или Ромасик немного недопонял цифры эффективности вакцин и теперь непойми кого обвинять пытается?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:00

  andrein написав:Япония обнаружила 3 различных варианта вакцины Pfizer

Этого не может произойти, если это не делается специально. Япония обнаружила:

1 Ампулы с розовой начинкой.
2 Ампулы с черным веществом.
3 Ампулы с блестящей металлической, магнитной материей.

И это были не просто несколько ампул, это были миллионы.

Я увидел и проигнорировал сообщение от «информатора в Pfizer», в котором говорилось, что существует 10 различных типов ампул, каждый из которых предназначен для того, чтобы делать что-то свое для получателя.

Однако, если Япония обнаружила три разных «загрязнителя» в ампуле Pfizer, и каждое событие затронуло тысячи флаконов, то, возможно это сообщение было точным, потому что это не может произойти на заводе, если это не сделано намеренно.

https://tapnewswire.com/2021/08/japan-h ... izer-shot/

Андрюха, спокойно, там же где распространяют правду сразу же дают ссылки на сайты
1) продают спрей для детоксикации тяжелыми металлами за 95 баксов
2) морскую питьевую плазму за 49,95 баксов.
Прорвёмся!
stm
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:00

  Slx написав:Вначале антиваксы жрут антигельментик для животных потому что услышали, что он может улучшать течение болезни в условных 5-10% случаев.
Но позже отказываются от вакцин потому что они дали "всего 40-50%" эффективность не заболеть..

Кстати, апдейт: когда стало плох о съел 3 таблы витамина С с пол литра воды, открыл форточку для проветривания и укутался в теплые одеяла и заснул.
На следующий весь день температура упала до 36 и ощущение лёгкой слабости, губы красные итд.
Как я мог подцепить простуду/орви/ковид - хз. Может потому что маска Бук с клапаном все таки пропускает немного неотфильтрованного воздуха через него в самом начале вдоха. На будущее надо будет купить без клапана и не выеживаться ради ощущения свежести в маске по сравнению с обычными бесклапанными.

Нормас, пішло, як у мене...

маска Бук с клапаном
а їх не просто так в деяких країнах заборонили...

Треба буде здати спєрмограму, а то залякали тутай на форумі...

Креатінін здавав рази 3 за рік, все нормас, нирки ниркають = Слава Богу :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:11

stm

Там еще и такое "открытие" есть
CANCER DID NOT EXIST BEFORE VACCINATIONS
(До вакцинации рака не было)

https://tapnewswire.com/2021/09/a-shot- ... cinations/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:12

Британське видання викрило групу ексвійськових-антивакцинаторів, які планували насильницькі повстання

https://bykvu.com/ua/bukvy/brytanske-vydannia-vykrylo-hrupu-eksviiskovykh-antyvaktsynatoriv-iaki-planuvaly-nasylnytski-povstannia/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 10:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Между прочим интересны новые, часто повторяющиеся, побочные эффекты после бустера, у моих знакомых. Наподобии болевых ощущений в животе, спазмы горла до невозможности принятия пищи, а также увеличенные лимфоузлы. Сам пока наблюдаю...Знакомый молодой бодибилдер ( АНТИВАКЦИНАТОРЩИК), примерно 3 недели назад подхватил ковид. Ломало, крутило, колбасило, с носа текло, жар. Сейчас в зале встречаемся с ним, говорит до сих пор слабость.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 07 вер, 2021 10:18, всього редагувалось 3 разів.
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