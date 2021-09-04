Ромасик написав:приведенная на то и приведенная, что уже со знаменателем. 3000/15% = 20К условных больных неваксов. 8300/80% = 10К+ ваксов х2. Т.е. выхлоп вакцины 50/50
Полученные вами цифры означают, что в привитой (даже не все двукратно) группе болели вдвое меньше,чем в непривитой. Если взять отдельно группу привитых полностью, там вообще многократный отрыв. Так что, понятно уже, что изначально найденная вами "зрада" в группе 30..39 была только в вашей голове?? Уже нет "ужас"?? Не надо взрослый памперс на ночь? Понятно стало, что там за приведение абсолютных цифр к 100к?? Ну а со смертями все ещё явнее. Десятикратные отрывы в пользу вакцинации.
да, означает, что в 2 раза меньше, я об этом написал. Но 50/50 - это не панацея, учитывая, что накололи 80% населения, а переболело 3%. И не совсем понятно к какой категории относятся 8300 больных ваксов, поскольку с 1 уколом лишь 5% населения, и они не должны были бы сделать такой результат. Так что похоже на то, что 8300 - это с двумя уколами, а третий столбик - бустер (перевод не однозначный, и возможно методику подсчета поменяли со времен первого скрина)
fler написав:Вакцинированных двумя/тремя дозами в больницах быть не должно от слова "совсем", они максимум могут болеть дома в легкой форме,
Вам лично это кто-то пообещал, или откуда вы услышали этот голос?
fler написав:летальность от ковида особенно после трех доз – это вообще нонсенс
Нонсенс - это носить сюда статистику , в которую сами же не верите. Это, как будто вы не контролируете свой печатающий палец.
А вот многократное уменьшение летальности и обещали и получили. Напомню, в группе 60+ в Израиле 4.09.2021 умерло : Полностью чипированных 0.2 чела на 100к группы полностью нечипировмных 9.4 чел на 100к группы.
roberto dark Пессимист видит только черную дыру в земле, оптимист свет в этой черной дыре, а реалист железнодорожный туннель с мчащимся на него поездом с включенным прожектором.
Вы увидели то, что процитировали, а я, как реалист, прочитал там же и вот это:
Но эксперты подчеркивают, что результаты не следует интерпретировать как необходимость в отказе от вакцинации.
Иммунолог профессор Сирил Коэн из Университета Бар-Илан, который не участвовал в исследовании, заявил «The Times of Israel»: «Некоторые люди, которые не склонны делать прививки, могут ошибаться и думать, что это означает, что вам априори лучше заболеть, и не получить вакцину. Такое мышление неверно с медицинской точки зрения, и результаты исследования не означают, что люди должны намеренно подвергать себя опасности и заболеть. «Как и в случае с другими заболеваниями, гораздо безопаснее получить вакцину и предотвратить Covid-19, болезнь, которая подвергает человека риску госпитализации, смерти и длительных последствий». ... Исследование также показало, что, когда выздоровевшие пациенты усилили свою естественную защиту с помощью одной дозы вакцины – как рекомендовано израильскими чиновниками системы здравоохранения – их защита достигла нового максимума, и у них был примерно вдвое меньший риск заражения, чем у других выздоровевших пациентов.
«Люди, которые ранее были инфицированы SARS-CoV-2 и получили однократную дозу вакцины, получили дополнительную защиту от штамма «Дельта»», – говорится в исследовании. ... «Наша большая когорта, получившая возможность благодаря быстрому развертыванию Израилем кампании массовой вакцинации, позволила нам исследовать риск дополнительной инфекции – либо прорывной инфекции у вакцинированных лиц, либо повторной инфекции у ранее инфицированных – в течение более длительного периода, чем описано до сих пор». Коэн заметил об исследовании: «Представленные данные важны и могут отобразить своего рода иммунную иерархию. От наиболее защищенных к менее защищенным, есть вакцинированные выздоравливающие, выздоравливающие, затем вакцинированные, а затем переболевшие люди, которые предпочитают не вакцинироваться, и которые являются наиболее уязвимыми».
andrein написав:Япония обнаружила 3 различных варианта вакцины Pfizer
Этого не может произойти, если это не делается специально. Япония обнаружила:
1 Ампулы с розовой начинкой. 2 Ампулы с черным веществом. 3 Ампулы с блестящей металлической, магнитной материей.
И это были не просто несколько ампул, это были миллионы.
Я увидел и проигнорировал сообщение от «информатора в Pfizer», в котором говорилось, что существует 10 различных типов ампул, каждый из которых предназначен для того, чтобы делать что-то свое для получателя.
Однако, если Япония обнаружила три разных «загрязнителя» в ампуле Pfizer, и каждое событие затронуло тысячи флаконов, то, возможно это сообщение было точным, потому что это не может произойти на заводе, если это не сделано намеренно.
Андрюха, спокойно, там же где распространяют правду сразу же дают ссылки на сайты 1) продают спрей для детоксикации тяжелыми металлами за 95 баксов 2) морскую питьевую плазму за 49,95 баксов. Прорвёмся!
Slx написав:Вначале антиваксы жрут антигельментик для животных потому что услышали, что он может улучшать течение болезни в условных 5-10% случаев. Но позже отказываются от вакцин потому что они дали "всего 40-50%" эффективность не заболеть..
Кстати, апдейт: когда стало плох о съел 3 таблы витамина С с пол литра воды, открыл форточку для проветривания и укутался в теплые одеяла и заснул. На следующий весь день температура упала до 36 и ощущение лёгкой слабости, губы красные итд. Как я мог подцепить простуду/орви/ковид - хз. Может потому что маска Бук с клапаном все таки пропускает немного неотфильтрованного воздуха через него в самом начале вдоха. На будущее надо будет купить без клапана и не выеживаться ради ощущения свежести в маске по сравнению с обычными бесклапанными.
Нормас, пішло, як у мене...
маска Бук с клапаном
а їх не просто так в деяких країнах заборонили...
Треба буде здати спєрмограму, а то залякали тутай на форумі...
Креатінін здавав рази 3 за рік, все нормас, нирки ниркають = Слава Богу
Между прочим интересны новые, часто повторяющиеся, побочные эффекты после бустера, у моих знакомых. Наподобии болевых ощущений в животе, спазмы горла до невозможности принятия пищи, а также увеличенные лимфоузлы. Сам пока наблюдаю...Знакомый молодой бодибилдер ( АНТИВАКЦИНАТОРЩИК), примерно 3 недели назад подхватил ковид. Ломало, крутило, колбасило, с носа текло, жар. Сейчас в зале встречаемся с ним, говорит до сих пор слабость.
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 07 вер, 2021 10:18, всього редагувалось 3 разів.